Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

El exparticipante de Gran Hermano vive su primer verano con su novio

Santiago “Bati” Larrivey, conocido por su paso por Gran Hermano, eligió Punta del Este para disfrutar de unas vacaciones junto a su novio, en una escapada donde el relax, la complicidad y la vida simple junto al mar fueron protagonistas. Las imágenes que compartieron y las que captaron las cámaras en la playa muestran distintos momentos de la pareja, que apostó por el descanso y el tiempo de calidad lejos del ruido mediático y la rutina.

En una de las primeras fotos, “Bati” y su pareja se relajan en reposeras de rayas blancas y azules, ubicadas sobre la arena bajo una sombrilla blanca. Larrivey luce una camisa celeste abierta, short azul marino, gafas oscuras y una gorra naranja, transmitiendo un look veraniego y distendido. A su lado, su novio está sin remera, con short claro y sosteniendo un mate. La pareja conversa y comparte el desayuno o el almuerzo, rodeados de mochilas, un termo y objetos personales. El ambiente transmite calma, confianza y conexión.

Otra imagen los muestra en la misma escena, pero desde un ángulo distinto: ambos continúan en las reposeras, charlando y disfrutando del sol y la tranquilidad del mediodía. Las miradas, los gestos y la sonrisa de ambos reflejan la complicidad y la alegría de compartir el tiempo juntos, mientras el entorno se completa con reposeras y sombrillas vacías en una playa poco concurrida.

En una secuencia posterior, “Bati” y su novio se levantan para caminar juntos por la orilla, descalzos y relajados. Larrivey lleva la camisa celeste desabrochada y short oscuro, mientras su pareja, sin remera y con short claro, camina a su lado. Ambos usan gafas de sol y se muestran sonrientes, disfrutando del paseo y del contacto con el agua en los pies, en una escena que habla de libertad, espontaneidad y el placer de lo simple. En la última foto, la pareja sigue avanzando por la playa, conversando, rodeados de arena húmeda, el mar y el cielo azul de fondo.

Otra postal los muestra en una escena similar pero invertida: “Bati” está sin remera y con short claro, mientras su novio, con camisa celeste abierta, short estampado y gorra naranja, prepara el mate junto a una mochila y una bolsa de playa. El mate, infaltable en la tradición argentina, acompaña los momentos de charla y relax en la arena, reforzando el clima de vacaciones y la conexión con la naturaleza.

Las imágenes también capturan la rutina de playa de la pareja: el armado de las sombrillas, la organización de las pertenencias y la preparación de un espacio cómodo para pasar el día. Entre charlas, mates, caminatas y miradas cómplices, “Bati” y su novio logran transmitir la felicidad y la tranquilidad que se encuentran en los pequeños momentos compartidos, ajenos a la exposición y enfocados en la autenticidad.

Las vacaciones en Punta del Este permiten a la pareja desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad, disfrutar de paseos por la orilla, largas charlas bajo el sol y atardeceres junto al mar. La playa, con su amplitud y su promesa de libertad, se convierte en el escenario ideal para que “Bati” Larrivey y su pareja vivan el verano a pleno, lejos de presiones y cerca de lo esencial.

El álbum de recuerdos de este verano se completa con imágenes de la pareja descalza sobre la arena húmeda, compartiendo caminatas, anécdotas y risas, en una jornada donde lo importante es estar juntos y disfrutar el presente. La complicidad, el cariño y la actitud relajada de ambos hacen que cada día en la costa uruguaya se transforme en una nueva oportunidad para celebrar la vida y la felicidad compartida.

Así, Santiago “Bati” Larrivey y su novio muestran que el verdadero lujo de las vacaciones no está en el destino, sino en la posibilidad de vivir el amor, la calma y la autenticidad al ritmo de la naturaleza, en una de las playas más icónicas del verano rioplatense. Entre mate, mar y caminatas, la pareja convierte cada instante en un testimonio de bienestar y libertad, apostando al disfrute cotidiano y a la alegría de estar juntos.

