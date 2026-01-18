Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Caminatas a orillas del mar, charlas y mate fueron los eenciales de este día de playa

Santiago “Bati” Larrivey, conocido por su paso por Gran Hermano, eligió Punta del Este para disfrutar de unas vacaciones junto a su novio, en una escapada donde el relax, la complicidad y la vida simple junto al mar fueron protagonistas. Las imágenes que compartieron y las que captaron las cámaras en la playa muestran distintos momentos de la pareja, que apostó por el descanso y el tiempo de calidad lejos del ruido mediático y la rutina.

En una de las primeras fotos, “Bati” y su pareja se relajan en reposeras de rayas blancas y azules, ubicadas sobre la arena bajo una sombrilla blanca. Larrivey luce una camisa celeste abierta, short azul marino, gafas oscuras y una gorra naranja, transmitiendo un look veraniego y distendido. A su lado, su novio está sin remera, con short claro y sosteniendo un mate. La pareja conversa y comparte el desayuno o el almuerzo, rodeados de mochilas, un termo y objetos personales. El ambiente transmite calma, confianza y conexión.

Otra imagen los muestra en la misma escena, pero desde un ángulo distinto: ambos continúan en las reposeras, charlando y disfrutando del sol y la tranquilidad del mediodía. Las miradas, los gestos y la sonrisa de ambos reflejan la complicidad y la alegría de compartir el tiempo juntos, mientras el entorno se completa con reposeras y sombrillas vacías en una playa poco concurrida.

Bati confirmó su nueva relación sin necesidad de usar palabras

Santiago eligió un traje de baño oscuro, camisa celeste y anteojos de sol

Se desconoce el nombre de la nueva pareja de Santiago

En una secuencia posterior, “Bati” y su novio se levantan para caminar juntos por la orilla, descalzos y relajados. Larrivey lleva la camisa celeste desabrochada y short oscuro, mientras su pareja, sin remera y con short claro, camina a su lado. Ambos usan gafas de sol y se muestran sonrientes, disfrutando del paseo y del contacto con el agua en los pies, en una escena que habla de libertad, espontaneidad y el placer de lo simple. En la última foto, la pareja sigue avanzando por la playa, conversando, rodeados de arena húmeda, el mar y el cielo azul de fondo.

Otra postal los muestra en una escena similar pero invertida: “Bati” está sin remera y con short claro, mientras su novio, con camisa celeste abierta, short estampado y gorra naranja, prepara el mate junto a una mochila y una bolsa de playa. El mate, infaltable en la tradición argentina, acompaña los momentos de charla y relax en la arena, reforzando el clima de vacaciones y la conexión con la naturaleza.

Las imágenes también capturan la rutina de playa de la pareja: el armado de las sombrillas, la organización de las pertenencias y la preparación de un espacio cómodo para pasar el día. Entre charlas, mates, caminatas y miradas cómplices, “Bati” y su novio logran transmitir la felicidad y la tranquilidad que se encuentran en los pequeños momentos compartidos, ajenos a la exposición y enfocados en la autenticidad.

El novio de Larrivey eligió un traje de baño color crema (RSFotos)

Las vacaciones en Punta del Este permiten a la pareja desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad, disfrutar de paseos por la orilla, largas charlas bajo el sol y atardeceres junto al mar. La playa, con su amplitud y su promesa de libertad, se convierte en el escenario ideal para que “Bati” Larrivey y su pareja vivan el verano a pleno, lejos de presiones y cerca de lo esencial.

El álbum de recuerdos de este verano se completa con imágenes de la pareja descalza sobre la arena húmeda, compartiendo caminatas, anécdotas y risas, en una jornada donde lo importante es estar juntos y disfrutar el presente. La complicidad, el cariño y la actitud relajada de ambos hacen que cada día en la costa uruguaya se transforme en una nueva oportunidad para celebrar la vida y la felicidad compartida.

Así, Santiago “Bati” Larrivey y su novio muestran que el verdadero lujo de las vacaciones no está en el destino, sino en la posibilidad de vivir el amor, la calma y la autenticidad al ritmo de la naturaleza, en una de las playas más icónicas del verano rioplatense. Entre mate, mar y caminatas, la pareja convierte cada instante en un testimonio de bienestar y libertad, apostando al disfrute cotidiano y a la alegría de estar juntos.

