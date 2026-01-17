La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Martín Pepa usó sus redes sociales para saludar a Pampita por su cumpleaños número 48 (Instagram)

Carolina Pampita Ardohain celebra su cumpleaños número 48 rodeada de afecto, color y mensajes especiales de sus seres queridos y amigos más cercanos. La conductora y modelo vive un día repleto de homenajes y saludos, pero entre todos ellos, el que más llamó la atención fue el de Martín Pepa, su pareja, quien eligió una tierna y emotiva postal para felicitarla y dejó en claro el amor y la admiración que siente por ella en este nuevo año de vida.

En la imagen que compartió Martín Pepa, Pampita aparece radiante y sonriente, vestida con un blazer fucsia que resalta su energía y buen humor. La conductora sostiene una rosa en la mano, mientras cierra los ojos con expresión de felicidad y se rodea de un fondo repleto de flores rosas en canastos, bajo una cálida iluminación. El mensaje de Martín fue directo y cariñoso: “Feliz cumple, reina”, acompañado de una fila de corazones violetas y rosas que refuerzan la complicidad y la conexión entre ambos.

A este saludo se sumó el de Puli Dimaría, una de las grandes amigas de Pampita, quien compartió un video en el que ambas se abrazan en un bar, divertidas y cómplices, mientras suena música y se celebra la ocasión. La DJ decoró la imagen con un colorido sticker de “Feliz cumpleaños” y la frase: “Siempre así, mi amada @pampitaoficial. Te merecés todo y más. ¡Te amo!”.

Martín saludó a Pampita por su cumpleaños y escribió: "Feliz cumple reina"

Barby Franco, otra integrante del círculo íntimo de Pampita, le dedicó un collage de fotos en el que se las ve compartiendo distintos eventos y momentos de la vida pública y privada: posan en galas, en fiestas, en la televisión y hasta en la playa, siempre sonrientes, abrazadas y transmitiendo confianza y admiración mutua. Barby acompañó las imágenes con un mensaje sentido: “¡Feliz cumple a la mujer más maravillosa y fuerte que conozco! Te admiramos y te amamos, Pampita”.

Así, a través de fotos llenas de color, gestos espontáneos, abrazos y palabras de amor, Pampita recibió los saludos de Martín Pepa y de sus amigas más cercanas, que no dudaron en expresar públicamente el enorme cariño y admiración que le tienen, en un cumpleaños marcado por la alegría, la complicidad y los vínculos verdaderos y que tendrá su celebración física en México.

Hasta hace unos días, Carolina se encontraba de vacaciones en Punta del Este junto a sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio Vicuña y Anita García Moritán. Después de los reencuentros y los festejos de fin de año, la modelo se sumó a la movida nocturna de la ciudad y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron su inconfundible glamour, su espíritu festivo y el costado más romántico de su presente.

Puli eligió uno de los momentos que vivieron en Punta del Este

"Feliz cumple a la mujer más maravillosa y fuerte que conozco", fue el mensaje que dejó Barby Franco

El look que eligió para una de sus noches más recordadas marcó tendencia: minifalda negra con detalles metálicos, top negro con tirantes, botas bucaneras y una campera de cuero oversize. Bajo la luna llena y las luces tenues de un exclusivo parador sobre la arena, la conductora volvió a demostrar por qué es un ícono de moda y sofisticación, destacándose entre la multitud con un estilo que equilibra modernidad y sensualidad.

Sin embargo, la postal que acaparó la atención de sus seguidores fue la que la mostró besándose con su pareja. En medio de la pista de baile, rodeados de amigos y música, la pareja se fundió en un abrazo y un beso apasionado, captado en una imagen espontánea que transmite complicidad, deseo y el disfrute pleno de la relación. Pampita y Pepa no ocultaron su conexión ni su alegría, y el gesto —lejos de ser casual— se convirtió en el símbolo de un verano vivido con intensidad y en clave de amor. Ese beso selló la jornada y se sumó al álbum de recuerdos de una temporada marcada por el romance y la felicidad compartida.