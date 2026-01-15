Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El anuncio del casamiento de Lali y Pedro desencadenó un aluvión de mensajes de famosos y fanáticos en Instagram, sumando emoción al evento

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat no solo sacudió al mundo del espectáculo por la sorpresa y la emoción que generó, sino también por el inesperado efecto dominó que provocó en redes sociales. Entre mensajes de cariño, ironías cómplices y celebraciones virtuales, hubo dos comentarios que se despegaron del resto y despertaron una pregunta inevitable: ¿quiénes se ofrecieron a ponerle música a la boda más comentada del año?

Todo ocurrió en el terreno donde hoy se cocina buena parte del show business: los comentarios de Instagram. Lejos de comunicados formales o llamados privados, la propuesta apareció de manera espontánea, casi al pasar, pero con el peso simbólico suficiente como para volverse viral en cuestión de minutos. Un artista joven, popular y con hit asegurado en cualquier pista de baile lanzó la idea con tono relajado, sin exigir cachet ni producción desmedida. Solo una condición mínima, casi folklórica, que resumía el espíritu de la invitación: tocar por el gusto de estar ahí.

La frase fue breve, descontracturada y con ADN bien argentino. Nada de escenarios gigantes ni despliegues técnicos: apenas un show y un fernet como pago. El comentario acumuló miles de likes en tiempo récord y fue leído como algo más que una broma simpática. En clave enigmática, muchos entendieron el guiño como una forma de decir “quiero ser parte”, “quiero celebrar con ustedes”, sin protocolos ni solemnidades.

Luck Ra y Cazzu se ofrecieron a cantar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, generando gran repercusión en redes sociales

Minutos después, cuando parecía que el mensaje iba a quedar como una perlita aislada, apareció una segunda figura. Cazzu, otra voz fuerte de la música popular actual, con impronta urbana y peso propio, respondió directamente al ofrecimiento inicial con dos palabras que bastaron para completar la escena: “me sumo”. Sin vueltas, sin aclaraciones, sin emojis de más. La confirmación implícita de que, si la fiesta se arma, ella también estaría dispuesta a subirse al escenario.

Así, casi sin quererlo, quedó conformado un dream team musical informal para un casamiento que todavía no tiene fecha ni lugar confirmados, pero que ya empieza a escribirse como una celebración fuera de libreto. Los protagonistas de esta secuencia no fueron otros que Luck Ra, uno de los nombres más convocantes del pop cuartetero actual, y Cazzu, referente indiscutida del movimiento urbano latinoamericano.

En la misma sintonía festiva, Candela Vetrano celebró la noticia anticipando lo que vendrá: “¡Qué fiestón se viene!”, mientras que Esteban Lamothe optó por un mensaje breve pero cargado de afecto, acompañado por corazones rojos. Claudia Villafañe escribió: “Felicitaciones a los dos. Mucho amor”, un mensaje que rápidamente sumó miles de “me gusta”. También Benjamín Vicuña reaccionó con emojis de corazones, dejando en claro su alegría por la pareja. “Hago la torta”, exclamó, por su parte, Vero Lozano siempre divertida.

El anuncio del casamiento movilizó tanto a figuras del entorno musical y actoral como al círculo íntimo de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Una de las respuestas más emotivas fue la de Gianinna Maradona, quien expresó: “¡Felicidades, muchachos!”, celebrando el anuncio con entusiasmo. En tanto, La Joaqui resumió el sentir general con un grito virtual cargado de emoción y corazones. Entre los mensajes más cercanos al círculo íntimo de la cantante, se destacó el de Morena Fernández Quinteros, amiga de Lali, que escribió con tono cómplice: “A buenooooo… ¡Notición!”, dejando en evidencia la sorpresa y la felicidad compartida por la noticia.

Blender comentó: “¿Nos invitan? Nos da FOMO”, mientras que Fede Popgold fue directo: “Me fascina”. Desde el universo musical y actoral, Celeste Cid celebró con entusiasmo, al igual que Lula Bertoldi, quien escribió: “Son hermosxs, felicidades”. A su vez, Graciela Borges sumó aplausos virtuales, aportando un gesto de elegancia y reconocimiento.

Monna Antonópulos, por su parte, puso: “Con casorio ó sin el, amor del bueno el de ustedes. Hermosa Lali”. Marina Bellati, Nazarena Di Serio, Santi Talledo, La Barby, Cami Jara, Juanita Groisman, Alan Lez, Conociendo Rusia, Lucila “La Tora” Villar, Ofelia Fernández, Pepe Ochoa, Carla Conte, Taichu y Evitta Luna también fueron algunas de las figuras conocidas que les dejaron su mensaje de felicitación a la pareja.