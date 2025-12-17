Durante su último show, Lali Espósito lanzó un ramo de flores al público y encontró a quien lo agarró: “Reportate”

La fan tomó el ramo de flores y lo cuidó durante el show para conservar el recuerdo (Video: X)

El quinto show de Lali Espósito en el estadio Vélez Sarsfield dejó una catarata de momentos memorables, pero hubo uno en particular que trascendió el escenario y se trasladó de lleno a las redes sociales. En medio de una puesta en escena cargada de ironía, humor y guiños al imaginario del casamiento, la cantante lanzó un ramo de flores al público y, horas después, inició una divertida y viral búsqueda para descubrir quién se lo había quedado.

Todo ocurrió durante la interpretación de “1Amor”, cuando la artista apareció vestida de novia, con velo y ramo en mano, en una clara parodia a los rituales tradicionales. Tras caminar por la pasarela al ritmo de la marcha nupcial y jugar con la expectativa del público, la artista arrojó el ramo hacia el campo, como dicta la tradición.

Al día siguiente del recital, la intérprete recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una consigna directa y sin vueltas. “Persona que agarró el ramo, ¡reportate!”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de cariño. Lejos de quedar ahí, redobló la apuesta con otro tuit que desató aún más interacción: “¡Necesito saber QUIÉN AGARRÓ EL RAMO EN 1Amor!”.

Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos. Miles de fans comenzaron a responder, compartir teorías, etiquetar posibles protagonistas y subir fotos y videos del momento exacto en el que el ramo volaba sobre el público. La incógnita estaba planteada: ¿quién había sido el afortunado en quedarse con él?

Mientras la búsqueda crecía, distintos usuarios aseguraron haber encontrado a las protagonistas. Una de ellas, identificada como Fernanda Yamila, una profesora de bachata, compartió en Instagram una serie de fotos desde el campo de Vélez, con el ramo en la mano y una sonrisa imposible de disimular. En la publicación, explicó que no tenía cuenta en X, motivo por el cual no podía responder directamente a la cantante. Sin embargo, la historia no tardó en cruzar plataformas.

Fernanda Yamila, profesora de bachata, fue identificada como la fan que se quedó con el ramo en el recital de Lali Espósito

Mientras la búsqueda crecía, @atendiendoaldemonio, la cuenta oficial del tour No vayas a atender cuando el demonio llama, sumó una pieza clave. Desde sus historias de Instagram, el perfil compartió imágenes del público mostrando a la instructora de baile junto a su amiga, posando orgullosas frente al escenario ya vacío.

Fue entonces cuando el círculo se cerró. A través de capturas, mensajes privados y comentarios cruzados, la información llegó finalmente a Lali, quien, gracias a la intensa movilización organizada por sus fans, ya pudo determinar quién se había quedado con el ramo, aunque hasta el momento no hizo más publicaciones al respecto.

El show en el que ocurrió la escena del ramo formó parte del quinto recital de Lali Espósito en el estadio Vélez Sarsfield. La cantante modificó el orden habitual de su setlist para diferenciar la noche de las anteriores y volvió a desplegar una puesta en escena de alto impacto, con cambios de vestuario, coreografías intensas y una narrativa pensada como cierre simbólico de un año consagratorio. En medio del recital, sorprendió al público al anunciar una nueva fecha en Buenos Aires para el 6 de junio de 2026, lo que desató una ovación inmediata y confirmó la continuidad de su exitosa gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

La noche también estuvo marcada por apariciones especiales que elevaron aún más la euforia en El Fortín. Dillom cantó “33” desde una de las plateas, generando un momento inesperado, mientras que Moria Casán se sumó al escenario para interpretar “Quiénes son?”, con elogios públicos a la trayectoria de Lali. El cierre emotivo llegó con Sandra Mihanovich, quien acompañó a la artista en “Soy lo que soy”, en una postal cargada de emoción y celebración.