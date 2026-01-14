Cami Homs sorprendió al revelar su promedio sexual con José Sosa en el último trimestre de su embarazo

Cami Homs habló sobre la intimidad con José Sosa en el último trimestre del embarazo (Video: Bajo el brillo, Instagram)

Cami Homs vive un período de plenitud en plena recta final de su embarazo. Junto a José El Principito Sosa y sus dos hijos, Francesca y Bautista, la modelo disfruta de sus últimos días de embarazo en las playas de Punta del Este a la espera del nacimiento de Aitana, programado para fines de enero.

En una entrevista para Bajo el brillo, conducido por Erica Etter, la influencer se animó a hablar sin prejuicios de un tema que para muchas sigue siendo tabú: la intimidad durante la gestación. Sin rodeos y con la frescura que la caracteriza, Cami soltó una confesión inesperada sobre su vida sexual junto a su pareja en los últimos meses.

La charla avanza entre risas y complicidad. La conductora le preguntó si era mito o realidad eso de que las embarazadas viven una revolución hormonal que las vuelve más fogosas. Cami respondió sin dudar: “Realidad”. Con ese monosílabo, tan contundente, rompió cualquier filtro y dio paso a una conversación sin tapujos. El clima, entre divertido y pícaro, invitó a seguir escuchando sobre un tema que no siempre es fácil hablar en público.

Cami Homs habló sobre la intimidad con José Sosa en el último trimestre del embarazo (Video: Bajo el brillo, Instagram)

Pero Cami lo hace con naturalidad. Cuando la conductora le pidió que diera un “promedio semanal”, ella no esquivó la pregunta, aunque se tomó unos segundos para matizar su respuesta. “Pará, te estaba diciendo realidad, pero yo creo que ya me está costando un poco”, admitió con una carcajada sincera.

En ese tono distendido, Cami detalló los pormenores que atraviesa con su gestación. “No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de siete meses y medio, ¿entendés? O así, llegando casi a los ocho”, dijo. En ese momento, la charla se volvió cálida e intimista, y la conductora la invitó entonces a ponerle números a la cuestión.

Cami, lejos de incomodarse, lanzó su promedio con total honestidad: “Hoy creo que un promedio de dos de siete”. La frase quedó flotando en el aire y provocó una reacción inmediata de Erica: “Bien, bueno, para estar embarazada, eh”. La comunicación entre ambas fluyó sin barreras y la confesión se volvió tema central.

Cami Homs y José Sosa esperan entusiasmados el nacimiento de su primera hija juntos, a quien le pondrán como nombre Aitana (Instagram)

El embarazo, con sus cambios físicos y emocionales, suele estar rodeado de silencios en torno al deseo y la intimidad. Cami los rompió de un plumazo: “En este último trimestre, totalmente”. Así, puso en palabras una realidad que muchas mujeres experimentan en esta etapa pero no siempre se animan a compartir.

“¿Cómo José no te va a preparar la ropita de equitación?”, soltó la conductora en tono cómplice. Cami respondió entre risas: “Mi amor”.

A punto de dar a luz a su tercer hijo, Cami Homs disfruta del sol en Punta del Este junto a José Sosa y sus niños, Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul (Instagram)

Hace unos meses, Camila y José revelaron el nombre de su beba de una manera especial. Con un carrusel de fotos, la modelo escribió en una publicación en Instagram: “Los papás de Aitu”. En la romántica foto, Sosa abrazaba a Camila desde su espalda, tomando la crecida panza de su pareja. En la siguiente foto, ambos protagonistas seguían en la misma pose, mientras el jugador de Estudiantes de La Plata besaba a su mujer en la mejilla. Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de likes y comentarios de felicitaciones. “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, león” y “Amo el nombre”, fueron algunos de los mensajes que recibieron en el posteo.

Camila también se refirió a la posibilidad de contraer matrimonio con el futbolista. En medio de este clima de amor y alegría, ella respondió de manera auténtica.“¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé“, dijo entre risas la modelo, dejando en claro que tras el nacimiento de la pequeña podría llegar a formalizar su unión con su pareja.