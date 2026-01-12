Teleshow

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Tras un carrusel de imágenes compartido por el piloto de F1, una postal de la actriz encendió la chispa virtual que hoy tiene a los fans teorizando sobre una posible nueva pareja

Guardar
La relación entre Franco Colapinto
La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco desató especulaciones en redes tras compartir imágenes y mensajes similares en Instagram

Las redes sociales volvieron a hacer lo suyo y encendieron una ola de especulaciones a partir de una imagen puntual. En las últimas horas, Franco Colapinto compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos que resumió sus días de vacaciones y preparación física antes de encarar un 2026 clave en su carrera deportiva. Entre mates, entrenamientos, playa y tiempo con amigos y familia, hubo una postal que no pasó inadvertida: la de una joven usando uno de sus cascos de piloto, con una sonrisa visible solo a través de la visera levantada.

Esa imagen fue suficiente para que los seguidores comenzaran a preguntarse quién era la chica en cuestión. Rápidamente, distintos usuarios señalaron que se trataría de Maia Reficco, actriz y cantante argentina con proyección internacional. A partir de ahí, las coincidencias empezaron a multiplicarse y los rumores de romance tomaron fuerza.

Interacciones y frases en redes
Interacciones y frases en redes sociales, como comentarios y likes cruzados, alimentaron rumores sobre una posible relación sentimental
La foto de Maia Reficco
La foto de Maia Reficco con el casco del piloto de Alpine llamó la atención de los fanáticos

El posteo de Colapinto estuvo acompañado por una frase que también llamó la atención: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”. Días antes, Reficco había publicado un carrusel propio con una descripción casi idéntica: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”. El guiño textual no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una señal de cercanía entre ambos. A eso se sumaron los “likes” cruzados y la interacción frecuente en redes, que alimentaron aún más las especulaciones. Ella comentó en el posteo de él: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”, y rápidamente su mensaje se destacó entre los miles de la publicación del piloto de Alpine.

Pero, ¿quién es Maia Reficco y por qué su nombre genera tanto interés? Nacida el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país. Alcanzó gran popularidad entre el público juvenil al protagonizar la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019, donde se destacó no solo por su actuación, sino también por su faceta musical.

Maia Reficco, actriz y cantante,
Maia Reficco, actriz y cantante, alcanzó fama internacional por protagonizar la serie juvenil Kally’s Mashup en Nickelodeon entre 2017 y 2019

Su carrera dio un salto internacional cuando, con apenas 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway, un hito que marcó un antes y un después en su recorrido profesional. Más tarde, consolidó su perfil actoral al sumarse al elenco del reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la ficción. En 2024 volvió a los escenarios de Broadway como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice, reafirmando su lugar en el circuito teatral más exigente del mundo.

En paralelo, Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primer single, Tuya, y luego presentó nuevas canciones que le permitieron afianzar su identidad artística. A pesar de vivir gran parte del año en Estados Unidos por compromisos laborales, la actriz suele remarcar su costado argentino: es fanática del mate, mantiene amistades del país y no duda en expresar cuánto extraña a su familia y a su gente.

En 2024, Maia Reficco protagoniza
En 2024, Maia Reficco protagoniza la obra Hadestown en Broadway, consolidando su presencia en el exigente circuito teatral estadounidense (HBO Max)

En el plano sentimental, su nombre ya había sido noticia en otras oportunidades. Varios rumores la vincularon durante un tiempo con el cantante uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama, y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por su papel en Heartstopper. Más recientemente, estuvo vinculada al actor y cantante inglés Tom Francis, con quien habría terminado su relación poco antes de que surgieran los rumores que ahora la conectan con Colapinto.

Por su parte, Franco Colapinto atraviesa un momento decisivo en lo profesional. Con apenas 22 años, se prepara para un año exigente dentro de la estructura de Alpine, con la mira puesta en consolidarse en la Fórmula 1 y seguir creciendo como uno de los talentos argentinos con mayor proyección internacional. En ese contexto, sus publicaciones en redes suelen ser analizadas al detalle por fanáticos del automovilismo y del espectáculo.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió los rumores. Sin embargo, las coincidencias, la imagen del casco y las interacciones digitales alcanzaron para instalar el tema. Mientras tanto, Maia Reficco continúa enfocada en su carrera artística y Colapinto ultima detalles antes de regresar a Europa. El tiempo dirá si estas señales virtuales se traducen en una historia real o si todo queda en el terreno de las especulaciones que, una vez más, nacieron en las redes sociales.

Temas Relacionados

Maia ReficcoFranco Colapinto

Últimas Noticias

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

Una serie de postales compartidas por Rodrigo de Paul durante unas paradisíacas vacaciones desató la locura entre los seguidores. Las imágenes que dieron qué hablar

Crecen los rumores de embarazo

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero compartió en redes una foto y un mensaje de amor para celebrar un nuevo mes junto al futbolista de Vélez Sarsfield

El romántico posteo de Indiana

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

En su paso por el almuerzo dominical de Juana Viale en Mar del Plata, la actriz brindó detalles del polista, con quien aseguró que se están “conociendo”

Laurita Fernández contó cómo comenzó

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A una semana de instalarse los rumores sobre una relación entre ambos, la pareja lo dejó asentado con un ida y vuelta a través de un tierno mensaje en las redes

Ciro Martínez y Luli Bass

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

La escritora seleccionó las postales más queridas de su vida junto al humorista, y las compartió en sus redes con un emotivo homenaje

A 30 años de la
DEPORTES
La controvertida actitud de Mbappé

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

TELESHOW
Crecen los rumores de embarazo

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes