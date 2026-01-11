Teleshow

Diego Boneta aplaudió a Leo Sbaraglia en el estreno de su obra Los días perfectos en el Teatro Nacional Cervantes

El actor mexicano y su pareja, Renata Notni, estuvieron presentes en el debut. Las palabras que le dedicó el protagonista de Luis Miguel, la serie

Guardar
Diego Boneta fue a ver la obra de Leo Sbaraglia en el Teatro Nacional Cervantes

Diego Boneta, el actor que se consagró internacionalmente como protagonista de la serie de Luis Miguel, vivió una noche de celebración y cultura argentina en el Teatro Nacional Cervantes. Invitado por Leonardo Sbaraglia y la productora general Julieta Novarro, el actor asistió al estreno de Los días perfectos junto a su pareja, la actriz Renata Notni, y compartió en sus redes sociales la emoción de haber sido parte de un evento teatral tan especial.

Durante la función, Boneta y Notni disfrutaron de la actuación de Sbaraglia y del clima vibrante de uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires, colmado de público y personalidades del espectáculo. Tras el final, la estrella mexicana no ocultó su admiración: “Qué locura cómo nos conocimos, cómo me contaste la historia y tal y que estemos aquí. Gracias por invitarnos. Felicidades. Bravo, bravo, bravo, enhorabuena”. Renata Notni también sumó su reconocimiento y dirigió un mensaje a la productora: “Juli, felicidades, espectacular. Qué honor ser parte de esta noche”.

Las imágenes del estreno muestran a Sbaraglia saludando al público desde el escenario, un Cervantes repleto y la calidez de los aplausos. La pareja posó sonrientes junto a Julieta Novarro, quien celebró la visita y compartió en redes: “Qué alegría que hayan venido”. El encuentro no solo fue un gesto de amistad y apoyo, sino también una muestra del intercambio cultural y el respaldo entre figuras del espectáculo latinoamericano.

Diego Boneta estuvo presente en
Diego Boneta estuvo presente en el estreno de Los días perfectos (Instagram)
El actor mexicano, su pareja
El actor mexicano, su pareja y Julieta Novarro en el teatro
El estreno se hizo con
El estreno se hizo con la sala completa a pesar de la lluvia (Instagram)

La presencia de Boneta y Notni en la platea sumó brillo y repercusión al estreno, que se vivió como una verdadera fiesta para el teatro argentino. El propio Boneta destacó la importancia de estos espacios de encuentro: “Bravo, querido”, escribió en una de sus stories dedicadas a Sbaraglia, mientras celebraba la producción y la oportunidad de presenciar una obra que cruzó fronteras y reunió talentos de ambos lados.

Así, la noche en el Cervantes se transformó en una celebración compartida, donde la pasión por el arte, la amistad y la colaboración profesional fueron protagonistas, y donde Diego Boneta, Leonardo Sbaraglia, Julieta Novarro y Renata Notni reafirmaron el valor de los vínculos y el intercambio regional en la escena cultural actual.

Días atrás, el mexicano sorprendió con su presencia en Punta del Este. La sorpresiva llegada del actor mexicano y su pareja al balneario uruguayo agitó tanto la calma local como el universo digital, alimentado por rumores y miradas curiosas.

Diego Boneta y su pareja
Diego Boneta y su pareja en Uruguay

La pareja eligió el glamour de José Ignacio para recibir este 2026. El enclave, conocido por su aire de lujo discreto, se convirtió en un imán para celebridades que buscan la combinación de naturaleza y servicios de alta gama. Boneta y su novia compartieron una cena distendida en un exclusivo restó, rodeados de amigos, entre risas y brindis que parecían ajenos al bullicio mediático. La escena, sin embargo, no tardó en volverse noticia.

Horas después, la fiesta no se hizo esperar. Tras ello, tuvo lugar un evento anual, donde un selecto grupo de figuras posó para la foto de tapa: el propio Boneta con su pareja, Pampita, Valeria Mazza, Nicole Neumann, Evangelina Anderson y Luciana Salazar. El dress code imponía los tonos arena, prendas livianas y siluetas veraniegas, en sintonía con la identidad costera del lugar.

Entre los invitados también figuraban Karina Jelinek, Floppy Tesouro, Maru Botana, Dante Ortega, Uma Fabbiani, Sergio Goycochea, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra - cabe destacar que estas dos últimas pasaron la tarde junto a Susana Giménez y su hija en La Mary. También, Elina y Eduardo Constantini sumaron otra cuota de presencia habitual en el círculo de la alta sociedad veraniega. La noche tuvo ausencias notorias: Wanda y Zaira Nara no asistieron.

Temas Relacionados

Diego BonetaLeonardo SbaragliaJulieta Novarro

Últimas Noticias

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

La modelo, a pocos días de convertirse en madre por segunda vez, le dedicó un mensaje especial a Anna, quien la acompaña en el postparto

Daniela Christiansson, la esposa de

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Fede Flowers aseguró en Los profesionales de siempre que la empresaria habría tenido un encuentro con un hombre llamado Ramiro en Salta

¿Wanda Nara tuvo un affaire

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

El director teatral realizó un descargo en sus redes, luego de sus frases contra la aclamada obra que tuvo varias temporadas en Argentina y España

Pepe Cibrián se disculpó con

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

La influencer no estuvo en el festejo de Claudio Caniggia y compartió las postales de sus vacaciones

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

El actor comenzó a elaborar su personaje de Chaunce Gardiner junto al elenco que lo acompañará en la gran apuesta de 2026, según un reel que difundieron Adrián Suar y el director Marcos Carnevale

El video de Guillermo Francella
DEPORTES
El video de Franco Colapinto

El video de Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Lo amonestaron, escupió al árbitro y fueron a buscarlo al vestuario para expulsarlo: la dura sanción que podría enfrentar

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

TELESHOW
Daniela Christiansson, la esposa de

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias