Diego Boneta aplaudió a Leo Sbaraglia en el estreno de su obra Los días perfectos en el Teatro Nacional Cervantes

Diego Boneta fue a ver la obra de Leo Sbaraglia en el Teatro Nacional Cervantes

Diego Boneta, el actor que se consagró internacionalmente como protagonista de la serie de Luis Miguel, vivió una noche de celebración y cultura argentina en el Teatro Nacional Cervantes. Invitado por Leonardo Sbaraglia y la productora general Julieta Novarro, el actor asistió al estreno de Los días perfectos junto a su pareja, la actriz Renata Notni, y compartió en sus redes sociales la emoción de haber sido parte de un evento teatral tan especial.

Durante la función, Boneta y Notni disfrutaron de la actuación de Sbaraglia y del clima vibrante de uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires, colmado de público y personalidades del espectáculo. Tras el final, la estrella mexicana no ocultó su admiración: “Qué locura cómo nos conocimos, cómo me contaste la historia y tal y que estemos aquí. Gracias por invitarnos. Felicidades. Bravo, bravo, bravo, enhorabuena”. Renata Notni también sumó su reconocimiento y dirigió un mensaje a la productora: “Juli, felicidades, espectacular. Qué honor ser parte de esta noche”.

Las imágenes del estreno muestran a Sbaraglia saludando al público desde el escenario, un Cervantes repleto y la calidez de los aplausos. La pareja posó sonrientes junto a Julieta Novarro, quien celebró la visita y compartió en redes: “Qué alegría que hayan venido”. El encuentro no solo fue un gesto de amistad y apoyo, sino también una muestra del intercambio cultural y el respaldo entre figuras del espectáculo latinoamericano.

Diego Boneta estuvo presente en el estreno de Los días perfectos (Instagram)

El actor mexicano, su pareja y Julieta Novarro en el teatro

El estreno se hizo con la sala completa a pesar de la lluvia (Instagram)

La presencia de Boneta y Notni en la platea sumó brillo y repercusión al estreno, que se vivió como una verdadera fiesta para el teatro argentino. El propio Boneta destacó la importancia de estos espacios de encuentro: “Bravo, querido”, escribió en una de sus stories dedicadas a Sbaraglia, mientras celebraba la producción y la oportunidad de presenciar una obra que cruzó fronteras y reunió talentos de ambos lados.

Así, la noche en el Cervantes se transformó en una celebración compartida, donde la pasión por el arte, la amistad y la colaboración profesional fueron protagonistas, y donde Diego Boneta, Leonardo Sbaraglia, Julieta Novarro y Renata Notni reafirmaron el valor de los vínculos y el intercambio regional en la escena cultural actual.

Días atrás, el mexicano sorprendió con su presencia en Punta del Este. La sorpresiva llegada del actor mexicano y su pareja al balneario uruguayo agitó tanto la calma local como el universo digital, alimentado por rumores y miradas curiosas.

Diego Boneta y su pareja en Uruguay

La pareja eligió el glamour de José Ignacio para recibir este 2026. El enclave, conocido por su aire de lujo discreto, se convirtió en un imán para celebridades que buscan la combinación de naturaleza y servicios de alta gama. Boneta y su novia compartieron una cena distendida en un exclusivo restó, rodeados de amigos, entre risas y brindis que parecían ajenos al bullicio mediático. La escena, sin embargo, no tardó en volverse noticia.

Horas después, la fiesta no se hizo esperar. Tras ello, tuvo lugar un evento anual, donde un selecto grupo de figuras posó para la foto de tapa: el propio Boneta con su pareja, Pampita, Valeria Mazza, Nicole Neumann, Evangelina Anderson y Luciana Salazar. El dress code imponía los tonos arena, prendas livianas y siluetas veraniegas, en sintonía con la identidad costera del lugar.

Entre los invitados también figuraban Karina Jelinek, Floppy Tesouro, Maru Botana, Dante Ortega, Uma Fabbiani, Sergio Goycochea, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra - cabe destacar que estas dos últimas pasaron la tarde junto a Susana Giménez y su hija en La Mary. También, Elina y Eduardo Constantini sumaron otra cuota de presencia habitual en el círculo de la alta sociedad veraniega. La noche tuvo ausencias notorias: Wanda y Zaira Nara no asistieron.