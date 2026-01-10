Teleshow

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

La bailarina se emocionó con la celebración especial que le organizó el periodista deportivo

Guardar
El momento más esperado de la noche: Ana Laura López sopla las velitas con su marido, Martín Liberman

En medio de sus habituales vacaciones en Punta del Este -donde cada año Martín Liberman, su mujer Ana Laura López y el hijo de ambos, Milo, pasan las fiestas- la bailarina cumplió años y la esperaba un gran e inesperado festejo.

El encargado de la sorpresa fue el periodista deportivo, quien junto a 16 amigos organizó el cumpleaños sin que ella tuviera la más mínima sospecha.

Ana Laura López durante el festejo de su cumpleaños en Punta del Este

El lugar elegido para la celebración fue el restaurante Life Bistró del AWA Boutique + Design Hotel, ubicado sobre Pedragosa Sierra, uno de los circuitos gastronómicos más famosos de Punta del Este. Allí, 16 invitados amigos de la pareja llegaron antes y sorprendieron a la bailarina al entrar al salón.

De inmediato, se sumergieron en una propuesta gastronómica denominada “fusión”, un mix de la mejor cocina mediterránea con los sabores autóctonos de la región y de Perú.

Punta del Este: el cumpleaños
Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su mujer Ana Laura / Fotos: Álbum personal ML

El menú estuvo compuesto por distintas entradas como rabas, miniaturas de pescado, parmigiana de berenjenas y ensalada caprese. Entre los platos principales se destacaron los sorrentinos de calabaza con salsa de hongos, el risotto de verduras, la pesca grillada con verduras asadas, el lomo a la peruana y el pollo Thai.

A la hora del postre, se sirvieron volcán de chocolate, crepes con dulce de leche, helados artesanales y tatín de manzana con caramelo y helado de canela. A la medianoche llegó el momento más esperado: el brindis junto a la gran torta de cumpleaños.

Las copas en alto, el Feliz Cumpleaños de rigor y los saludos para coronar una noche soñada, luego de que el periodista organizara cada detalle en el más absoluto secreto, con la satisfacción de que todo salió según lo planeado y así seguir alimentando amor que crece día a día.

Ana Laura López y Martín
Ana Laura López y Martín Liberman

La historia de Martín y Ana Laura comenzó en 2014, cuando Liberman participó de la edición de Bailando por un sueño con López como su pareja de baile. Al poco tiempo, retomaron el vínculo y empezaron una relación que se transformó en una familia ensamblada, ya que el comunicador era padre de Blas, fruto de su matrimonio anterior. Se casaron en octubre de 2019 en el marco de una gran ceremonia y con una fiesta en Palermo llena de famosos, que bailaron hasta la madrugada con los shows de Maxi Trusso y Ráfaga.

Hernán Nisenbaum y Luly Drozdek,
Hernán Nisenbaum y Luly Drozdek, entre los invitados a la celebración

Juntos, enfrentaron varios tratamientos de fertilidad in vitro y, ante los desafíos a los que los enfrentó la vida, se apoyaron mutuamente en cada etapa. López expresó cómo el camino para convertirse en madre implicó superar el miedo a las agujas y el manejo del desgaste emocional que acarrea la técnica de reproducción asistida. Milo llegó al mundo el 9 de mayo de 2022, mediante una cesárea programada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, para completar la familia de Martín y Ana Laura.

La bailarina disfrutando su cumpleaños
La bailarina disfrutando su cumpleaños en Punta del Este

Tras el nacimiento y pasado el tiempo, viendo cómo se llevaban los hermanos, la felicidad fue total, y así lo reconoció el periodista a Infobae: “Yo le había explicado a Anita que ya no tenía ganas de repetir, la verdad es que no tengo ganas de tener más hijos. Quiero disfrutar de mi vida y no quiero seguir cambiando pañales. Y ella me contó que, al ver lo que tienen Milo y Blas, sintió que no era una necesidad. Porque Anita tampoco sabía cómo iba a ser esa relación. Pero la verdad es que el rol de hermano está totalmente cubierto. Yo los veo jugando y me vuelvo loco, no lo puedo creer”, señaló Liberman.

Temas Relacionados

Martín LibermanAna Laura LópezPunta del EsteVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

En una charla con Teleshow, el humorista cuenta sus expectativas por sus presentaciones y revela anécdotas de juventud

El Negro Álvarez, a los

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

En charla exclusiva con Teleshow habló del presente de “Ellas son Tango” junto a Andrea Ghidone, su experiencia en las cocinas de Telefe y el recuerdo de querer ser Janis Joplin

Julia Calvo se pone en

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

El actor y su pareja eligieron la ciudad esteña para comenzar el año

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez:

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

La actriz confesó cómo la presión del programa y la delicada situación de su perro la llevaron a un límite emocional inesperado durante su paso por el concurso

Eugenia Tobal reveló el drama

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

El director de cine, casado con la directora y productora Carla Calabrese, le respondió al creador de Drácula por sus declaraciones contra la producción musical Come from away

El duro cruce de Enrique
DEPORTES
Con presencia argentina, Adelaida y

Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

Un grande de Italia tiene en la mira a Thiago Almada ante la posible salida del Atlético Madrid del Cholo Simeone

Impacto en la NBA: un árbitro se lesionó en pleno partido y tuvo que ser retirado en silla de ruedas

TELESHOW
Susto en la obra de

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán incrementa

El régimen de Irán incrementa la represión tras dos semanas de protestas: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

Sufrió un shock anafiláctico en pleno vuelo y fue salvado por la tripulación y otro pasajero

Estados Unidos expresó su apoyo “al valiente pueblo de Irán” tras dos semanas de protestas contra el régimen

El acuerdo UE-Mercosur divide a Brasil: oportunidades de integración frente a riesgos de competencia

Se cumplen 19 años de Daniel Ortega en el poder: cómo consolidó la dictadura más cruel de Nicaragua