Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

El momento más esperado de la noche: Ana Laura López sopla las velitas con su marido, Martín Liberman

En medio de sus habituales vacaciones en Punta del Este -donde cada año Martín Liberman, su mujer Ana Laura López y el hijo de ambos, Milo, pasan las fiestas- la bailarina cumplió años y la esperaba un gran e inesperado festejo.

El encargado de la sorpresa fue el periodista deportivo, quien junto a 16 amigos organizó el cumpleaños sin que ella tuviera la más mínima sospecha.

Ana Laura López durante el festejo de su cumpleaños en Punta del Este

El lugar elegido para la celebración fue el restaurante Life Bistró del AWA Boutique + Design Hotel, ubicado sobre Pedragosa Sierra, uno de los circuitos gastronómicos más famosos de Punta del Este. Allí, 16 invitados amigos de la pareja llegaron antes y sorprendieron a la bailarina al entrar al salón.

De inmediato, se sumergieron en una propuesta gastronómica denominada “fusión”, un mix de la mejor cocina mediterránea con los sabores autóctonos de la región y de Perú.

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su mujer Ana Laura / Fotos: Álbum personal ML

El menú estuvo compuesto por distintas entradas como rabas, miniaturas de pescado, parmigiana de berenjenas y ensalada caprese. Entre los platos principales se destacaron los sorrentinos de calabaza con salsa de hongos, el risotto de verduras, la pesca grillada con verduras asadas, el lomo a la peruana y el pollo Thai.

A la hora del postre, se sirvieron volcán de chocolate, crepes con dulce de leche, helados artesanales y tatín de manzana con caramelo y helado de canela. A la medianoche llegó el momento más esperado: el brindis junto a la gran torta de cumpleaños.

Las copas en alto, el Feliz Cumpleaños de rigor y los saludos para coronar una noche soñada, luego de que el periodista organizara cada detalle en el más absoluto secreto, con la satisfacción de que todo salió según lo planeado y así seguir alimentando amor que crece día a día.

Ana Laura López y Martín Liberman

La historia de Martín y Ana Laura comenzó en 2014, cuando Liberman participó de la edición de Bailando por un sueño con López como su pareja de baile. Al poco tiempo, retomaron el vínculo y empezaron una relación que se transformó en una familia ensamblada, ya que el comunicador era padre de Blas, fruto de su matrimonio anterior. Se casaron en octubre de 2019 en el marco de una gran ceremonia y con una fiesta en Palermo llena de famosos, que bailaron hasta la madrugada con los shows de Maxi Trusso y Ráfaga.

Hernán Nisenbaum y Luly Drozdek, entre los invitados a la celebración

Juntos, enfrentaron varios tratamientos de fertilidad in vitro y, ante los desafíos a los que los enfrentó la vida, se apoyaron mutuamente en cada etapa. López expresó cómo el camino para convertirse en madre implicó superar el miedo a las agujas y el manejo del desgaste emocional que acarrea la técnica de reproducción asistida. Milo llegó al mundo el 9 de mayo de 2022, mediante una cesárea programada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, para completar la familia de Martín y Ana Laura.

La bailarina disfrutando su cumpleaños en Punta del Este

Tras el nacimiento y pasado el tiempo, viendo cómo se llevaban los hermanos, la felicidad fue total, y así lo reconoció el periodista a Infobae: “Yo le había explicado a Anita que ya no tenía ganas de repetir, la verdad es que no tengo ganas de tener más hijos. Quiero disfrutar de mi vida y no quiero seguir cambiando pañales. Y ella me contó que, al ver lo que tienen Milo y Blas, sintió que no era una necesidad. Porque Anita tampoco sabía cómo iba a ser esa relación. Pero la verdad es que el rol de hermano está totalmente cubierto. Yo los veo jugando y me vuelvo loco, no lo puedo creer”, señaló Liberman.