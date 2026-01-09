Teleshow

Miguel Romano: “Susana Giménez me volvió a llamar para que le haga el pelo”

El histórico peluquero de la diva contó en A la tarde cómo fue su comunicación luego de su reconciliación en abril del año pasado

El histórico peluquero Miguel Romano sorprendió al relatar en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, el pedido que la hizo Susana Giménez, luego de reconciliarse el año pasado tras varios años de distancia.

En la entrevista, el estilista contó cómo la diva lo llamó por teléfono desde Punta del Este para pedirle que volviera a ocuparse de su pelo, reanudando así un vínculo profesional y afectivo que marcó más de cinco décadas en la televisión argentina. “Me llamó para charlar, ahora no está en Buenos Aires, está en Punta del Este. Me pidió que le hiciera el pelo otra vez”, reveló “El Cóndor”.

El peluquero subrayó la cercanía y confianza que siempre mantuvieron con Susana: “Tengo 52 años trabajando con ella. Fue una mujer maravillosa, siempre se preocupó por su vestimenta. Siempre lo mejor de lo mejor”.

“Susana me dijo: ‘Miguel, haceme esto, esto y esto, porque no doy más con mi pelo’”, contó. “Me dijo que se lo iba a cortar. ‘¡No! ¡Recogete el pelo! ¡No lo cortes!’", le pedí (Facebook: Miguel Romano)

Romano compartió la emoción que le provocó el reencuentro, especialmente después de un período de distanciamiento iniciado durante la pandemia, cuando Giménez le sugirió que descansara y se alejara del trabajo. El peluquero recordó ese momento con cierta ambigüedad: “Me mandó a descansar y me gustaría un día enfrentarme con ella a ver por qué motivo me dijo: ‘Ahora te vas a descansar a tu casa y te quedás tranquilo en tu hermosa casa’. Ella la conoce, hizo muchas fiestas en mi casa cuando despedía el año”.

A pesar de que la decisión lo sorprendió, el peluquero reconoció que la relación nunca se rompió del todo: “Nunca tuve un problema para nada con ella. De repente pasó así: ‘Che, tomá, te pago, andá a descansar un tiempo en la quinta, porque tenés una casa muy linda, vas a descansar’. Y mi casa, perfecta, es divina, grande. Alquilé mi peluquería, que yo no estoy trabajando, y estoy acá en mi casa y la paso de lo mejor”.

“Susana me llamó para charlar. Ahora no está en Buenos Aires, está en Punta del Este. Me pidió que le hiciera el pelo otra vez”, aseguró el estilista

Durante el ciclo, Mazzocco y los panelistas le consultaron sobre la polémica surgida cuando, en pleno recambio de estilista, Romano criticó el look de Giménez: “Dijiste que tenía el pelo de muñeca abandonada”, le recordaron. Sin esquivar el tema, Romano minimizó el episodio y sostuvo que la propia Susana nunca le dio importancia: “No, como si no fuese nada. No pasó nada”.

El llamado, según relató, se dio en un clima de afecto, y la diva le pidió ayuda para solucionar el estado de su cabello. “Me dijo: ‘Miguel, haceme esto, esto y esto, porque no doy más con mi pelo’”, contó. “Me dijo que se lo iba a cortar. ‘¡No! ¡Recogete el pelo! ¡No lo cortes!’, le pedí. ‘¡Están muy feas las puntas!’. Es una mujer muy correcta conmigo. Con toda la gente es así Susana", detalló sobre su conversación con la conductora.

La diva saludó a su histórico peluquero en el reconocimiento que él recibió en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en abril del año pasado

La entrevista se produjo a casi un año después de que Romano fuera distinguido como Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó su reconciliación con una de sus clientas más famosas. En la ceremonia, celebrada en el Salón San Martín, participaron su hija Paola Romano, figuras del espectáculo como Graciela Borges y Nacha Guevara, y colegas como Fabio Cuggini.

El momento más emotivo llegó con la proyección de mensajes grabados, entre ellos uno de Susana. En su saludo, la animadora puso fin a la distancia: “Querido Miguel, que alegría. Me enteré apenas llegué que te daban este premio tan lindo, tan merecido, después de tantos años de trabajo. Yo te sigo extrañando. Ya te dije que necesito que me hagas un peinado especial si hay un Martín Fierro. Pero bueno, la vida es así, nos separa, es así y me alegro que estés bien, que estés descansando en tu quinta. Te recuerdo siempre Miguel, sobre todo recuerdo de nuestras risas, las risas, no paramos de reírnos y hacer chistes en el camarín. Eso siempre trae alegría”.

