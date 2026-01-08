Teleshow

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

La animadora se refirió en su programa a cómo quedó su vínculo con el streamer luego de que se conocieron las primeras imágenes con multimillonario francés

Guardar
La animadora se refirió al vínculo que despertó tantas suspicacias en las redes con el streamer (Video: QV4/ DGO Stream)

Zaira Nara habló abiertamente sobre el estado de su relación sentimental con el streamer Bauleti tras oficializar su noviazgo con Robert Strom.

En un momento de Quiero vale 4, el programa que realiza desde Punta del Este en DGO Stream, la modelo fue tajante al explicar que el vínculo con el influencer se quebró recientemente, luego de la aparición de las fotos con el polista millonario que la enamoró, y que según sus propias palabras, no existe posibilidad de recomponer el vínculo entre ambos, que incentivaron a través de la amplia comunidad que a él lo sigue.

“No, es que ya no hay posibilidad”, respondió la modelo frente a la insistencia sobre un reencuentro. “Ya está, porque fíjate que ya no nos llevamos bien. Hubo un quiebre en estos últimos días”, agregó.

“Él se quebró. Se quebró
“Él se quebró. Se quebró por una situación que estuvo pasando y que no estaba muy hablada”, afirmó Zaira Nara sobre su relación actual con Bauleti

Zaira detalló que la ruptura surgió a partir de una “situación que no estaba muy hablada” y explicó: “Él se quebró. Se quebró por una situación que estuvo pasando. Sí, pasó una situación que no estaba muy hablada y hubo un quiebre”.

Por su parte, Bauleti admitió las dificultades emocionales que afrontó tras enterarse del nuevo romance: “Yo dije ‘voy a aparecer y voy a enamorar a Zaira Nara’. Al día siguiente salió la foto con el francés. Hice todo lo que pude, amigo. De hecho, hice eso y ella dice: ‘no, Baulo me descolocó. Baulo tiene esas cosas que a veces me descoloca”.

Reconoció el impacto del quiebre: “El Baulito está despechado, soltero y en búsqueda de una mujer que le sane el corazón”, aseveró, en su stream mientras la hermana de Wanda Nara aseveraba que lo sentía “enojado”. Frente a ese planteo, Zaira expresó una convicción sobre las rupturas: “Está triste. No sé, pero es raro eso, porque para mí no tiene que venir alguien que te sane. Uno se tiene que sanar y después estar abierto al amor”.

“Yo dije ‘voy a aparecer
“Yo dije ‘voy a aparecer y voy a enamorar a Zaira Nara’. Al día siguiente salió la foto con el francés", expresó Bauleti

Durante la conversación salió a relucir la diferencia de edad. “Es muy chico”, comentó Nara en tono distendido, y luego precisó: “Yo no soy tan chica. Yo tengo 37 y Baulo tiene 23. Tengo dos hijos, una de nueve, uno de cinco”.

Además, la conductora hizo una aclaración sobre la dinámica con Bauleti tras el quiebre. Indicó que, si bien mantienen comunicación habitual por chat, existe un contraste entre lo tratado en privado y lo que se expone en público. “Hablamos un montón por chat, pero las cosas que él dice en el programa no me las dice por chat”, señaló la modelo, alimentando el culebrón por el que cosecharon miles de fanáticos.

“Él a mí no me dijo que estaba mal. Él por mensaje me habla normal, me cuenta cosas”, añadió Nara, en referencia a la diferencia entre las conversaciones personales y las declaraciones hacia terceros.

Zaira Nara oficializó su romance con el millonario francés Robert Strom el 31 de diciembre, pocas horas antes del comienzo de 2026. Teleshow captó a la pareja, enamorada y a los besos, mientras realizaba compras y se mostraba muy relajada en Punta del Este.

Las fotos de la confirmación
Las fotos de la confirmación del romance de Zaira Nara con el polista Robert Strom (RSFotos)

La visita de Bauleti al programa de Zaira Nara, unos días después de que se hizo público el noviazgo de la conductora, generó nuevas especulaciones entre sus seguidores, quienes buscaron pistas sobre el tipo de relación que los une.

Durante la emisión, la conductora se dirigió sin rodeos al streamer y le reprochó: “No me contestaste más”, dejando en evidencia el tono distendido de la charla. Bauleti no tardó en responder y admitió el motivo de su silencio: “La realidad es que estaba buscando una excusa para escribirte”, frase que provocó risas en el estudio y avivó la curiosidad del público.

El streamer también recordó a Zaira el momento exacto en que le había enviado su último mensaje: el lunes de la semana anterior. Por su parte, la modelo no esquivó la situación y respondió con honestidad sobre ese periodo sin contacto: “Pasaron cosas”, dijo, lo que sumó misterio sobre los motivos detrás de su demora.

Este ida y vuelta televisivo alimentó aún más los rumores en redes sociales sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos.

Temas Relacionados

Zaira NaraBauletiRobert Strom

Últimas Noticias

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Un almuerzo relajado entre los participantes del reality reveló el sobrenombre que le dieron las figuras del certamen culinario a la expanelista de LAM

El desopilante apodo que le

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

El inicio de 2026 trajo consigo un hito personal para la conductora luego de su divorcio

El gran paso que dio

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Paula Varela en Intrusos contó qué le dijo la protagonista de Envidiosa sobre su relación con el actor, luego que de la actriz danesa Sarah Borrell habló del acercamiento que existió en España

La palabra de Griselda Siciliani

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

La ex Gran Hermano preparó un evento inolvidable con catamarán, función teatral, parque acuático y actividades pensadas solo para su círculo íntimo

Así será la impresionante celebración

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

La flamante pareja dio un móvil al ciclo de la conductora en El Nueve. Los reclamos que la animadora les hizo al aire. El incómodo momento cuando mencionó a Juli Roque

Carmen Barbieri le pasó facturas
DEPORTES
El fuerte posteo de Cuti

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

TELESHOW
El desopilante apodo que le

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados