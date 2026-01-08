Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

La animadora se refirió al vínculo que despertó tantas suspicacias en las redes con el streamer (Video: QV4/ DGO Stream)

Zaira Nara habló abiertamente sobre el estado de su relación sentimental con el streamer Bauleti tras oficializar su noviazgo con Robert Strom.

En un momento de Quiero vale 4, el programa que realiza desde Punta del Este en DGO Stream, la modelo fue tajante al explicar que el vínculo con el influencer se quebró recientemente, luego de la aparición de las fotos con el polista millonario que la enamoró, y que según sus propias palabras, no existe posibilidad de recomponer el vínculo entre ambos, que incentivaron a través de la amplia comunidad que a él lo sigue.

“No, es que ya no hay posibilidad”, respondió la modelo frente a la insistencia sobre un reencuentro. “Ya está, porque fíjate que ya no nos llevamos bien. Hubo un quiebre en estos últimos días”, agregó.

“Él se quebró. Se quebró por una situación que estuvo pasando y que no estaba muy hablada”, afirmó Zaira Nara sobre su relación actual con Bauleti

Zaira detalló que la ruptura surgió a partir de una “situación que no estaba muy hablada” y explicó: “Él se quebró. Se quebró por una situación que estuvo pasando. Sí, pasó una situación que no estaba muy hablada y hubo un quiebre”.

Por su parte, Bauleti admitió las dificultades emocionales que afrontó tras enterarse del nuevo romance: “Yo dije ‘voy a aparecer y voy a enamorar a Zaira Nara’. Al día siguiente salió la foto con el francés. Hice todo lo que pude, amigo. De hecho, hice eso y ella dice: ‘no, Baulo me descolocó. Baulo tiene esas cosas que a veces me descoloca”.

Reconoció el impacto del quiebre: “El Baulito está despechado, soltero y en búsqueda de una mujer que le sane el corazón”, aseveró, en su stream mientras la hermana de Wanda Nara aseveraba que lo sentía “enojado”. Frente a ese planteo, Zaira expresó una convicción sobre las rupturas: “Está triste. No sé, pero es raro eso, porque para mí no tiene que venir alguien que te sane. Uno se tiene que sanar y después estar abierto al amor”.

“Yo dije ‘voy a aparecer y voy a enamorar a Zaira Nara’. Al día siguiente salió la foto con el francés", expresó Bauleti

Durante la conversación salió a relucir la diferencia de edad. “Es muy chico”, comentó Nara en tono distendido, y luego precisó: “Yo no soy tan chica. Yo tengo 37 y Baulo tiene 23. Tengo dos hijos, una de nueve, uno de cinco”.

Además, la conductora hizo una aclaración sobre la dinámica con Bauleti tras el quiebre. Indicó que, si bien mantienen comunicación habitual por chat, existe un contraste entre lo tratado en privado y lo que se expone en público. “Hablamos un montón por chat, pero las cosas que él dice en el programa no me las dice por chat”, señaló la modelo, alimentando el culebrón por el que cosecharon miles de fanáticos.

“Él a mí no me dijo que estaba mal. Él por mensaje me habla normal, me cuenta cosas”, añadió Nara, en referencia a la diferencia entre las conversaciones personales y las declaraciones hacia terceros.

Zaira Nara oficializó su romance con el millonario francés Robert Strom el 31 de diciembre, pocas horas antes del comienzo de 2026. Teleshow captó a la pareja, enamorada y a los besos, mientras realizaba compras y se mostraba muy relajada en Punta del Este.

Las fotos de la confirmación del romance de Zaira Nara con el polista Robert Strom (RSFotos)

La visita de Bauleti al programa de Zaira Nara, unos días después de que se hizo público el noviazgo de la conductora, generó nuevas especulaciones entre sus seguidores, quienes buscaron pistas sobre el tipo de relación que los une.

Durante la emisión, la conductora se dirigió sin rodeos al streamer y le reprochó: “No me contestaste más”, dejando en evidencia el tono distendido de la charla. Bauleti no tardó en responder y admitió el motivo de su silencio: “La realidad es que estaba buscando una excusa para escribirte”, frase que provocó risas en el estudio y avivó la curiosidad del público.

El streamer también recordó a Zaira el momento exacto en que le había enviado su último mensaje: el lunes de la semana anterior. Por su parte, la modelo no esquivó la situación y respondió con honestidad sobre ese periodo sin contacto: “Pasaron cosas”, dijo, lo que sumó misterio sobre los motivos detrás de su demora.

Este ida y vuelta televisivo alimentó aún más los rumores en redes sociales sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos.