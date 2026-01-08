Sabrina Rojas recordó el escándalo del video íntimo de Luciano Castro que se filtró en 2019: “Estábamos almorzando”

La exesposa del actor y el periodista recordaron la filtración y viralización de imágenes del galán que ocurrió en 2019 (Video: Ángel Responde/ Bondi Live)

Ángel de Brito y Sabrina Rojas recordaron el tenso episodio de la filtración y viralización del video íntimo de Luciano Castro ocurrido en 2019, unas horas después de que estallara un nuevo escándalo de infidelidad del actor a Griselda Siciliani por la difusión de un audio.

El periodista y la exesposa del actor analizaron la secuencia en la que recibieron los primeros indicios de que algo importante estaba por suceder hace casi 7 años y reconstruyeron las reacciones inmediatas generadas en aquel momento.

“Yo a Luciano le tengo mucho aprecio y me llega el famoso video de él tocándose hace mucho tiempo atrás...”, relató De Brito en Ángel responde, su ciclo de Bondi Live. “Lo llamé y le dije ‘pasó esto, está este video’. Le dije que yo no lo iba a hacer, pero que iba a salir en tres, dos, uno”, señaló.

Sabrina, por su parte, intervino para rememorar su rol durante aquella época en la que todavía estaba casada con el actor: “Cómo olvidarlo. Estaba sentadita al lado, estábamos almorzando y a mí creo que primero me escribís vos y atrás tuyo me escribió Pablo Layus. Nosotros estábamos almorzando y le dije: ‘Yo sabía que todo eso estaba’”.

La conductora agregó: “Lo miré y le dije: ‘Me parece que te pusieron’”. El impacto en el entorno personal y familiar de Castro fue inmediato. “No hubo extorsión, solo maldad. Solo para joder. Es tremendo. Era con una desconocida por mí. Por suerte él es una persona con una cabeza muy abierta, pero para cualquier persona es algo tremendo”, reconoció.

El actor, tras la filtración de aquel momento, expresó su pesar, mencionando especialmente a sus hijos. “La estamos pasando mal de verdad”, fue una de las reflexiones que compartió con De Brito.

Si bien reconoció no sentirse afectado por su propia exposición, admitió que lo que más lo golpeaba era pensar en el posible efecto sobre sus hijos. “Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, relató De Brito en 2019 sobre aquel diálogo privado.

Luciano Castro quedó expuesto tras la filtración de un audio a una mujer danesa en España (RSFotos)

Con el paso de los días, la repercusión mediática se mantuvo y Rojas decidió pronunciarse públicamente y con un tono irónico. “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes. ¿Talento? Sí, claro que las vi, hace mucho”, publicó en redes sociales Luego añadió: “Y solo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”.

Más adelante, la exmodelo dio detalles sobre el origen de las imágenes: “Tuvimos una crisis en el verano, cada uno hizo lo que quiso. Cuando nos reconciliamos, contamos lo que habíamos hecho. Y así como me lo contó a mí, se lo contó a su hijo”.

Mientras que para Luciano Castro el momento más delicado fue abordar la situación con sus hijos, especialmente con su hijo mayor. “Con mi hijo Mateo la charla es distinta. Para mí es más angustiante hablar con él que con mi esposa”, reconoció el actor, en PH Podemos hablar aludiendo a la responsabilidad paternal y al temor por el efecto en su entorno familiar.

"No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente", reconoció Griselda Siciliani en un móvil con Moria Casán (La mañana con Moria, Eltrece)

“Uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y el pensar cómo puede afectar y llegar el efecto rebote a él. Lo importante es que pueda hablar con él”, señaló. En esa charla familiar, el protagonista de Valientes y Herederos de una venganza mostró orgullo por la sinceridad de su hijo: “Quizás me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas de frente, cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso que te diga ‘Sí, papi, no pasa nada’. Estoy orgulloso de tener un hijo así”, se abrió.

En La mañana con Moria (Eltrece), Griselda Siciliani reconoció la infidelidad de su pareja e incluso él apareció en un móvil desde Mar del Plata para saludar a Moria Casán: “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”, se sinceró la protagonista de Envidiosa.