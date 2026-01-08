Teleshow

Sabrina Rojas recordó el escándalo del video íntimo de Luciano Castro que se filtró en 2019: “Estábamos almorzando”

La exesposa del actor habló con Ángel de Brito y repasaron cómo recibieron la noticia de aquel video, mientras él enfrenta una polémica de infidelidad con Griselda Siciliani

Guardar
La exesposa del actor y el periodista recordaron la filtración y viralización de imágenes del galán que ocurrió en 2019 (Video: Ángel Responde/ Bondi Live)

Ángel de Brito y Sabrina Rojas recordaron el tenso episodio de la filtración y viralización del video íntimo de Luciano Castro ocurrido en 2019, unas horas después de que estallara un nuevo escándalo de infidelidad del actor a Griselda Siciliani por la difusión de un audio.

El periodista y la exesposa del actor analizaron la secuencia en la que recibieron los primeros indicios de que algo importante estaba por suceder hace casi 7 años y reconstruyeron las reacciones inmediatas generadas en aquel momento.

“Yo a Luciano le tengo mucho aprecio y me llega el famoso video de él tocándose hace mucho tiempo atrás...”, relató De Brito en Ángel responde, su ciclo de Bondi Live. “Lo llamé y le dije ‘pasó esto, está este video’. Le dije que yo no lo iba a hacer, pero que iba a salir en tres, dos, uno”, señaló.

Ángel de Brito y Sabrina
Ángel de Brito y Sabrina Rojas recordaron el tenso episodio de la filtración y viralización del video íntimo de Luciano Castro ocurrido en 2019

Sabrina, por su parte, intervino para rememorar su rol durante aquella época en la que todavía estaba casada con el actor: “Cómo olvidarlo. Estaba sentadita al lado, estábamos almorzando y a mí creo que primero me escribís vos y atrás tuyo me escribió Pablo Layus. Nosotros estábamos almorzando y le dije: ‘Yo sabía que todo eso estaba’”.

La conductora agregó: “Lo miré y le dije: ‘Me parece que te pusieron’”. El impacto en el entorno personal y familiar de Castro fue inmediato. “No hubo extorsión, solo maldad. Solo para joder. Es tremendo. Era con una desconocida por mí. Por suerte él es una persona con una cabeza muy abierta, pero para cualquier persona es algo tremendo”, reconoció.

El actor, tras la filtración de aquel momento, expresó su pesar, mencionando especialmente a sus hijos. “La estamos pasando mal de verdad”, fue una de las reflexiones que compartió con De Brito.

Si bien reconoció no sentirse afectado por su propia exposición, admitió que lo que más lo golpeaba era pensar en el posible efecto sobre sus hijos. “Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, relató De Brito en 2019 sobre aquel diálogo privado.

Luciano Castro quedó expuesto tras
Luciano Castro quedó expuesto tras la filtración de un audio a una mujer danesa en España (RSFotos)

Con el paso de los días, la repercusión mediática se mantuvo y Rojas decidió pronunciarse públicamente y con un tono irónico. “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes. ¿Talento? Sí, claro que las vi, hace mucho”, publicó en redes sociales Luego añadió: “Y solo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”.

Más adelante, la exmodelo dio detalles sobre el origen de las imágenes: “Tuvimos una crisis en el verano, cada uno hizo lo que quiso. Cuando nos reconciliamos, contamos lo que habíamos hecho. Y así como me lo contó a mí, se lo contó a su hijo”.

Mientras que para Luciano Castro el momento más delicado fue abordar la situación con sus hijos, especialmente con su hijo mayor. “Con mi hijo Mateo la charla es distinta. Para mí es más angustiante hablar con él que con mi esposa”, reconoció el actor, en PH Podemos hablar aludiendo a la responsabilidad paternal y al temor por el efecto en su entorno familiar.

"No tenemos ese vínculo en
"No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente", reconoció Griselda Siciliani en un móvil con Moria Casán (La mañana con Moria, Eltrece)

“Uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y el pensar cómo puede afectar y llegar el efecto rebote a él. Lo importante es que pueda hablar con él”, señaló. En esa charla familiar, el protagonista de Valientes y Herederos de una venganza mostró orgullo por la sinceridad de su hijo: “Quizás me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas de frente, cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso que te diga ‘Sí, papi, no pasa nada’. Estoy orgulloso de tener un hijo así”, se abrió.

En La mañana con Moria (Eltrece), Griselda Siciliani reconoció la infidelidad de su pareja e incluso él apareció en un móvil desde Mar del Plata para saludar a Moria Casán: “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”, se sinceró la protagonista de Envidiosa.

Temas Relacionados

Luciano CastroFiltración de video íntimoSabrina RojasÁngel de BritoÁngel responde

Últimas Noticias

Así disfruta Luisana Lopilato sus vacaciones: playa, arco iris y look de verano

La actriz subió el primer carrete de sus vacaciones en medio del receso escolar de sus hijos

Así disfruta Luisana Lopilato sus

Rochi Igarzábal reveló cómo superó su momento más oscuro: “Había luz dentro de ese hueco”

La ex Casi Ángeles compartió su experiencia frente a los ataques de pánico y el desgaste emocional, destacando la importancia de pedir ayuda y el papel clave de su entorno en el camino hacia la recuperación

Rochi Igarzábal reveló cómo superó

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

El director técnico y los niños que tiene en común con Evangelina Anderson casi se convierten en protagonistas de una tragedia

Martín Demichelis y sus hijos

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

En medio del revuelo que generó la infidelidad del actor a su actual pareja, la cantante salió con un particular posteo que llamó la atención de sus seguidores

Flor Vigna se burló de

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

El testimonio de un empleado de seguridad y registros internos del country quedaron asentados en la causa judicial. Los documentos muestran el estado en que la actriz pidió ayuda esa noche y cómo fue la primera intervención tras el llamado al 911

“Temblaba y lloraba”: el relato
DEPORTES
Cristiano Ronaldo anotó un gol,

Cristiano Ronaldo anotó un gol, pero los hinchas lo apuntaron por una increíble pifia en el área: “Deja el fútbol”

El grave error entre Rulli y Medina en la derrota del Olympique de Marsella ante el PSG: el desconsolado llanto del defensor

El tenso cruce entre Simeone y Vinicius en Real Madrid-Atlético: la frase del Cholo que generó la reacción del brasileño

La tajante decisión de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza

El inesperado elogio de un legendario goleador a Mauro Icardi: “Otro nivel”

TELESHOW
Así disfruta Luisana Lopilato sus

Así disfruta Luisana Lopilato sus vacaciones: playa, arco iris y look de verano

Rochi Igarzábal reveló cómo superó su momento más oscuro: “Había luz dentro de ese hueco”

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

INFOBAE AMÉRICA

Bloqueos y protestas paralizan Bolivia

Bloqueos y protestas paralizan Bolivia en medio del rechazo a las reformas económicas

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

Un misterioso chorro de agujero negro puede alterar una galaxia entera, según un estudio

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen