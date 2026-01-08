Teleshow

El nuevo desafío de Sofía Jujuy Jiménez: “Me animé a actuar en un culebrón”

La modelo apostó por la faceta de actriz y es una de las protagonistas de una novela pensada para redes sociales

Luego de que se volviera viral su papel en una serie de redes, la modelo hizo frente a las críticas (Video: Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez se convirtió en tendencia tras la viralización de la serie vertical en la que actúa junto a Barbie Vélez y Lionel Ferro. Se trata de una producción especialmente diseñada para redes sociales y compuesta por capítulos breves pensados para consumir en formato vertical. En este proyecto, Jujuy se animó a interpretar a la villana, un personaje decidido a conquistar al protagonista, lo que generó una fuerte repercusión en plataformas como Instagram y TikTok. Su debut actoral —una faceta novedosa en su carrera— fue motivo de debate, memes y comentarios de todo tipo, tanto por el tono de su interpretación como por el formato elegido.

Tras el éxito y la repercusión, la modelo e influencer compartió en sus redes sociales videos del backstage y fragmentos de las grabaciones, además de escenas en las que se la ve pasando letra y preparándose para el desafío. “¿Saben qué es lo que más amo y rescato de todo esto? Haberme animado”, reflexionó Sofía. “Haber hecho ese casting, para la buena o la mala, sin saber bien dónde me metía”.

Jujuy explicó que en medio del rodaje ya intuía la potencial repercusión: “Durante la grabación me imaginaba que se iba a viralizar e iba a dar mucho que hablar”. También remarcó la diferencia con la ficción tradicional argentina: “No estamos acostumbrados a este tipo de culebrones y nunca en la vida me habían visto actuar”. Recordó, además, la viralización de su casting para En el Barro, la producción de Netflix para la que no quedó seleccionada, pero que también la llevó a ser noticia.

Sofía Jujuy Jiménez contó de donde sacó su inspiración para su personaje

En diálogo con Guido Záffora en El Observador 107.9, Jujuy detalló la razón de la actuación tan exagerada y el tono deliberadamente sobreactuado: “Es de otra época, una onda a Soraya Montenegro​. El director de casting es colombiano y pidió hacerlo como te lo estaban diciendo ellos”. Sobre el formato, agregó: “Es realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado. Es un formato que se ve verticalmente y los episodios duran dos minutos, entonces hay que enganchar a la gente. Todo es extremo, pero es una intención. Yo me inspiré en Soraya Montenegro y en las malas de Disney. Tiene un toque infantil, pero al mismo tiempo es un culebrón”.

Además del éxito en vistas, Jujuy compartió en sus historias la catarata de mensajes y reacciones que le llegaron después del estreno. Entre los comentarios se repetían frases como “Soy adicto”, “Me atrapó”, “Es espectacular”, junto a memes y posteos que celebraban el costado viral y paródico de la miniserie, comparándola con las telenovelas clásicas y festejando el tono dramático y divertido de la propuesta. Para Jujuy, el fenómeno fue una oportunidad para salir de su zona de confort, jugar con los códigos del melodrama y abrirse a nuevas posibilidades en su carrera, celebrando tanto el desafío como la aceptación del público ante su inesperada faceta actoral.

El fenómeno viral que rodeó la participación de Sofía Jujuy Jiménez en la serie confirmó que animarse a experimentar, a jugar con los formatos y a salir de la zona de confort puede abrir puertas y generar sorpresas inesperadas. Más allá de la polémica o el debate sobre su actuación, la experiencia le permitió conectar con el público desde otro lugar y celebrar la autenticidad, el humor y la frescura como sellos personales, en un universo digital cada vez más ágil y abierto a nuevas formas de ficción y relato.

La jujeña protagoniza la serie junto a Barbie Vélez

Así, la influencer no solo defendió la apuesta estética y narrativa de la miniserie, sino que también celebró el impacto generado y agradeció el feedback de sus seguidores, dejando en claro que la autenticidad y el atrevimiento pueden ser el mejor motor para reinventarse y sorprender en el universo digital actual.

