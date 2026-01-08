Teleshow

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Un almuerzo relajado entre los participantes del reality reveló el sobrenombre que le dieron las figuras del certamen culinario a la expanelista de LAM

Guardar
Evangelina Anderson grabó una secuencia junto al Chino Leunis, Cachete Sierra e Ian Lucas en el backstage (Video: Instagram)

La llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity (Telefe) no solo alteró la dinámica del certamen puertas adentro de la cocina, sino que también empezó a generar un clima de compañerismo y humor entre los participantes que se filtra en los pasillos, los descansos y, claro, las historias de Instagram. En ese contexto distendido, lejos de las devoluciones del jurado y del reloj corriendo en contra, nació un apodo inesperado y explosivo que rápidamente se volvió viral.

El bautismo ocurrió durante un almuerzo compartido entre los concursantes, mientras las cámaras captaban un momento completamente relajado del backstage del programa. En un clip que subió Evangelina Anderson a sus redes, se ve al grupo charlando, riéndose y lanzando chistes internos. En ese clima, Chino Leunis aparece comiendo fruta. “Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”, dice, y, de golpe, exagera un malestar físico: se toma el cuello, abre los ojos y finge descomponerse frente a todos. La reacción inmediata de Evangelina fue la frase que detonó carcajadas y selló el apodo: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?”, lanzó entre risas.

Yanina Latorre revolucionó el ambiente
Yanina Latorre revolucionó el ambiente de MasterChef Celebrity con su llegada como reemplazo de Maxi López

La referencia no fue casual ni inocente. “Yiya” alude directamente a Yiya Murano, la tristemente célebre “envenenadora de Monserrat”, condenada en los años 80 por asesinar a tres amigas con cianuro en el café. El humor negro del comentario, exagerado y completamente ficcional, funcionó como remate perfecto para la escena: la idea de que Yanina habría “envenenado” la fruta del Chino convirtió un simple almuerzo en un sketch improvisado digno de comedia.

Este clima relajado contrasta fuerte con el debut televisivo de Yanina en el reality, que fue todo menos tranquilo. Apenas pisó la cocina como reemplazo de Maxi López, protagonizó cruces constantes con Wanda Nara. La entrada fue presentada por la conductora con un tono de complicidad: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, dijo antes de recibirla con un abrazo. Pero el clima de “amigas” duró poco. Apenas empezó a circular el tema de la medalla —el beneficio que había dejado Claudia Villafañe como ganadora de la gala anterior—, Yanina dejó su primera frase filosa: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Wanda y Martitegui, entre risas, le dieron la razón: “Hacés bien”.

El intercambio de chicanas y
El intercambio de chicanas y rumores entre Yanina Latorre y Wanda Nara encendió el estudio de MasterChef Celebrity

La discusión subió un escalón cuando Wanda le preguntó si había pedido condiciones para sumarse. Y ahí apareció el primer dardo: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante lo negó al instante y lo convirtió en un mini round en vivo: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, respondió, mientras el estudio se acomodaba para ver hasta dónde llegaba el duelo verbal. La Joaqui, además, redobló la apuesta con una frase que funcionó como golpe bajo: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. Wanda intentó bajarle dramatismo al momento, pero el tono ya estaba instalado.

Sin embargo, el verdadero eje del debut de Yanina no fue su cruce con La Joaqui, sino el match de chicanas con Wanda Nara. Porque el momento más explosivo llegó cuando la conductora, al paso, quiso aclarar un rumor sobre una supuesta mala relación con La Joaqui… y Yanina, lejos de cerrar el tema, lo avivó: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Wanda, fiel a su rol de anfitriona con filo, se despachó con otra frase que encendió el estudio: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

El intercambio siguió con una escena que mezcló humor y tensión real: hablaron del bloqueo en Instagram. Wanda aseguró que estaban bloqueadas y Yanina corrigió en vivo, sin filtro: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”. Entonces Wanda le contestó con una frase que fue remate y provocación a la vez: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado no pudo ocultar la risa y Martitegui tiró la línea que resumió el caos: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.

Temas Relacionados

Yanina LatorreMasterChef CelebrityChino LeunisEvangelina AndersonIan Lucas

Últimas Noticias

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

La animadora se refirió en su programa a cómo quedó su vínculo con el streamer luego de que se conocieron las primeras imágenes con multimillonario francés

Zaira Nara habló de cómo

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

El inicio de 2026 trajo consigo un hito personal para la conductora luego de su divorcio

El gran paso que dio

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Paula Varela en Intrusos contó qué le dijo la protagonista de Envidiosa sobre su relación con el actor, luego que de la actriz danesa Sarah Borrell habló del acercamiento que existió en España

La palabra de Griselda Siciliani

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

La ex Gran Hermano preparó un evento inolvidable con catamarán, función teatral, parque acuático y actividades pensadas solo para su círculo íntimo

Así será la impresionante celebración

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

La flamante pareja dio un móvil al ciclo de la conductora en El Nueve. Los reclamos que la animadora les hizo al aire. El incómodo momento cuando mencionó a Juli Roque

Carmen Barbieri le pasó facturas
DEPORTES
El fuerte posteo de Cuti

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

TELESHOW
Zaira Nara habló de cómo

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados