Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

Las playas de José Ignacio vuelven a ser el escenario del verano para Dolores Trull y su familia. Como cada temporada, la empresaria elige alternar entre la playa Brava y la Mansa, buscando siempre el mejor rincón donde el viento no arruine la jornada y el calor invite a quedarse. La exmodelo, ícono de los ‘90, se instala con su marido Alejandro Pueyrredón y sus dos hijos, Cala y Félix, en una rutina que mezcla disfrute y complicidad, lejos del bullicio y la mirada ajena.

En la playa Brava, caracterizada por sus olas potentes, Dolores se deja ver sentada en la arena, sobre una manta clara, rodeada de objetos personales bajo la luz dorada del atardecer. Lleva un bikini verde oliva y grandes anteojos oscuros que le dan un aire relajado y seguro. A su lado, una bolsa tejida de color natural, un par de sandalias y un libro abierto, funcionan como una invitación al ocio. El hijo, de cabellos cortos y sonrisa amplia, se sienta en una reposera blanca a pocos pasos. Ambos comparten risas y miradas cómplices. ¿Hace falta algo más para definir el verano perfecto?

La escena se repite en otra instantánea: madre e hijo se miran y se ríen, como si el tiempo no importara y la playa fuera territorio propio. El sol ilumina la piel, la brisa parece apenas rozar las sombrillas que completan el paisaje. Al fondo, otras familias disfrutan el mismo escenario: sillas de rayas azules, bolsos y figuras difusas de adultos y niños que, igual que ellos, buscan un refugio entre la arena y el mar.

Cuando el viento se vuelve insoportable en la Brava, la familia se traslada a la Mansa. El mar cambia, la luz también. La madre de Cala y Félix aparece ahora en el agua, con un bikini negro de diseño original y un collar grueso de cuentas plateadas. El agua le cubre las piernas y el torso brilla bajo el sol, la sonrisa nunca la abandona. Se lleva las manos al cabello, mojado y peinado hacia atrás. Alrededor, otras mujeres y adolescentes disfrutan de las olas, algunas en trajes de baño enterizos, otras en bikinis oscuros. El mar, inquieto pero transparente, se convierte en el telón de fondo de este ritual cotidiano.

Otra imagen la muestra saliendo del agua, caminando hacia la orilla, la piel mojada reflejando la luz de la tarde. De fondo, el horizonte azul y el movimiento incesante de las olas. Cada verano, Dolores Trull repite este mismo ritual de familia, mar y descanso.

La secuencia de fotos revela detalles que hablan de una temporada sin estridencias, donde lo esencial es el tiempo compartido. Los objetos esparcidos en la arena —bolsos, sandalias, libros—, el gesto despreocupado de quien se siente en casa, y esa complicidad que solo da el verano en familia.

De esta manera, las playas de José Ignacio, la Brava y la Mansa, son para Dolores Trull mucho más que un destino turístico: son el escenario donde, año tras año, se escribe la crónica íntima de su verano.

La modelo que comezó su carrera a los 18 años cosechó una exitosa trayectoria y trabajó en Nueva York, Milán, París y Berlín. Además, fue elegida por reconocidas marcas internacionales, como Cha­nel, Fendi, Versace y Gianfranco Ferré, entre otras.

Tras haberse casado con Alejandro Pueyrredón, tuvo dos hijos y decidió buscar una actividad que le permitiera pasar más tiempo con su familia. Incursionó en la conducción y estudió publicidad y marketing. Poco a poco, descubrió su pasión por el diseño de joyas y creó su propia marca de accesorios. Desde hace años, se dedica full time a esta actividad.

