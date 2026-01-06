Teleshow

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

En las arenas doradas de Punta del Este, la exmodelo comparte días de sol y risas junto a su esposo e hijos

Guardar
Dolores Trull disfruta de unas
Dolores Trull disfruta de unas jornadas de descanso en Uruguay (RSFotos)

Las playas de José Ignacio vuelven a ser el escenario del verano para Dolores Trull y su familia. Como cada temporada, la empresaria elige alternar entre la playa Brava y la Mansa, buscando siempre el mejor rincón donde el viento no arruine la jornada y el calor invite a quedarse. La exmodelo, ícono de los ‘90, se instala con su marido Alejandro Pueyrredón y sus dos hijos, Cala y Félix, en una rutina que mezcla disfrute y complicidad, lejos del bullicio y la mirada ajena.

En la playa Brava, caracterizada por sus olas potentes, Dolores se deja ver sentada en la arena, sobre una manta clara, rodeada de objetos personales bajo la luz dorada del atardecer. Lleva un bikini verde oliva y grandes anteojos oscuros que le dan un aire relajado y seguro. A su lado, una bolsa tejida de color natural, un par de sandalias y un libro abierto, funcionan como una invitación al ocio. El hijo, de cabellos cortos y sonrisa amplia, se sienta en una reposera blanca a pocos pasos. Ambos comparten risas y miradas cómplices. ¿Hace falta algo más para definir el verano perfecto?

Dolores Trull en la Mansa,
Dolores Trull en la Mansa, cuando los vientos de la Brava impiden que allí pase el día

La escena se repite en otra instantánea: madre e hijo se miran y se ríen, como si el tiempo no importara y la playa fuera territorio propio. El sol ilumina la piel, la brisa parece apenas rozar las sombrillas que completan el paisaje. Al fondo, otras familias disfrutan el mismo escenario: sillas de rayas azules, bolsos y figuras difusas de adultos y niños que, igual que ellos, buscan un refugio entre la arena y el mar.

Cuando el viento se vuelve insoportable en la Brava, la familia se traslada a la Mansa. El mar cambia, la luz también. La madre de Cala y Félix aparece ahora en el agua, con un bikini negro de diseño original y un collar grueso de cuentas plateadas. El agua le cubre las piernas y el torso brilla bajo el sol, la sonrisa nunca la abandona. Se lleva las manos al cabello, mojado y peinado hacia atrás. Alrededor, otras mujeres y adolescentes disfrutan de las olas, algunas en trajes de baño enterizos, otras en bikinis oscuros. El mar, inquieto pero transparente, se convierte en el telón de fondo de este ritual cotidiano.

Dolores Trull, entre risas y
Dolores Trull, entre risas y relax en Uruguay junto con su familia

Otra imagen la muestra saliendo del agua, caminando hacia la orilla, la piel mojada reflejando la luz de la tarde. De fondo, el horizonte azul y el movimiento incesante de las olas. Cada verano, Dolores Trull repite este mismo ritual de familia, mar y descanso.

La secuencia de fotos revela detalles que hablan de una temporada sin estridencias, donde lo esencial es el tiempo compartido. Los objetos esparcidos en la arena —bolsos, sandalias, libros—, el gesto despreocupado de quien se siente en casa, y esa complicidad que solo da el verano en familia.

Dolores Trull, ícono de la
Dolores Trull, ícono de la moda, ahora pasa sus días como empresaria

De esta manera, las playas de José Ignacio, la Brava y la Mansa, son para Dolores Trull mucho más que un destino turístico: son el escenario donde, año tras año, se escribe la crónica íntima de su verano.

La modelo que comezó su carrera a los 18 años cosechó una exitosa trayectoria y trabajó en Nueva York, Milán, París y Berlín. Además, fue elegida por reconocidas marcas internacionales, como Cha­nel, Fendi, Versace y Gianfranco Ferré, entre otras.

Dolores Trull y su familia
Dolores Trull y su familia disfrutan de sus días de playa en Punta del Este, y oscilan entre Playa Brava y Mansa según el tiempo más frío o ventoso (RSFotos)

Tras haberse casado con Alejandro Pueyrredón, tuvo dos hijos y decidió buscar una actividad que le permitiera pasar más tiempo con su familia. Incursionó en la conducción y estudió publicidad y marketing. Poco a poco, descubrió su pasión por el diseño de joyas y creó su propia marca de accesorios. Desde hace años, se dedica full time a esta actividad.

Créditos: RSFotos

Temas Relacionados

Dolores TrullVerano 2026 ArgentinaVerano 2026Argentina

Últimas Noticias

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

El capitán de la albiceleste confesó que junto a su esposa ven el reality de cocina y la conductora del ciclo, que compartió un tiempo con ellos en París, no tardó en hacer eco de la situación

La reacción de Wanda Nara

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

Luego de su paso por la casa más famosa del país, la humorista asumió el desafío del certamen y adelantó que busca bajar 10 kilos

Virginia Demo, exparticipante de Gran

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

La conductora visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito y habló sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani. También recordó los engaños de él cuando estaban juntos

La tremenda respuesta de Sabrina

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

El exfutbolista sorprendió a su hija con un video cargado de recuerdos y un mensaje lleno de orgullo en el día de su cumpleaños

El amoroso saludo de Fabián

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

La mendocina llegó a la fama luego de mantener una relación con el Ogro Fabbiani junto a Johana Villafañe, con quien simulaban ser hermanas. Su paso por la selección de voley, la lesión que la postergó y su actualidad como modelo de Only Fans

La historia de Pamela Pombo,
DEPORTES
El gol de Nico Domínguez

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

TELESHOW
La reacción de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

INFOBAE AMÉRICA

De la exclusión en los

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos