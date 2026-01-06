Teleshow

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

El ciclo televisivo vivió su primera gala de despedida en el año, donde una de las concursantes más apreciadas fue obligada a retirarse tras no superar el reto culinario impuesto por el jurado

Sofía Martínez se despidió de sus compañeros y abandonó el reality show culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El 2026 comenzó con emociones fuertes en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), que en su primera gala de eliminación del año despidió a una de las participantes más queridas del certamen. En una noche atravesada por la tensión, las devoluciones exigentes del jurado y un desafío técnico complejo, Sofi Martínez se convirtió en la primera eliminada del año, tras no lograr convencer con su preparación a base de mollejas.

La gala, emitida el lunes 5 de enero por Telefe y conducida por Wanda Nara, tuvo como consigna central trabajar con un ingrediente difícil y poco indulgente: mollejas de corazón. Siete participantes llegaron a la instancia decisiva con el delantal negro puesto: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli y Sofi Martínez. Todos ellos debieron demostrar técnica, cocción precisa y una presentación acorde a una gala de eliminación.

Desde el comienzo, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis dejó en claro que no habría margen para errores. Tras la degustación inicial, los chefs destacaron los platos de La Joaqui, La Reini y Evangelina Anderson, quienes lograron resolver el desafío con solvencia y creatividad. “Pusieron todo hoy para demostrarse a ustedes mismas que pueden hacer un plato rico”, les dijo Donato, habilitándolas a subir al balcón.

Sofi Martínez fue la primera eliminada de MasterChef Celebrity Argentina 2026 tras no convencer al jurado con su plato de mollejas

Más adelante, Marixa Balli y el Turco Husaín también recibieron devoluciones positivas y continuaron en competencia. El momento de mayor tensión llegó cuando quedaron en el frente Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez. En ese tramo final, el jurado remarcó que los tres platos tenían fallas importantes. Ian fue el primero en ser salvado, dejando el versus definitivo entre Miguel Ángel y Sofi.

La periodista deportiva presentó una picada de mollejas que no logró cumplir con las expectativas. El jurado coincidió en que la cocción era insuficiente, la presentación resultaba desordenada y que algunos elementos —como el ketchup y las aceitunas— parecían poco elaborados para una instancia tan decisiva. Incluso Martitegui decidió no probar una parte del plato por considerar que no estaba correctamente cocida, un gesto que marcó el rumbo de la evaluación.

Finalmente, tras una breve deliberación, Damián Betular anunció la decisión: Sofi Martínez debía dejar su delantal y abandonar la competencia, convirtiéndose así en la primera eliminada de MasterChef Celebrity Argentina en 2026. El anuncio generó un clima de fuerte emoción en el estudio, con abrazos entre los participantes y palabras de reconocimiento por parte del jurado.

Tras la salida de Sofi Martínez, MasterChef Celebrity Argentina se prepara para nuevos desafíos y el inminente repechaje

Lejos de una despedida fría, Sofi recibió elogios unánimes. “Sos una gran profesional, todos los que pasan por MasterChef dejan una huella y vos no sos la excepción”, le dijo Donato. Betular destacó su evolución dentro del certamen y Martitegui fue contundente: “Vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”. Wanda Nara, por su parte, subrayó que el programa permitió mostrar una faceta distinta de la periodista, más allá del rol habitual frente a las cámaras deportivas.

Visiblemente emocionada, Sofi agradeció a la producción, al jurado y a sus compañeros. “Para mí fue todo ganancia. Vengo del palo del periodismo, donde el protagonista es el otro, y acá me tocó estar de este lado. Fue un aprendizaje constante”, expresó. También definió su paso por el reality como “un viaje de egresados”, en referencia al vínculo que construyó con el resto de los participantes.

Con su salida, MasterChef Celebrity Argentina continúa su marcha con nuevos desafíos por delante, la inminente llegada del repechaje y el debut de Yanina Latorre en reemplazo de Maxi López. Mientras tanto, la eliminación de Sofi Martínez marca el primer golpe fuerte del año en las cocinas más famosas del país y confirma, una vez más, que en el reality nada está garantizado hasta el último segundo.

