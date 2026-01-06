Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

Muriel Santa Ana compartió su primer trabajo como actriz en 1978 (Video: Instagram)

Casi cinco décadas después de haber dado sus primeros pasos frente a cámara, Muriel Santa Ana volvió la mirada hacia atrás y compartió un recuerdo tan íntimo como histórico. A través de sus redes sociales, la actriz rescató fragmentos de una vieja publicidad de Vinos Facundo, rodada en 1978, que marcó su debut profesional. “Mi primer trabajo. No puedo creerlo”, escribió en Instagram junto al clip, con una mezcla de emoción, sorpresa y gratitud por un camino que comenzó cuando apenas era una niña.

El comercial, filmado en blanco y negro, funciona hoy como una cápsula del tiempo. La historia gira en torno a una familia que se reúne para comer cuando, de pronto, suena el timbre. Quien llega es el padrino de la hija —personaje interpretado por Juan Manuel Tenuta— y, poco a poco, el resto de los integrantes se suma a la mesa. Entre charlas cotidianas y risas, se produce la escena que quedó grabada en la memoria colectiva: el padrino, con picardía, lanza la frase “¿La copa viene vacía?”, provocando carcajadas generales, hasta que el padre de la niña —Arturo Bonín— sirve el vino y el encuentro continúa con un clima cálido y familiar.

La primera experiencia profesional de Muriel Santa Ana fue bajo la dirección de Juan José Jusid y junto a actores como Arturo Bonín y Juan Manuel Tenuta

Detrás de cámara, el recuerdo también tiene un peso simbólico enorme. Según contó la propia actriz, la publicidad fue dirigida por Juan José Jusid y contó con figuras de peso como los mencionados en la propia publicación. “Tuve de papá a Arturo Bonín y a Juan Manuel Tenuta como mi padrino”, rememoró en la descripción de la grabación, subrayando la dimensión afectiva y profesional de aquel debut.

El posteo despertó una ola de comentarios y nostalgia. Entre los mensajes más celebrados estuvieron los de Nancy Dupláa y Andrea Pietra, amigas y colegas de Muriel, que no solo destacaron la ternura de las imágenes sino también la vigencia de su sonrisa. “Me muero”, escribió Dupláa, mientras que Pietra señaló con humor y cariño: “Pero qué bebita, la misma sonrisa que ahora”. Los comentarios reforzaron la idea de un recorrido artístico sostenido en el tiempo, atravesado por vínculos y complicidades que siguen intactos.

La emotiva publicación de Muriel Santa Ana despertó nostalgia y comentarios de figuras reconocidas como Nancy Dupláa y Andrea Pietra en Instagram

En el mismo video, Muriel apeló a la memoria colectiva para completar la historia. “Se agradece ayuda para sumar los nombres de las actrices divinas y del actor que hace de mi hermano”, escribió la actriz, dejando abierta la invitación a sus seguidores. La respuesta fue inmediata y emotiva: en los comentarios, usuarios, colegas y amantes de la televisión comenzaron a aportar datos, identificar rostros y reconstruir aquel elenco que formó parte de su debut frente a cámara.

“Una es la esposa de Tenuta en la vida real, Adela Gleijer”, comentó una usuaria, mientras que otra precisó: “La que hace de mamá es Alejandra Da Passano, hija de la actriz María Rosa Gallo”. Incluso hubo quienes aseguraron haber identificado al actor que hacía de su hermano y se ofrecieron a contactarlo para cerrar definitivamente el recuerdo.

Desde aquel primer trabajo, Muriel Santa Ana construyó una carrera destacada y se consolidó como una de las actrices más reconocidas de televisión y teatro argentino

A partir de ese primer trabajo publicitario, la carrera de Muriel Santa Ana no hizo más que crecer. Dueña de una formación sólida y una sensibilidad particular para la comedia y el drama, se convirtió con los años en una de las actrices más reconocidas de la televisión y el teatro argentino. Su rostro se volvió habitual en ficciones que marcaron época y en escenarios donde desplegó un abanico de personajes memorables.

En televisión, brilló en títulos emblemáticos como Solamente vos, Guapas y Lalola, donde mostró un timing cómico preciso y una enorme versatilidad. También dejó huella en El Tigre Verón y Cromañón, producciones que combinaron éxito popular con reconocimiento crítico. En teatro, su recorrido es igual de destacado: participó en obras como Los vecinos de arriba, una propuesta junto a Diego Peretti y Florencia Peña, entre otros.

El cine tampoco quedó al margen de su trayectoria. A lo largo de los años, Muriel formó parte de diversas películas nacionales como Un cuento chino y Mamá se fue de viaje, aportando siempre una presencia reconocible y una actuación comprometida, incluso en roles secundarios que lograba volver centrales.