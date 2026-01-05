Daniela Christiansson habló de su vínculo con Wanda Nara: “No la conozco”

Maxi López y Daniela Christiansson hablaron de Wanda Nara (Video: Por el mundo, Telefe)

El silencio de los Alpes suizos se quebró en Ginebra. Las cámaras de Por el mundo cruzaron el umbral de una residencia elegante, donde la rutina diaria se mezcla con la expectativa de un nuevo comienzo. Marley viajó a Suiza para encontrarse con Maxi López, quien, por primera vez, abrió las puertas de su hogar familiar. La revelación de MasterChef Celebrity permitió un acceso exclusivo a la intimidad que comparte con su esposa, Daniela Christiansson, y su hija. La grabación se realizó en los días previos al nacimiento del segundo hijo de la pareja, Lando.

El ambiente era cálido, casi de confesionario. El exfutbolista, lejos de los estadios y los reflectores del escándalo, mostró su costado más doméstico. ¿Qué hay detrás del hombre que supo ser noticia por sus goles y sus turbulencias mediáticas? ¿Cómo se reinventa una familia a siete mil kilómetros de los rumores?

El recorrido por la casa dejó al descubierto rincones de sofisticación, pero sobre todo, momentos de afecto. Daniela compartió detalles de cómo es su vínculo con Wanda Nara, la madre de los tres hijos mayores de López. La pregunta surgió directa en la voz del conductor del ciclo: “¿Se hablan o se conocen?” La respuesta de Christiansson sonó serena: “No la conozco. Solamente nos vimos en las fiestas”. Un dato sencillo, pero revelador. ¿Cuántas veces la vida obliga a convivir con el pasado?

Maxi López y Daniela llevan más de 10 años juntos

Maxi López no dudó en intervenir. “Se vieron dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos”, aclaró. El humor, su escudo, no faltó: “Con Wanda hay que tener cierta distancia, si no la tenemos acá con nosotros”. La frase hizo sonreír al conductor y a su esposa, pero marcó un límite. “Con Wanda está buena la cercanía por los chicos, pero no hay que darle tanta confianza. Nos hemos juntado en el cumple de los chicos, pero lo justo y necesario”, remarcó el participante de MasterChef Celebrity desde Suiza.

Las palabras de Maxi López dejaron entrever un cambio profundo. El vínculo con Wanda Nara, su expareja, parece haberse transformado. Los tres hijos que tuvieron en común, Valentino, Constantino y Benedicto, quedaron al margen de los antiguos conflictos. ¿Es posible dejar atrás las heridas y construir una familia donde la distancia se convierte en respeto?

En un momento que para la familia significa mucho —cuando estaban a punto de dar la bienvenida a Lando—, la exposición pública se vuelve elección, no obligación. El exfutbolista, que inició una nueva etapa en los medios de comunicación y en el streaming, prepara su desembarco en la programación de Olga durante enero, además del futuro confirmado como parte de las transmisiones de Telefe, canal que en exclusiva transmitirá todas las instancias del Mundial. Y en ese contexto, la televisión ya no es solo un escenario para hablar de fútbol, sino un lugar para mostrar la reconstrucción de una vida tras años de ostracismo y silencio autoimpuesto.

Maxi López y Wanda Nara em una antigua postal familiar

“No la conozco. Solamente nos vimos en las Fiestas”, repitió Daniela Christiansson. La frase, sencilla, es también una declaración de principios. En la familia ensamblada, los límites y las cercanías se negocian día a día, lejos de las cámaras y los micrófonos. ¿Acaso no buscan lo mismo tantas familias en el mundo?

La visita de Marley a la sofisticada Ginebra destapó una intimidad rara vez accesible: el hogar de Maxi López y Daniela Christiansson, la espera por un hijo, la convivencia con el pasado y el presente. “Con Wanda hay que tener cierta distancia, sino la tenemos acá con nosotros”, bromeó López, y la risa alivió lo que no se dice. Lo justo, lo necesario, lo humano.