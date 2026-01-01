Así celebraron los famosos el Año Nuevo: festejos en familia, brindis y los looks que eligieron

Entre brindis, fuegos artificiales y cenas en familia, las figuras del espectáculo le dieron la bienvenida al 2026 (Instagram)

Cuando la medianoche del 31 de diciembre marcó el inicio de un nuevo año, las celebridades argentinas desplegaron sus propias tradiciones y estilos para recibir el 2026. Desde Punta del Este hasta Estados Unidos, pasando por celebraciones en el exterior y reuniones íntimas en familia, los famosos compartieron en sus redes sociales cómo vivieron el cambio de año. Entre fuegos artificiales, brindis y looks pensados para la ocasión, las postales de la noche reflejaron la diversidad de historias y emociones que atraviesan los rostros más reconocidos del espectáculo.

Valeria Mazza, fiel a su perfil familiar y elegante, optó por celebrar junto a su esposo Alejandro Gravier en Punta del Este. “¡Feliz año!”, escribió la modelo sobre un clip donde se los vio de espaldas, bailando bajo las luces de los fuegos artificiales que decoraban la noche esteña, en una postal romántica y festiva.

Marcelo Tinelli también fue protagonista de la noche, eligiendo compartir el inicio del 2026 con sus hijos menores, Francisco, Juana y Lolo. “Feliz año para todos”, escribió el conductor junto a una serie de fotos en las que se lo vio sonriente y relajado, acompañado de los más jóvenes de la familia. Las imágenes reflejaron el estrecho lazo que mantiene con sus hijos, tras un año cargado de emociones, tensiones y cambios personales.

Lolo, el menor del clan Tinelli, también formó parte del festejo familiar

A poco tiempo de recibir el año nuevo, el conductor posó junto a sus dos hijos, Juanita y Francisco

Nicole Neumann, por su parte, despidió el año desde Uruguay, en una celebración en la que no faltaron las tradiciones. Junto a su pareja Manu Urcera y sus cuatro hijos, Indiana, Allegra, Sienna y el pequeño Cruz, posaron todos de blanco para dar la bienvenida al 2026 desde la costa esteña.

Desde Punta del Este, Nicole celebró junto a Manu Urcera y Cruz

Las hijas mayores de la modelo, Indiana, Allegra y Sienna, lucieron looks a juego para recibir el 2026

Otras figuras también eligieron la costa uruguaya como escenario. Verónica Lozano y Corcho Rodríguez se instalaron en su refugio de Punta del Este, Yellow Rose Ranch, para recibir el año con brindis, looks veraniegos y la calma que distingue a su chacra.

Verónica Lozano y Corcho Rodríguez festejaron desde su chacra en tierras esteñas

Barby Franco y Fernando Burlando, en compañía de su hija Sarah, compartieron una velada cerca de la playa y presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales junto a su círculo más íntimo, sellando la noche con fotos familiares y sonrisas.

Barby Franco y Fernando Burlando también celebraron el año nuevo desde Uruguay

La música también tuvo su espacio en la celebración. Lali Espósito inició el 2026 junto a su novio Pedro Rosemblat. “¡Felicidades!”, escribió la artista, sumando una foto espontánea y divertida junto a su pareja.

La divertida foto que eligió Lali junto a Pedro para celebrar el nuevo año

María Becerra, desde Finlandia, brindó con J Rei en un escenario inusual: copas en alto, un beso frente a la cámara y el mensaje “Feliz año nuevo. Brindo por la salud y el amor”.

Desde Finlandia, María Becerra y J Rei brindaron por el comienzo de un nuevo año

L-Gante, por su parte, pasó el año en su casa junto a su hija Jamaica y su grupo íntimo, mientras Tamara Báez, madre de la pequeña, lo celebró en paralelo con su pareja Thiago Martínez.

L-Gante celebró con su círculo cercano y su hija Jamaica la llegada del 2026

Mientras que su hija festejó con el músico, Tamara Báez lo celebró con su novio, Thiago Martínez

En paralelo, Mica Viciconte celebró en Mar del Plata junto a Fabián Cubero y su hijo en común, Luca. “Feliz por todo lo vivido en este 2025. Un año que me enseñó, me desafió y me regaló momentos hermosos”, escribió la panelista de Ariel en su salsa (Telefe), resumiendo su balance personal.

Por su parte, Fabián Cubero y Mica Viciconte festejaron el inicio del 2026 junto a Luca en Mar del Plata

Cami Homs recibió el año con su pareja y futuro padre de su hija en camino, José Sosa. Compartió una imagen de la mesa decorada con velas y hojas, y una tierna postal junto a él, luciendo su pancita de embarazo.

Cami Homs mostró la decoración de su mesa para la velada previa al comienzo del 2026

La modelo festejó junto a su pareja y el padre de su bebé en camino, José Sosa

Silvina Escudero optó por Mar del Plata, donde subió una foto de espaldas en un balcón, luciendo un vestido con espalda abierta y una estrellita encendida en la mano. “Me encanta venir acá”, dijo en una nota para Teleshow, y contó que aprovecha sus días en La Feliz para ver a su hermana Vanina en el teatro y para disfrutar de la playa. “Pero no bajo antes de las 4 de la tarde”, aseguró.

Desde Mar del Plata, Silvina Escudero celebró con un look blanco y una estrellita en su mano

Desde Estados Unidos, Yanina y Diego Latorre recibieron el año al aire libre, cerca de una fogata y con amigos, dando cuenta del viaje familiar que organizaron para vivir una experiencia distinta.

Desde Estados Unidos y al aire libre, Yanina y Diego Latorre celebraron la nueva etapa que comenzó

"Feliz 2026", escribió la conductora luego de brindar con su marido

Catherine Fulop, junto a Ova y su hija menor Tiziana Sabatini, organizó una fiesta en su hogar con decoración blanca y dorada, y un mensaje de agradecimiento y esperanza: “Este 2025 me enseñó, me retó y también me regaló razones para agradecer… Le doy la bienvenida al 2026 con esperanza, con fe y rodeada de los míos”.

Catherine Fulop celebró en compañía de Ova y su hija menor, Tiziana

Además de la presencia de su hija menor, Catherine y Ova recibieron un nuevo año entre familia y amigos

Sol Pérez celebró junto a su esposo Guido Mazzoni y su hijo Marco en medio de la naturaleza, destacando su faceta de madre y el amor por su familia.

Al aire libre y looks a juego, Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron junto a su hijo Marco

Rocío Marengo y Eduardo Fort vivieron su primer año nuevo junto a su hijo Isidro, luciendo atuendos blancos y una tierna foto familiar: “¡Nada más lindo que comenzar un año así!”.

Por primera vez, Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron una festividad con su hijo Isidro, quien recibió el alta de la clínica

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y su hija Rufina recibieron el 2026 en Córdoba, con una foto bajo la luna llena y la mesa preparada para la ocasión.

Desde Carlos Paz, Nicolás Cabré festejó junto a su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina al aire libre

Darío Barassi, por su parte, celebró con su esposa Lucía Gómez Centurión y sus hijas Emilia e Inés. Todos se fotografiaron con vinchas temáticas y cuidando la privacidad de las pequeñas.

Con vinchas y anteojos temáticos, Darío Barassi retrató el momento familiar que vivió junto a su esposa e hijas

Y otra figura que se destacó fue Sabrina Rojas, quien optó por pasar esta fecha en compañía de sus pequeños. “2026. “Qué suerte tengo de que sean mis hijos”, escribió la actriz junto a una foto en compañía de Esperanza y Fausto, fruto de su anterior relación con Luciano Castro.

"Qué suerte tengo de que sean mis hijos", expresó Sabrina Rojas al celebrar con Esperanza y Fausto la llegada del 2026 (Instagram)

Así, entre brindis, abrazos, paisajes únicos y promesas de nuevos comienzos, las celebridades argentinas le dieron la bienvenida al 2026, compartiendo con sus seguidores la alegría de empezar un nuevo año rodeados de afectos y buenos deseos.