Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

La pareja recién llegada a la localidad esteña para darle comienzo a sus vacaciones (RSFotos)

Mientras la cuenta regresiva para el comienzo del nuevo año avanza, Verónica Lozano y Jorge Corcho Rodríguez eligieron instalarse en su refugio preferido de Punta del Este para dar inicio a sus vacaciones de verano. Como cada temporada, la familia apostó a la tranquilidad y el entorno natural de Yellow Rose Ranch, su chacra en Uruguay, y trasladó hasta allí no solo equipaje y buenos ánimos, sino también a su inseparable mascota Copito. Apenas llegaron, las imágenes del arribo y de sus primeras horas en su hogar campestre dejaron en claro que el plan es disfrutar a pleno de la calma y el aire libre.

A poco de su llegada, Lozano y Rodríguez fueron captados por las cámaras de cronistas y fotógrafos, rodeados del movimiento propio de la temporada alta en Punta del Este. Verónica se mostró de muy buen ánimo, luciendo un conjunto de dos piezas en tono marrón claro, con pantalón ancho y camisa de manga corta, zapatillas blancas y lentes de sol de marco grueso color caramelo. El detalle de su bolso de diseño y un collar llamativo completaron el look relajado pero sofisticado, ideal para el clima soleado de la costa. Siempre atenta a su mascota, llevó a Copito con una correa amarilla y se mostró sonriente y distendida tras el viaje.

La conductora lució un conjunto marrón claro y lentes de sol, mientras paseó junto a su perro al aterrizar en Punta del Este (RSFotos)

Rodríguez fue fotografiado con jeans, campera de cuero y bolso en mano (RSFotos)

Rodríguez optó por un look clásico y urbano: jeans largos, campera de cuero negra, remera oscura y zapatos, y fue visto conversando con otros presentes y organizando parte del equipaje, con un bolso tipo portafolio en la mano. Las imágenes mostraron el típico movimiento de Punta del Este durante el verano, con turistas y locales circulando por la zona y autos estacionados cerca de la entrada del aeropuerto. La luz natural y el clima despejado reforzaron la atmósfera de bienvenida y alegría propia del comienzo de la temporada estival.

Ya instalados en la chacra, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) compartió con sus seguidores una serie de postales desde el interior del Yellow Rose Ranch, la propiedad de su pareja. Entre las imágenes que subió a sus redes sociales se destacaron las vistas a un amplio jardín decorado con girasoles y agapantos, además de la presencia de un caballo y rincones que invitan al relax y la contemplación.

Ante su llegada a la chacra, Verónica compartió postales de caballos y la flora del lugar

Las flores de estación que recibieron a la conductora y su pareja al instalar en su chacra (Instagram)

Por su parte, Corcho también utilizó sus redes para retratar parte de su rutina en el campo. Subió una foto en la que se lo ve junto a varios caballos, en un paisaje bañado por la luz dorada del atardecer, confirmando así que el campo y los animales son parte esencial de la vida que elige disfrutar en Uruguay cada verano.

La historia de la estancia tiene más de dos décadas. Rodríguez adquirió la propiedad en 1998 y, desde entonces, la estancia se transformó en un refugio exclusivo en el corazón de La Barra. Tal como detalla en la cuenta oficial de Instagram del lugar, el espacio combina club de polo, viñedos y hasta la posibilidad de llegar en helicóptero, características que lo convierten en uno de los destinos más exclusivos y buscados de la zona para quienes buscan privacidad, aire libre y contacto con la naturaleza.

Rodríguez subió una postal del amplio campo bañado por la luz del atardecer (Instagram)

Año tras año, la pareja repite el ritual de instalarse en el campo, alejarse del ritmo urbano y celebrar el verano rodeada de verde, animales y el mar como telón de fondo. Las postales de Verónica y Corcho en Punta del Este se han convertido en un clásico de la temporada, reflejando no solo el costado relajado y familiar de la conductora y el empresario, sino también el privilegio de disfrutar de un entorno único que combina lujo, tranquilidad y naturaleza.