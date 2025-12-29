Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Wanda Nara, distendida, acompañó a sus hijas en una tarde de playa junto a Martín Migueles (Crédito: RSFotos)

El verano de Wanda Nara volvió a tener a Punta del Este como escenario, pero esta vez con un clima distinto: lejos de los grandes eventos, de las noches interminables y de la exposición permanente, la empresaria fue captada disfrutando de una tarde íntima y familiar junto a Martín Migueles, en una de las playas más tranquilas del balneario uruguayo. Las imágenes, tomadas al caer el sol, muestran una postal de calma, complicidad y gestos cotidianos que contrastan con el vértigo mediático que suele rodear a la figura de la empresaria.

La escena tuvo lugar en la zona de La Bonita, frente al barrio de San Vicente, sobre la Ruta 10. Allí se encuentra la propiedad de la conductora de MasterChef Celebrity, ubicada estratégicamente entre la ruta y el mar, con pileta orientada hacia la playa. Desde ese punto privilegiado, la animadora bajó por la tarde a disfrutar del atardecer, acompañada por el empresario, sus hijos y un grupo de amigos de ellos que se sumaron a la salida.

Las fotos captaron distintos momentos de esa tarde: Wanda recostada sobre la arena, luciendo una bikini animal print combinada con una falda tejida y un pañuelo en la cabeza; Martín, a su lado, sonriente, compartiendo mates y charlas distendidas. En otras imágenes se los ve sentados muy cerca, intercambiando miradas cómplices, risas y hasta unos besos que no pasaron desapercibidos. No hubo poses forzadas ni gestos calculados: todo pareció fluir con naturalidad, como una pareja que disfruta de un rato sin apuros.

Mientras los adultos conversaban, los chicos se repartían entre juegos simples y clásicos de playa. Las nenas hacían pocitos en la arena, concentradas en su propio universo, mientras los varones pateaban una pelota a pocos metros de la orilla. Entre ellos, también estaban los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, muy amigos de los López-Icardi, lo que aportó un clima todavía más familiar y relajado a la escena. El sonido del mar, el sol cayendo lento y el ir y venir de los chicos construyeron una postal casi doméstica, lejos del glamour habitual que suele rodear a Wanda.

El contexto previo también explica el tono sereno de estas imágenes. El día anterior, Wanda había realizado un viaje relámpago a Buenos Aires: estuvo apenas unas horas en la ciudad. A las 11 de la mañana recibió a las nenas de parte de Mauro Icardi, al mediodía compartieron un almuerzo informal en un local de comida rápida y, por la tarde, ya estaban nuevamente rumbo a Punta del Este. Cerca de las cinco de la tarde aterrizaron en Uruguay, listos para retomar la agenda veraniega.

Ese ida y vuelta exprés no impidió que la empresaria priorizara el tiempo con sus hijas y buscara, apenas pudo, un espacio de descanso. Las fotos del atardecer parecen confirmar esa intención: no hubo producción, ni seguridad visible, ni despliegue mediático. Solo una caminata descalza por la arena, mates compartidos y un abrigo improvisado cuando bajó la temperatura.

Según se conoció, Wanda tiene por delante días repletos de compromisos sociales y eventos, y planea pasar la noche del 31 de diciembre junto a su hermana Zaira Nara en la nueva casa que ella estrenó en Punta del Este. Sin embargo, antes de volver al ritmo intenso del verano esteño, la empresaria se permitió una pausa. Y esas horas quedaron registradas en una serie de imágenes que hablan por sí solas.

Las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles muestran el romance en pleno verano y una faceta más íntima y terrenal de la conductora: la de una mujer que, entre viajes, compromisos laborales y agendas apretadas, elige bajar a la playa para mirar el sol esconderse, compartir mates y disfrutar de los pequeños gestos.

