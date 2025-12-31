Teleshow

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

El actor mexicano se convirtió en el centro de la escena en una exclusiva fiesta en José Ignacio a donde asistió junto a su pareja, Renata Notni

Guardar
Diego Boneta y su pareja,
Diego Boneta y su pareja, junt con Nicole Neumann, Valeria Mazza y Pampita en Uruguay (RS Fotos)

El verano en José Ignacio siempre reserva una sorpresa, pero nadie anticipó el revuelo causado por Diego Boneta y Renata Notni al llegar, casi en secreto, a uno de los destinos más exclusivos de Uruguay. La sorpresiva llegada del actor mexicano y su pareja al balneario uruguayo agitó tanto la calma local como el universo digital, alimentado por rumores y miradas curiosas.

La pareja eligió el glamour de José Ignacio para recibir este 2026. El enclave, conocido por su aire de lujo discreto, se convirtió en un imán para celebridades que buscan la combinación de naturaleza y servicios de alta gama. Boneta y Notni compartieron una cena distendida en un exclusivo restó, rodeados de amigos, entre risas y brindis que parecían ajenos al bullicio mediático. La escena, sin embargo, no tardó en volverse noticia.

Diego Boneta y su pareja
Diego Boneta y su pareja en una cena con amigos

Horas después, la fiesta no se hizo esperar. Tras ello, tuvo lugar el evento anual de una reconocida revista argentina, donde un selecto grupo de figuras posó para la foto de tapa: el propio Boneta con su pareja, Pampita, Valeria Mazza, Nicole Neumann, Evangelina Anderson y Luciana Salazar. El dress code imponía los tonos arena, prendas livianas y siluetas veraniegas, en sintonía con la identidad costera del lugar.

Entre los invitados también figuraban Karina Jelinek, Floppy Tesouro, Maru Botana, Dante Ortega, Uma Fabbiani, Sergio Goycochea, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra - cabe destacar que estas dos últimas pasaron la tarde junto a Susana Giménez y su hija en La Mary. También, Elina y Eduardo Constantini sumaron otra cuota de presencia habitual en el círculo de la alta sociedad veraniega.

Diego Boneta y su pareja,
Diego Boneta y su pareja, junto con Nicole Neumann, Valeria Mazza, Pampita, Luciana Salazar y Evangelina Anderson en Uruguay

La noche tuvo ausencias notorias: Wanda y Zaira Nara no asistieron. La conductora de Masterchef Celebrity cultiva un misterioso perfil bajo en su estadía en la costa uruguaya. Se instaló con sus cinco hijos en su casa junto a su novio Martín Migueles. Y si bien estalló un escándalo mediático por la difusión de chats íntimos entre el empresario y su exnovia, Claudia Ciardoni, Wanda se mantuvo en silencio, al menos para su vida pública.

En tanto, en la fiesta Nicole Neumann se presentó acompañada por sus dos hijas menores, Allegra y Sienna. La postal familiar, lejos de los flashes, completaba el cuadro de una noche donde los vínculos y las presencias tejían una trama de afectos y rutinas estivales.

Diego Boneta y su pareja
Diego Boneta y su pareja junto con Alejandro Gravoer y Valeria Mazza

Pero la calma de José Ignacio se vio alterada días antes por una polémica que cruzó océanos. Un video viral en TikTok mostró a Eiza González bailando junto a Diego Boneta en “La Casita” durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. La escena, captada por un celular anónimo, desató intensas especulaciones sobre una supuesta infidelidad y tensiones entre las figuras del espectáculo.

La repercusión fue tal que la propia Eiza González se vio obligada a hablar del tema, algo poco habitual en su trayectoria. Ante los micrófonos, la actriz mexicana aclaró: “Conozco a Diego desde que tenemos como 11 años”, y aseguró que el momento registrado respondía solo a una situación de diversión grupal. Cuando se le consultó sobre cómo afronta este tipo de escándalos, con una carrera impecable y una relación formal con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, fue tajante: “No tengo nada que comentar”, y se despidió con cortesía.

Diego Boneta se vio envuelto
Diego Boneta se vio envuelto en una polémica los últimos días, pero acalló los rumores al mostrarse con su pareja en Uruguay (RSFotos)

En ese contexto, la llegada de Boneta y Notni a Uruguay cobró un nuevo sentido. ¿Huida o simple búsqueda de calma? El balneario, testigo mudo, sumó a su leyenda otra historia de encuentros, rumores y silencios en esta temporada estival que apenas comienza.

Temas Relacionados

Diego BonetaRenata NotniVerano 2026Verano ArgentinaPunta del EsteUruguayJosé Ignacio

Últimas Noticias

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La llegada de imágenes hiperrealistas y la modernización del canal marcan un hito para la industria audiovisual regional

Canal 26 se convierte en

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Heredero de uno de los patrimonios más impactantes, vive entre castillos, Palm Beach y círculos de la realeza

La misteriosa vida de Robert

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

La actriz, de vacaciones en el sur argentino con Santiago Korovsky, disfruta de días de amor en el cierre de 2025

Celeste Cid compartió una foto

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

Entre caminatas por la arena, baños en el mar y momentos con su esposa e hija, el actor compartió sus días de descanso en uno de los destinos más exclusivos de la temporada

Ricardo Darín inauguró el verano

El adiós a los artistas que murieron en 2025

La despedida a 154 actores, actrices, cantantes, periodistas y fotógrafos. Algunos muy famosos, otros menos, pero todos ellos merecedores de irse entre aplausos. Este es nuestro recuerdo a quienes nos brindaron su arte y su pasión

El adiós a los artistas
DEPORTES
Operaron de urgencia a Roberto

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

Los pilotos de la F1 seleccionaron a los mejores 10 corredores del año: en qué lugar quedó Colapinto y una ausencia de peso

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

TELESHOW
Canal 26 se convierte en

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

El adiós a los artistas que murieron en 2025

INFOBAE AMÉRICA

Auge de Punta del Este

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”

Año Nuevo en el mundo EN VIVO: Auckland recibió 2026 con fuegos artificiales