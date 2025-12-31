La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

Diego Boneta y su pareja, junt con Nicole Neumann, Valeria Mazza y Pampita en Uruguay (RS Fotos)

El verano en José Ignacio siempre reserva una sorpresa, pero nadie anticipó el revuelo causado por Diego Boneta y Renata Notni al llegar, casi en secreto, a uno de los destinos más exclusivos de Uruguay. La sorpresiva llegada del actor mexicano y su pareja al balneario uruguayo agitó tanto la calma local como el universo digital, alimentado por rumores y miradas curiosas.

La pareja eligió el glamour de José Ignacio para recibir este 2026. El enclave, conocido por su aire de lujo discreto, se convirtió en un imán para celebridades que buscan la combinación de naturaleza y servicios de alta gama. Boneta y Notni compartieron una cena distendida en un exclusivo restó, rodeados de amigos, entre risas y brindis que parecían ajenos al bullicio mediático. La escena, sin embargo, no tardó en volverse noticia.

Diego Boneta y su pareja en una cena con amigos

Horas después, la fiesta no se hizo esperar. Tras ello, tuvo lugar el evento anual de una reconocida revista argentina, donde un selecto grupo de figuras posó para la foto de tapa: el propio Boneta con su pareja, Pampita, Valeria Mazza, Nicole Neumann, Evangelina Anderson y Luciana Salazar. El dress code imponía los tonos arena, prendas livianas y siluetas veraniegas, en sintonía con la identidad costera del lugar.

Entre los invitados también figuraban Karina Jelinek, Floppy Tesouro, Maru Botana, Dante Ortega, Uma Fabbiani, Sergio Goycochea, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra - cabe destacar que estas dos últimas pasaron la tarde junto a Susana Giménez y su hija en La Mary. También, Elina y Eduardo Constantini sumaron otra cuota de presencia habitual en el círculo de la alta sociedad veraniega.

Diego Boneta y su pareja, junto con Nicole Neumann, Valeria Mazza, Pampita, Luciana Salazar y Evangelina Anderson en Uruguay

La noche tuvo ausencias notorias: Wanda y Zaira Nara no asistieron. La conductora de Masterchef Celebrity cultiva un misterioso perfil bajo en su estadía en la costa uruguaya. Se instaló con sus cinco hijos en su casa junto a su novio Martín Migueles. Y si bien estalló un escándalo mediático por la difusión de chats íntimos entre el empresario y su exnovia, Claudia Ciardoni, Wanda se mantuvo en silencio, al menos para su vida pública.

En tanto, en la fiesta Nicole Neumann se presentó acompañada por sus dos hijas menores, Allegra y Sienna. La postal familiar, lejos de los flashes, completaba el cuadro de una noche donde los vínculos y las presencias tejían una trama de afectos y rutinas estivales.

Diego Boneta y su pareja junto con Alejandro Gravoer y Valeria Mazza

Pero la calma de José Ignacio se vio alterada días antes por una polémica que cruzó océanos. Un video viral en TikTok mostró a Eiza González bailando junto a Diego Boneta en “La Casita” durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. La escena, captada por un celular anónimo, desató intensas especulaciones sobre una supuesta infidelidad y tensiones entre las figuras del espectáculo.

La repercusión fue tal que la propia Eiza González se vio obligada a hablar del tema, algo poco habitual en su trayectoria. Ante los micrófonos, la actriz mexicana aclaró: “Conozco a Diego desde que tenemos como 11 años”, y aseguró que el momento registrado respondía solo a una situación de diversión grupal. Cuando se le consultó sobre cómo afronta este tipo de escándalos, con una carrera impecable y una relación formal con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, fue tajante: “No tengo nada que comentar”, y se despidió con cortesía.

Diego Boneta se vio envuelto en una polémica los últimos días, pero acalló los rumores al mostrarse con su pareja en Uruguay (RSFotos)

En ese contexto, la llegada de Boneta y Notni a Uruguay cobró un nuevo sentido. ¿Huida o simple búsqueda de calma? El balneario, testigo mudo, sumó a su leyenda otra historia de encuentros, rumores y silencios en esta temporada estival que apenas comienza.