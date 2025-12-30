Teleshow

Pampita habló de sus ganas de volver a casarse y su primera cita con Martín Pepa: “Lo invité a tomar el té”

La conductora estuvo en el streaming del Pollo Álvarez y Zaira Nara. Recordó uno de sus primeros encuentros con el polista, por qué a veces llora y su sueño de volver a dar el “Sí”

La conductora recordó uno de sus primeros encuentros con el polista y habló de si sueña con volver a casarse (Video: QV4/ DGO Stream)

En medio de sus días en Punta del Este, Pampita visitó el programa de streaming que conducen Zaira Nara y el Pollo Álvarez en DGO Stream, donde compartió detalles de su vida personal, su noviazgo con Martín Pepa, sus ganas de casarse y cómo fue su primera cita con el polista.

El vínculo entre la conductora y el empresario fue uno de los ejes centrales de la conversación. “Sí, estoy reenamorada. Muero de amor”, afirmó, en Quiero vale 4 del canal de streaming de DirectTV. La modelo confesó que la relación, que ya supera el año de duración, atraviesa desafíos propios de la distancia, ya que su pareja reside en Estados Unidos. En este contexto, admitió: “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces” y precisó que “sólo viene tres veces al año” a la Argentina.

La conductora compartió detalles de su primer encuentro con Martín Pepa, destacando su persistencia para conquistarla

Durante el programa, Carolina compartió anécdotas sobre el inicio de su romance con el polista, relatando entre risas: “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como 3 horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”. A pesar de la distancia, él persistió: “No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él”, recordó la conductora.

El impacto de la relación en el entorno familiar de Pampita también fue destacado: “Mis hijos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”, afirmó la modelo durante la transmisión.

Pampita detalló su emoción al desfilar en el recital de María Becerra, después de 15 años fuera de las pasarelas

En el mismo espacio, la presentadora también conversó sobre su recorrido en el mundo de la moda, evocando sus primeras portadas de revistas y la reciente experiencia de desfilar en el recital de María Becerra. Sobre ese evento, describió: “Cuando salí y gritaron me dio una emoción, una taquicardia, como piel de gallina. Eran 100 mil personas. Había mucha gente, nunca desfilé para 100 mil personas. Además, no desfilo hace como 15 años, hace un montón. Me llamó María y ¿cómo le decís que no a María?, yo la amo”.

Al abordar los rumores sobre un posible casamiento, Pampita fue clara respecto a sus deseos y limitaciones: aseguró que le gustaría dar ese paso, aunque subrayó que “esta situación es distinta a todo” debido a la residencia de su pareja en el extranjero.

La modelo también sorprendió al llegar al estudio en una limusina junto a Zaira Nara, en una postal bien esteña que se volvió tema entre los presentes. La modelo se sumó al ciclo con un look relajado pero impecable, fiel a su estilo, y con la predisposición de siempre para hablar de todo.

Las fotos de Pampita y Martín Pepa abrazados e iluminados por la noche reflejan una complicidad y ternura que cautivaron a sus seguidores

Recientemente, a través de su Instagram, sorprendió a sus seguidores al mostrarse a los besos con Martín Pepa, en una serie de imágenes que capturan la esencia de un amor sereno y pleno, bajo las estrellas uruguayas.

En la primera de las fotos, la modelo posa sentada sobre la madera de una terraza rústica, envuelta en un vestido largo de tonos crema y beige que acompaña cada curva de su cuerpo con delicadeza. El cabello suelto, lacio y luminoso, enmarca su rostro, mientras en la muñeca brillan dos pulseras doradas y un anillo grande. La cartera de mimbre descansa en su mano, completando un look relajado y elegante. La escena está tomada de noche, con una suave luz cálida que resalta la serenidad de la modelo.

Pero es junto a Martín Pepa donde la postal adquiere un tono distinto, casi cinematográfico. Caminan abrazados por un sendero oscuro, iluminados por un resplandor rojizo que recorta sus siluetas contra la noche. Ella apoya la cabeza en el hombro de él, que sonríe y la rodea con el brazo, en una muestra de ternura y complicidad. “@martinpepa1”, se lee en el trazo de un corazón que acompaña una de las fotos. En otra imagen, ella besa a su pareja en la mejilla, ambos detenidos en medio del camino, ajenos a todo salvo a ese instante.

