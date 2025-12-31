El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef en medio de los rumores de romance

El sugerente comentario de Evangelina a Ian Lucas

Entre llamativos comentarios, gestos y hasta bailes en el detrás de escena de MasterChef Celebrity (Telefe), la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece ir creciendo poco a poco. Tal es así que los rumores de romance entre el streamer y la modelo no deja de circular. Como si fuera poco, este martes, la expareja de Martín Demichelis sorprendió al influencer al hacerle un sugerente comentario en vivo que dejó impactados a todos los presentes.

Después de arduas y desafiantes semanas en la cocina de MasterChef Celebrity, cada vez son menos los participantes que continúan en carrera por el ansiado premio. En paralelo, las pruebas que deben sortear son cada vez más complicadas. Así las cosas, este martes, los competidores recibieron una misteriosa caja llena de ingredientes, los cuales debían decidir si usar o no en su próximo plato.

La sorpresa de Eva fue total al ver que la caja contenía el cuerpo de un conejo. Inmediatamente, su gesto reflejó el asco que le generaba y la impresión que sentía al ver al animal sin vida. Así las cosas, después de sortear el disgusto inicial, Anderson recurrió a su compañero para pedirle uno de los ingredientes que él no utilizaría.

Evangelina Anderson confesó que se sintió distraída mientras cocinaba: a qué se debió

“¿Se pueden compartir ingredientes? Mi amor, ¿vos estás usando la berenjena?¿Hoy nos podemos prestar, no? Hoy nos podemos prestar”, preguntó Evangelina a Ian, quien se encontraba en el otro extremo de la estación de cocina que compartían. Fue entonces cuando la modelo lanzó su llamativo comentario: “¿Me prestás tu berenjena?”.

Antes de que el joven reaccionara, La Joaqui respondió, llamándole la atención a su compañera por su mensaje con doble sentido: “Eva, es un programa familiar”. Entre risas, Ian Lucas accedió complacido y le acercó el vegetal a Anderson con una sonrisa.

Así las cosas, después de mucha preparación, Evangelina se dispuso a presentarle su plato al jurado. “Acá se me escapó la liebre, en vez de la tortuga. Tenemos unas berenjenas hechas con panco, estaban sobre un colchón de quinoa y después arriba le hice una especia de salsa”, expuso ante los expertos.

La fuerte reacción de Evangelina Anderson al ver un corte de carne

Luego de probar el plato, Damián Betular explicó: “Para mi una ensalada de Quinoa necesita mucha vinagreta, o algún cítrico, algo que levante y lo humecte un poco. Porque si no es un exfoliante que estoy tragando. La quinoa está acá (señala su garganta) y siento que baja lentamente. Hoy no te vi cocinando tan cómoda como otras veces. ¿Por los ingredientes?”.

Al intentar argumentar su situación, la participante cerró diciendo: “Me desconcentró la liebre. Que feo que te digan que trabajaste mucho y que no hubo muestras de eso, que no se notó. Yo me tenía mucha fe con ese panko. No digo con la berenjena porque si no me hacen memes. Eran ingredientes que y no suelo usar pero sí que os conocía, fue una experiencia nueva”.

Días atrás, un intercambio en Instagram entre Evangelina Anderson e Ian Lucas generó una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre la modelo y el youtuber, ambos protagonistas de recientes circuitos mediáticos y parte del universo de MasterChef y el entretenimiento digital.

Evangelina Anderson sorprendió a Ian Lucas con un fuerte mensaje en la cocina de MasterChef

La interacción pública de la pareja atrajo la atención de seguidores y figuras del espectáculo, quienes analizaron cada detalle de la conversación en la red social. Todo comenzó cuando Ian Lucas publicó una fotografía en una terraza de Buenos Aires al atardecer, luciendo una camiseta negra sin mangas y mostrando los tatuajes de sus brazos. Acompañó la imagen con la frase: “Y si no es contigo no quiero a más nadie”.

Entre los cientos de comentarios y más de 90.000 “me gusta” que reunió la publicación, destacó el mensaje de Anderson: “Mirá mi shippeo…”. El propio Lucas respondió: “Hola hermosa”. Este ida y vuelta inmediato avivó las versiones de una posible cercanía sentimental y sumó combustible a los rumores, mientras usuarios y figuras mediáticas se sumaban con bromas y mensajes cómplices.

Aunque ninguna de las dos partes confirmó o desmintió una relación, la exposición del cruce reanimó la discusión acerca del vínculo entre ambos, propiciando una nueva ola de especulaciones en redes sociales y programas dedicados a la farándula. La expectativa mediática aumentó, pendiente de cualquier señal que pudiera validar o descartar las versiones sobre el romance.

En los días previos a este episodio, Evangelina Anderson atravesaba una etapa marcada por la exposición familiar. Durante el cumpleaños de una de sus hijas con Martín Demichelis, la adolescente compartió en sus historias una imagen en la que aparecía rodeada de ambos padres y sus hermanos, en un ambiente relajado y sin conflictos visibles. La modelo replicó la fotografía en su perfil, gesto que diversos observadores interpretaron como muestra de cordialidad y compromiso con el bienestar familiar.

Este hecho se enmarcaba en un contexto de atención mediática sobre el proceso de divorcio entre la modelo y el exfutbolista, que según se comentó en redes, se encontraba demorado debido a una propiedad de considerable valor en Múnich, Alemania.

El curso de los acontecimientos cambió cuando, horas después del cruce en Instagram, Anderson dejó de seguir a Lucas en la red social, acción rápidamente detectada por quienes monitorean los movimientos digitales de los famosos. En ese momento, el influencer todavía la incluía entre sus contactos, lo que dio lugar a preguntas sobre el motivo del aparente distanciamiento virtual.

Pocos minutos después, el youtuber replicó la acción y también dejó de seguir a la modelo. Esta sincronía avivó especulaciones sobre una posible discusión, un desacuerdo puntual o, incluso, un eventual regreso de Anderson con Demichelis. El conjunto formado por el reposteo familiar y el “unfollow” bilateral fue interpretado como señal de un potencial reencuentro de la ex pareja.