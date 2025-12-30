Teleshow

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

La abogada conmovió con una foto de su casamiento con el periodista: el mensaje sobre el dolor de la ausencia y la fuerza del amor después de la pérdida

La abogada recordó con cariño al periodista a un año de su fallecimiento (Instagram)

Hace exactamente un año, el periodismo argentino sufrió una de sus pérdidas más significativas con la muerte de Jorge Lanata. El vacío que dejó su partida no solo se percibe en los medios y en la huella de sus investigaciones, sino también en las personas y los espacios que lo amaron y lo acompañaron en sus últimos años. En una fecha cargada de emociones, su viuda, Elba Marcovecchio, eligió recordar al periodista con un mensaje íntimo y conmovedor, publicado en sus redes sociales.

Fue en sus historias de Instagram donde la abogada decidió evocar la memoria de Lanata. Junto a una foto del casamiento celebrado en abril de 2022, uno de los momentos más felices y recordados de la pareja, Marcovecchio escribió: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos”.

En el mismo mensaje, Elba sumó más reflexiones sobre el proceso de duelo: “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. El texto, sentido y personal, deja ver la dificultad de transitar la ausencia y la búsqueda de consuelo en los recuerdos y en el amor compartido. Para cerrar, la abogada eligió una frase en inglés que sintetiza su postura a un año de la partida física de su esposo: “Love, not fear. Te amo infinito”, escribió, dejando en claro que el amor sigue vigente, más allá de la distancia.

El emotivo posteo de Elba en el primer aniversario de la muerte del periodista

No es la primera vez que Marcovecchio se refiere públicamente a Lanata tras su muerte. En distintas ocasiones, la abogada encontró en las redes sociales un espacio para canalizar el duelo y compartir con quienes la siguen el recuerdo y el cariño hacia el periodista. El pasado 20 de diciembre, por ejemplo, subió una tierna postal de ambos, acompañada por una frase simple y poderosa: “Te amo hasta el infinito”. Esa declaración, despojada de artificios, reforzó la potencia del vínculo y la profundidad de la pérdida, sin necesidad de más contexto ni explicación.

Cada mes que transcurría desde la muerte de Lanata, tanto sus hijas Bárbara y Lola, como Elba, eligieron recordarlo en redes sociales y rendirle homenaje. No solo la fecha de su fallecimiento convoca a estas manifestaciones de amor y memoria: el 12 de septiembre, día en que el creador de Periodismo Para Todos (PPT) hubiera cumplido 65 años, Marcovecchio también eligió compartir un mensaje especialmente sentido, que trascendió el protocolo y se transformó en una carta abierta desde el duelo y la nostalgia.

El 20 de diciembre pasado, la letrada le dedicó otro tierno mensaje en las redes (Instagram)

En esa oportunidad, la abogada publicó una imagen de ambos, sonrientes y vestidos de gala, acompañada por palabras que condensan la huella que deja la ausencia: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó tanta vida por vivir”.

El recuerdo del reconocido periodista se mantiene vivo a través de estos gestos y palabras, que trascienden el ámbito privado y encuentran eco en el público que lo siguió y admiró. El legado del periodista es indiscutible, pero también lo es el espacio que dejó en la vida de quienes lo amaron. Elba, con cada mensaje, pone en palabras el duelo y la resiliencia, y muestra que el amor permanece como refugio y motor para atravesar los días más difíciles.

A un año de la muerte de Lanata, el periodismo lo sigue evocando a través de su obra y sus enseñanzas, mientras su familia y entorno cercano eligen recordarlo con la honestidad y la emoción de quienes compartieron mucho más que una historia pública. En cada aniversario, la memoria se convierte en un puente entre la ausencia y el amor, y su figura sigue presente en el corazón de quienes lo acompañaron.

