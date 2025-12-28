Teleshow

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

En medio de las versiones de relación entre los participantes de MasterChef, la modelo y el youtuber elevaron la temperatura con un pícaro intercambio de palabras

En medio de las versiones que circulan sobre una posible relación sentimental, Evangelina Anderson e Ian Lucas alimentaron las especulaciones con un sugestivo intercambio público en redes sociales. La interacción, registrada en una publicación de Instagram, no pasó desapercibida y sumó nuevos elementos al revuelo mediático.

En la imagen, Ian Lucas posa en una terraza de Buenos Aires al atardecer, luciendo una camiseta negra sin mangas que deja a la vista los tatuajes en sus brazos y el saco apoyado en el hombro. La publicación, acompañada por el mensaje “Y si no es contigo no quiero a más nadie”, generó cientos de reacciones, pero el comentario que más llamó la atención fue el de Evangelina Anderson: “Mirá mi shippeo…”.

El ida y vuelta continuó cuando Ian Lucas respondió a Anderson con un “Hola hermosa”, mientras otros usuarios sumaban mensajes y bromas, incentivando la conversación. La exposición de este diálogo en el perfil del influencer reavivó las versiones sobre un posible romance, que ya venían circulando en el entorno mediático.

La publicación, que en pocas horas acumuló más de 90.000 “me gusta”, contó también con la reacción de figuras del espectáculo y seguidores, quienes no tardaron en comentar el cruce virtual. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la relación, pero el juego en redes sociales mantiene la atención sobre la pareja y aviva el interés de sus seguidores.

Tan solo días atrás, la dupla tomó La decisión de dejar de seguirse mutuamente en Instagram abrió la puerta a todo tipo de especulaciones: desde una supuesta pelea hasta un inesperado regreso de la modelo con Martín Demichelis. Sin embargo, la explicación que llegó después sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el detrás de escena del mundo del espectáculo.

Todo comenzó con un gesto que, en apariencia, tenía una carga exclusivamente familiar. En el cumpleaños de una de las hijas que Evangelina Anderson tuvo con Martín Demichelis, la adolescente compartió en sus historias una postal en la que se la veía junto a sus padres y sus hermanos. La imagen mostraba una escena íntima, lejos del conflicto, y la propia modelo decidió repostearla en su cuenta personal, sumándose al saludo para su exmarido.

Ese reposteo, que muchos leyeron como una señal de buena relación por el bienestar de sus hijos, se dio en un contexto sensible: según se comentó en Bondi Live, el divorcio entre Anderson y Demichelis estaría aún trabado, principalmente por una propiedad de gran valor que ambos tendrían en Múnich, Alemania. Aun así, el encuentro familiar y la publicación no parecían tener otra intención que acompañar a la hija en su día especial.

Evangelina Anderson reveló cuál fue la razón por la que dejó de seguir a Ian Lucas (Video: Instagram)

Pero pocas horas después ocurrió lo inesperado. Evangelina había dejado de seguir al youtuber con el que en las últimas semanas se la vinculó sentimentalmente. El detalle no pasó inadvertido: él todavía la seguía. Esa asimetría alimentó las primeras conjeturas. ¿Había pasado algo entre ellos? ¿Se trataba de una pelea? ¿Un gesto de distanciamiento real?

Minutos más tarde, el escenario se emparejó: Ian Lucas también dejó de seguirla. Ahí, las especulaciones se multiplicaron. En redes sociales y en programas de espectáculos empezó a circular con fuerza una hipótesis concreta: Evangelina habría vuelto con Demichelis. El combo del reposteo familiar más el unfollow parecía cerrar una historia que muchos ya daban por confirmada.

El tema llegó rápidamente a Infama (América TV), donde Karina Iavícoli decidió ir directo a la fuente y le escribió a Evangelina Anderson para despejar dudas. La pregunta fue clara: “¿Volviste con Demichelis?”. La respuesta de la modelo descolocó: “¿Eh?”. Ante la repregunta sobre qué había pasado con Ian Lucas, Evangelina contestó algo que nadie esperaba y que terminó convirtiéndose en el verdadero título de la historia: “Era por el shippeo. Nos dejamos de seguir porque queríamos ver si lo levantaban o no los medios”.

