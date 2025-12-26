La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La crítica de Moria Casán a los gastos de la China Suárez (La mañana con Moria. El Trece)

El asombro atravesó el estudio de La Mañana con Moria este 26 de diciembre, cuando una noticia inesperada irrumpió en medio del análisis de las fiestas de los famosos. La reacción de Moria Casán fue inmediata y contundente tras enterarse de que Eugenia “la China” Suárez gastó más de 4,5 millones de pesos en compras navideñas.

Las cámaras captaron el instante exacto en que la conductora, tomándose la cabeza con ambas manos, soltó su inconfundible sincericidio: “A mí no me sacás cuatro palos para regalos ni con cirugía, ni entrando al quirófano. ¿Para un regalo cuatro palos? Perdón, me lo regalo yo”. La frase, mezcla de sorpresa y humor filoso, generó una oleada de risas y miradas incrédulas entre sus panelistas.

El disparador de semejante revuelo fue Nazarena Di Serio, quien introdujo el tema con voz clara y datos contundentes: “El otro día la China fue al shopping, a una tienda, y la gente le sacó fotos a la caja registradora. ¡4.500.000 pesos se gastó en esa tienda!”. El monto, difícil de imaginar para la mayoría, dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué clase de compras puede justificar semejante cifra? ¿Se trata solo de regalos, o hay algo más detrás de esa elección?

La China Suárez y el gasto millonario en regalos (Instagram)

La charla se encendió. Naza, en un intento de virar el clima hacia lo positivo, remarcó: “Bien que invierta en la Argentina, me gusta”. El panel, entre carcajadas y comentarios, se sumergió en el debate. ¿Gastó mucho? ¿Gastó bien? ¿Importa dónde y cómo gasta una figura pública? Las preguntas flotaban en el aire, mientras la cifra resonaba: 4.500.000 pesos.

Pero la historia no terminó en el estudio. Fuera de cámaras, la noticia ya había hecho ruido. La China había llegado a la Argentina el pasado lunes 22 de diciembre, acompañada por Mauro Icardi, para celebrar la Navidad como una familia ensamblada. El plan era simple: relajarse en la Casa de los Sueños, recorrer locales y adelantar regalos de fin de año. Sin embargo, la discreción resultó imposible. Una imagen filtrada en redes sociales terminó por ponerla, una vez más, en el centro de la escena.

La publicación la hizo Pochi de Gossipeame, la popular instagramer dedicada al mundo del espectáculo. En la postal, la China Suárez aparece en la caja de un reconocido local de ropa. El ojo no se detiene en la actriz ni en el entorno: la caja registradora ocupa el centro de la imagen, y el número impreso impacta. $4.585.354,00. La leyenda que acompaña la foto suma ironía: “Felices fiestas para todos. Sobre todo para la China que gastó una cifra hermosa”.

El impactante look de la China Suárez para las fiestas

La cifra se volvió tendencia en cuestión de minutos. ¿Qué significa gastar semejante suma en vísperas de Navidad? ¿Es solo un capricho de celebridad, o un reflejo de la distancia entre su vida y la del resto? Las redes sociales estallaron en debate. Algunos celebraron que la actriz eligiera consumir en el país. Otros, en cambio, cuestionaron la ostentación en un contexto donde la economía ocupa el centro de todas las preocupaciones.

En el estudio de La Mañana con Moria, Naza Di Serio insistió: “Igual, bien porque no gasta solo afuera”. El comentario buscó cerrar el tema, pero no logró disipar la sensación de asombro. Y sumó una nueva polémica ante una de las figuras más observadas del espectáculo. Y sorprendió, ya que Moria se había mostrado más cerca de la China en la gran grieta que la enfrenta a Wanda Nara, incluso la recibió en su programa.

La China Suárez junto con sus hijos en esta especial jornada

La imagen de Eugenia Suárez en la caja registradora y el número en grande, quedó instalada como la postal de unas fiestas donde el lujo y la polémica van de la mano. Muchos lo linkearon con la impactante celebración con Mauro Icardi y los hijos de ambos en la ex casa de los sueños con Wanda Nara.

La noticia del gasto millonario no solo revela el estilo de vida de una de las celebridades más observadas del país, sino que expone, una vez más, la distancia entre el brillo de la farándula y la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras el debate continúa en redes, una pregunta persiste bajo las luces del estudio y en los comentarios de las publicaciones virales: ¿Cuánto vale un deseo de Navidad para los famosos en la Argentina de hoy?