Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

Benjamín Vicuña pasó la Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia

Benjamín Vicuña celebró la Navidad lejos de sus cinco hijos y eligió sumarse a los festejos familiares de su novia, Anita Espasandín. La noche transcurrió en un ambiente cálido y festivo, como se aprecia en las imágenes compartidas en redes sociales, donde se lo vio integrado y sonriente entre una multitud de familiares y amigos de Anita, incluidos sus hijos. La reunión, marcada por la alegría, el bullicio y la complicidad, fue el escenario de esta Navidad distinta para el actor, quien apostó por disfrutar la fecha en un entorno de afectos nuevos y una familia ampliada.

La mesa principal fue uno de los puntos de encuentro de la noche. Vestida con un mantel escocés en tonos rojos y verdes, se llenó de platos variados: panes caseros, quesos, fiambres, dips, frutos secos y diferentes preparaciones caseras que circularon entre los invitados. En el centro, un conjunto de velas encendidas aportó calidez y realzó el clima de celebración, mientras que la decoración navideña sumó detalles clásicos y entrañables. Entre los adornos se destacaron un cascanueces, un caballito de madera, esferas y una pequeña televisión retro con imágenes alusivas a la fecha, rodeados de piñas, más velas y adornos artesanales que sumaron un guiño nostálgico y artesanal al living familiar.

En otro rincón del salón, sobre una de las mesas bajas y junto al sofá, una esfera de agua con la figura de Papá Noel y más velas encendidas completaron la ambientación, reforzando la sensación de calidez y atención a los detalles. El árbol de Navidad, decorado con luces de colores, estrellas y adornos, se ubicó junto a los regalos y figuras alusivas, aportando otro toque tradicional y luminoso a la noche.

Vicuña junto a toda la familia de Anita

En un momento de la noche, la familia de Anita y sus amigos se amucharon para la foto grupal, todos sonrientes y relajados. Grandes y chicos se acercaron a la mesa, charlando, sirviéndose comida y posando juntos, mientras el bullicio propio de una reunión numerosa marcó el pulso de la noche. En el ambiente se percibió la armonía y el espíritu de integración: Vicuña, lejos de sus hijos en esta fecha especial, se mostró cómodo y bien recibido, compartiendo anécdotas y sumándose a los rituales de su pareja.

La Navidad 2025 significó para Benjamín Vicuña un festejo distinto, teñido por la ausencia de sus hijos pero colmado de la calidez y el cariño de la familia de su novia. La integración, el espíritu hogareño y la atención a los detalles marcaron una celebración donde la compañía, la buena mesa y la alegría de compartir se convirtieron en protagonistas, dejando en claro que las fiestas también pueden ser el punto de partida para construir nuevos recuerdos y vínculos.

Mientras tanto, sus otros hijos pasaron la Nochebuena con sus respectivas madres. Magnolia y Amancio lo hicieron junto a la China Suárez, que celebró con sus familiares y amigos, su novio Mauro Icardi y las hijas del futbolista y Wanda Nara. Según se pudo ver en la publicación en las redes, los niños disfrutaron tanto de la ceremonia previa como de la llegada de Papá Noel y sus correspondientes regalos.

Por su parte, Bautista, Beltrán y Benicio transitaron la Nochebuena en Punta del Este con su mamá Pampita Ardohain y su hermana Anita, fruto de la relación de la modelo con Roberto García Moritán. La modelo sorprendió al no publicar contenido del festejo en sus redes sociales, dejando a sus más de 8 millones de seguidores con las ganas de saber cómo pasó la noche.