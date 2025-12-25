Teleshow

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

El actor celebró con Anita Espasandín en un ambiente multitudinario en el que se lo vio integrado y participativo

Guardar
Benjamín Vicuña pasó la Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia (Video: Instagram)

Benjamín Vicuña celebró la Navidad lejos de sus cinco hijos y eligió sumarse a los festejos familiares de su novia, Anita Espasandín. La noche transcurrió en un ambiente cálido y festivo, como se aprecia en las imágenes compartidas en redes sociales, donde se lo vio integrado y sonriente entre una multitud de familiares y amigos de Anita, incluidos sus hijos. La reunión, marcada por la alegría, el bullicio y la complicidad, fue el escenario de esta Navidad distinta para el actor, quien apostó por disfrutar la fecha en un entorno de afectos nuevos y una familia ampliada.

La mesa principal fue uno de los puntos de encuentro de la noche. Vestida con un mantel escocés en tonos rojos y verdes, se llenó de platos variados: panes caseros, quesos, fiambres, dips, frutos secos y diferentes preparaciones caseras que circularon entre los invitados. En el centro, un conjunto de velas encendidas aportó calidez y realzó el clima de celebración, mientras que la decoración navideña sumó detalles clásicos y entrañables. Entre los adornos se destacaron un cascanueces, un caballito de madera, esferas y una pequeña televisión retro con imágenes alusivas a la fecha, rodeados de piñas, más velas y adornos artesanales que sumaron un guiño nostálgico y artesanal al living familiar.

En otro rincón del salón, sobre una de las mesas bajas y junto al sofá, una esfera de agua con la figura de Papá Noel y más velas encendidas completaron la ambientación, reforzando la sensación de calidez y atención a los detalles. El árbol de Navidad, decorado con luces de colores, estrellas y adornos, se ubicó junto a los regalos y figuras alusivas, aportando otro toque tradicional y luminoso a la noche.

Vicuña junto a toda la
Vicuña junto a toda la familia de Anita

En un momento de la noche, la familia de Anita y sus amigos se amucharon para la foto grupal, todos sonrientes y relajados. Grandes y chicos se acercaron a la mesa, charlando, sirviéndose comida y posando juntos, mientras el bullicio propio de una reunión numerosa marcó el pulso de la noche. En el ambiente se percibió la armonía y el espíritu de integración: Vicuña, lejos de sus hijos en esta fecha especial, se mostró cómodo y bien recibido, compartiendo anécdotas y sumándose a los rituales de su pareja.

La Navidad 2025 significó para Benjamín Vicuña un festejo distinto, teñido por la ausencia de sus hijos pero colmado de la calidez y el cariño de la familia de su novia. La integración, el espíritu hogareño y la atención a los detalles marcaron una celebración donde la compañía, la buena mesa y la alegría de compartir se convirtieron en protagonistas, dejando en claro que las fiestas también pueden ser el punto de partida para construir nuevos recuerdos y vínculos.

Mientras tanto, sus otros hijos pasaron la Nochebuena con sus respectivas madres. Magnolia y Amancio lo hicieron junto a la China Suárez, que celebró con sus familiares y amigos, su novio Mauro Icardi y las hijas del futbolista y Wanda Nara. Según se pudo ver en la publicación en las redes, los niños disfrutaron tanto de la ceremonia previa como de la llegada de Papá Noel y sus correspondientes regalos.

Por su parte, Bautista, Beltrán y Benicio transitaron la Nochebuena en Punta del Este con su mamá Pampita Ardohain y su hermana Anita, fruto de la relación de la modelo con Roberto García Moritán. La modelo sorprendió al no publicar contenido del festejo en sus redes sociales, dejando a sus más de 8 millones de seguidores con las ganas de saber cómo pasó la noche.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaAnita EspasandínNavidadNavidad 2025 Argentina

Últimas Noticias

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

El rosarino celebró con las niñas que tuvo con Wanda Nara, antes de regresar a Turquía para reintegrarse al Galatasaray. La imponente ambientación en la casa de los sueños

Mauro Icardi mostró cómo pasó

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

Una celebración conmovedora reunió generaciones bajo el ala de una madre que se metió para siempre en el cariño del público. La emoción de archivos ocultos y un vistazo a la intimidad de una familia que ya es de todos

La emotiva Navidad de los

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

La pareja celebró en modo ensamblado, con los niños de relaciones anteriores y el círculo íntimo de la actriz. Un festejo soñado antes de regresar a Turquía

La Navidad de la China

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

La llegada de Clarita, hija del actor, junto a su mascota derivó en un abrazo entre dos grandes referentes del espectáculo y la cultura argentina

Las fotos del sorpresivo encuentro

Decoraciones a tono, looks para todos los gustos y familias ensambladas: el álbum de Navidad de los famosos

De los recién casados Nicolás Cabré y Rocío Pardo a la mesa larga de las Calabró y el festejo íntimo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, las celebridades mostraron cómo vivieron la llegada de Papá Noel. Los vínculos, las tradiciones y la calidez del hogar como eje de los festejos

Decoraciones a tono, looks para
DEPORTES
Los festejos navideños de las

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

TELESHOW
Mauro Icardi mostró cómo pasó

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

Decoraciones a tono, looks para todos los gustos y familias ensambladas: el álbum de Navidad de los famosos

INFOBAE AMÉRICA

Polonia interceptó un avión ruso

Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

Martin Scorsese: Rob Reiner me tenía en la palma de su mano

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas

Jair Bolsonaro se sometió a una cirugía por hernia doble en medio de su reclusión