La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Mauro Icardi y la China Suárez pasaron su segunda Navidad como pareja (Instagram)

La China Suárez abrió las puertas de su intimidad y compartió la Navidad en familia junto a Mauro Icardi, sus hijos y el resto de su círculo íntimo, mostrando una celebración repleta de detalles, gestos de cariño y un clima festivo que combinó tradición y calidez. Junto a sus hijos Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña-, la secuencia de imágenes retrata la diversidad de momentos que definieron la velada, desde la decoración hasta la alegría de los más chicos y la complicidad de la pareja.

La decoración se llevó todas las miradas. En el hall de entrada, un árbol de Navidad adornado con esferas rojas, moños, guirnaldas de luces y tarjetas manuscritas se convirtió en el epicentro de la celebración. A sus pies, regalos y faroles encendidos sumaron color y ambiente acogedor. En este espacio, Magnolia fue captada corriendo frente al árbol, mientras la China Suárez, con un vestido corto de estampado floral y tirantes finos, posaba sonriente junto a la decoración. Otra toma muestra a la actriz abrazando a Mauro Icardi, quien llevó camisa blanca y pantalón oscuro, al pie de una escalera de barandas negras decorada con guirnaldas y lazos rojos. La cuarta escena del collage retrata a la China en primer plano junto a Magnolia, ambas sonrientes y abrazadas, envueltas en la luz tenue de la casa.

La atmósfera cálida y familiar continuó en el living, donde Amancio, vestido con camisa blanca, descansó en un sofá blanco rodeado de cojines rojos y blancos. En segundo plano, varias velas encendidas sobre la mesa baja y dentro de la chimenea iluminaron suavemente la sala, decorada con plantas y almohadones. Cabe mencionar que las hijas de Icardi y Wanda Nara también formaron parte de la celebración, aunque la actriz no las mostró en sus redes para evitar conflictos judiciales.

Con decoración especial, Mauro y Suárez recibieron a los amigos y familiares de la actriz

Eugenia junto a Magnolia, su hija con Benjamín Vicuña

Mauro tuvo la posibilidad de pasar la Navidad junto a sus dos hijas con Wanda Nara

La China y Mauro también protagonizaron primeros planos juntos, ambos sonrientes: ella con su vestido floral y una flor blanca en el cabello, él con camisa blanca, posando en un ambiente decorado con esferas rojas y luces tenues. El collage familiar incluyó otra imagen de la China, en primer plano y con expresión serena, abrazada por Magnolia, que apoya la cabeza en su hombro, ambas bajo decoraciones de esferas rojas y cintas colgantes.

La mesa navideña fue otro de los puntos destacados: una mesa larga cubierta con mantel blanco y platos dorados, copas de cristal y servilletas atadas con cintas rojas. El centro de mesa, compuesto por velas rojas y follaje navideño, aportó calidez y sofisticación. El ventanal al fondo dejó ver el jardín decorado con esferas y moños rojos iluminados, sumando un guiño festivo que trascendió el interior de la casa.

La celebración incluyó momentos únicos para los chicos. Amancio posó sonriente mostrando una fotografía donde aparece con el uniforme naranja y rojo del Galatasaray, junto a una camiseta enmarcada con su nombre y el número que podría ser el 9, el mismo que usa Icardi.. El fondo, lleno de juguetes y un oso de peluche grande, reforzó el espíritu lúdico de la fecha. Otra de las niñas, de pie y con vestido verde oscuro, posó frente al árbol decorado con esferas, lazos y luces, rodeada de regalos y faroles de cristal con velas encendidas, mientras la escalera de hierro forjado lucía guirnaldas.

La actriz eligió un vestido acampanado con textura

Magnolia seleccionó un vestido de color verde con detalles de crudo y moños negros

Amancio recibió un presente inspirado en el club en el que juega Icardi

La China Suárez con sus tres hijos: Rufina, Amancio y Magnolia

La diversión se extendió al exterior: en el jardín, un castillo inflable decorado con motivos de golosinas y la palabra “Candy” en la parte superior, en tonos rosados, celestes y amarillos. Sobre la superficie del inflable, varios muñecos de duende navideño se acomodaron sobre los escalones acolchados de una rampa, junto a una hoja manuscrita con la frase “PENSARON QUE NOS IBAMOS A IR 😂”, iluminados por la luz natural del día, sumando humor y creatividad al festejo.

Las postales que compartió la China Suárez reflejan una Navidad vivida desde la cercanía y el disfrute familiar, con la decoración, los rituales y la espontaneidad de los más pequeños como protagonistas. Entre abrazos, juegos, detalles personales y la complicidad con Mauro Icardi, la actriz mostró cómo celebra las fiestas: rodeada de sus hijos, con gestos de amor y una atmósfera de alegría y calidez.