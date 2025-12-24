Teleshow

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: “Vamos juntos por el sueño Monumental”

Luego de su exitoso paso por el club de Liniers, la cantante hará realidad el sueño de miles de fans con su primer recital en Nuñez

Lali Espósito anunció su primer show en River: "Vamos juntos por el sueño del Monumental"

Lali Espósito atraviesa un momento de consolidación artística y popularidad que la ubica como una de las figuras más importantes de la música pop argentina actual. A tan solo días de haber realizado su quinto show del año en el estadio Vélez Sarsfield, una serie de conciertos que agotaron localidades en cada una de sus fechas, la cantante sorprendió a su público con el anuncio de un nuevo hito en su carrera: el primer concierto en el estadio Monumental casa de River Plate. Este anuncio, que se gestó en medio de una sofisticada puesta en escena durante el último show en Vélez, marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra aún más ambiciosa para la artista.

Durante la última fecha en Vélez, Lali apostó por el misterio y la expectativa. Al concluir el recital, las pantallas del estadio proyectaron un video en blanco y negro que recorrió diferentes puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La secuencia, cuidada en cada detalle, mantuvo la atención del público hasta el plano final, en el que la propia Lali aparece agregando una línea de color a la estrella que ilustra la tapa de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Sobre la estrella, apareció el número 666, un símbolo que alimentó las especulaciones y la conversación entre sus seguidores en redes sociales, atentos a cualquier pista sobre los próximos pasos de la cantante.

Lali y dos momentos de
Lali y dos momentos de sus arrasadores shows en Vélez (Foto: Victoria Dragonetti)

El misterio se resolvió pocos días después, cuando la artista confirmó que el número revelado hacía referencia a la fecha de su próximo desafío: el 6 de junio de 2026, Lali dará su primer show en el estadio Monumental, conocido como el Mâs Monumental, el escenario más grande y emblemático del país, el mismo que hace unas semanas se llenó dos veces con la exitosa gira de Oasis.

La noticia tuvo un impacto inmediato entre los fans, que convirtieron las redes sociales en un espacio de celebración y promesas de una “fiesta pop” sin precedentes. El anuncio no solo representa un logro personal en la carrera de la cantante de “Fánatico”, sino que también la coloca en un lugar destacado dentro de la escena musical argentina, sumándose a la lista de artistas nacionales e internacionales que han logrado convocar a multitudes en el estadio de River.

Luego de llenar cinco veces
Luego de llenar cinco veces el estadio de Vélez, Lali anunció el primer River de su carrera

La reacción del público no se hizo esperar. Los seguidores de Lali, que ya habían llenado Vélez en cinco oportunidades a lo largo del año, comenzaron a compartir mensajes de entusiasmo, expectativas y planes para asistir a una noche que, según anticipan, quedará marcada en la historia del pop local. El desafío de conquistar el Monumental se presenta como la consagración de una carrera construida a base de trabajo constante, innovación en la puesta en escena y una conexión genuina con su audiencia. No es menor recordar que hace tiempo que en sus conciertos que sus miles de fanáticos pedían a gritos por un encuentro en el barrio de Núñez y ella siempre bromeaba acerca de la posibilidad y las dificultades para poder lograrlo.

Es por eso que el anuncio del show en River sintetiza el espíritu de una artista que elige la creatividad, el juego con el misterio y la cercanía con su público como ejes de su propuesta. Lali Espósito, que ya hizo historia al agotar cinco Vélez en un mismo año, afronta ahora el reto de llenar el estadio más grande del país, en una fecha cargada de simbolismo y expectativas. El 6 de junio de 2026 promete convertirse en un punto de inflexión tanto para la artista como para la música pop argentina, ratificando a Lali como una de las voces más convocantes y representativas de la escena actual.

