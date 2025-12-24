Teleshow

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La conductora festejó los 71 con un video íntimo y luego fue sorprendida por su equipo al aire de su programa

Guardar
El divertido video de Georgina Barbarossa por su cumpleaños (Video: Instagram)

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños número 71 en medio de una doble fiesta: la intimidad de su hogar y el cariño de su equipo en la televisión. La fecha, que coincide con la víspera de Navidad, la llevó a compartir un mensaje especial en redes sociales y la convirtió en la protagonista de un festejo sorpresa durante su programa en Telefe. Con humor, emoción y agradecimiento, la conductora vivió una jornada repleta de gestos afectuosos, regalos y momentos para recordar.

La celebración comenzó puertas adentro, cuando Georgina subió a sus redes sociales un video grabado en la mesa de su casa. Con el tono distendido que la caracteriza, anunció: “¡Hoy es mi cumpleaños!”. En el video, un pan dulce con una vela entra en plano y Georgina no perdió la oportunidad de bromear sobre la particularidad de la fecha: “Pero es 24 de diciembre. Siempre un solo regalo. Igual, feliz cumpleaños para mí y para todos los que cumplen el 24 de diciembre”. En el pie del video, dejó un mensaje de gratitud y optimismo: “¡Hoy es mi cumple! ¡Soy muy feliz! Gracias, gracias, gracias. La vida siempre puede ser maravillosa”. El saludo, dirigido a quienes comparten aniversario en la misma jornada, se transformó en un guiño cómplice para todos los que celebran junto a la Nochebuena.

La segunda parte del festejo se vivió en el estudio de A la Barbarossa, el ciclo matutino de Telefe, donde la producción organizó un recibimiento especial para homenajear a la conductora en su cumpleaños. Al ingresar al estudio, Georgina encontró el espacio decorado con globos de colores y fue sorprendida por el equipo, que la recibió con un canto grupal y muestras de afecto. El clima de celebración se intensificó con la presencia de una torta y el entusiasmo de sus compañeros, quienes se sumaron a la alegría general para destacar la importancia de la fecha y acompañarla en un aniversario distinto. Lejos de tan solo agradecer, saludo con un beso y un abrazo a cada uno de los presentes delante y detrás de cámara

La conductora dio inicio a un nuevo año de vida rodeada de sus compañeros de trabajo

Georgina relató con entusiasmo cómo vivió cada detalle del homenaje: “Ese es uno de los cumpleaños más lindos. Mirá cómo está todo con globos, todo divino. Tengo torta, tengo regalos. ¡Sí! Llegué a mi camarín hoy, llego tempranísimo a las ocho menos cuarto. Y abro así la puerta del camarín, todo lleno de globos. Y después fui a maquillaje y también papelitos que volaban, tortas, todo. Se escuchó como una explosión en el camarín. ¡Bum! Fue increíble, chicos, los amo, realmente. Es tan lindo cumplir años así. Gracias, los quiero, los amo”.

Los obsequios no tardaron en llegar y Georgina detalló con alegría las sorpresas preparadas por sus compañeros y la producción: “Todo el equipo me regaló una air fryer. Y después, Darío y toda la gente de Telefe mandaron un bolso divino con mis iniciales para ir a la playa, para ir a Punta del Este o para ir a Villa Giardino. Y después, Juanma y Pablo de acá me mandan una caja de chocolates divina, que me los guardé para comerlos mañana. Yo comparto la torta, el pan dulce y todo”.

La celebración de Georgina Barbarossa dejó en evidencia el valor de los pequeños gestos, el afecto genuino del entorno laboral y la capacidad de transformar una fecha compartida con la Nochebuena en una oportunidad para multiplicar la alegría. Entre bromas, agradecimientos y el acompañamiento de sus colegas y seguidores, el cumpleaños número 71 de la conductora se convirtió en un recordatorio de que la felicidad puede encontrarse en la calidez cotidiana y en la suma de momentos simples vividos junto a los afectos.

Temas Relacionados

Georgina BarbarossaNavidad 2025Navidad

Últimas Noticias

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

A través de imágenes cuidadosamente elegidas, la empresaria y el futbolista mostraron cómo se preparan para pasar Nochebuena

La Navidad a distancia de

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

A cinco meses del accidente que casi termina con la vida del influencer, las postales revelan cómo los padres priorizan el acompañamiento y el compromiso en la crianza de las gemelas tras redefinir sus vínculos como pareja

Thiago Medina y Daniela Celis

Pablo Rago sorprendió con la entrega de sus propios Martín Fierro: quiénes fueron los elegidos

Ante el furor de las diversas entregas de premios de APTRA, el actor armó una movida personal en su barrio, destacando la importancia de celebrar la calidez humana fuera de los focos

Pablo Rago sorprendió con la

Yanina Latorre lloró con la carta que leyó su mamá en la despedida de LAM: “Hago todo para verte feliz”

En su último programa en el ciclo de América, la panelista no pudo contener las lágrimas con la presencia de Dora y el emotivo texto

Yanina Latorre lloró con la

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Mientras se define su futuro profesional en Telefe, la Griega celebró a lo grande en la playa brasileña. Un contingente de amor familiar y mucha felicidad

Vicky Xipolitakis festejó los 40
DEPORTES
El gesto desconocido de Riquelme

El gesto desconocido de Riquelme con un niño que conmovió a una eminencia del Hospital Garrahan: “Una alegría inmensa”

La respuesta de River Plate en medio de los inesperados rumores sobre un posible arribo de Mauro Icardi

Boca Juniors está a un paso de cerrar su primer refuerzo para 2026

La estrella de la NBA que se alejó del básquet para dedicarse a la pesca profesional: “Es mi felicidad”

Dieron a conocer cuántos millones de personas vieron la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua: la enorme brecha con el récord de Mike Tyson

TELESHOW
La Navidad a distancia de

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

Pablo Rago sorprendió con la entrega de sus propios Martín Fierro: quiénes fueron los elegidos

Yanina Latorre lloró con la carta que leyó su mamá en la despedida de LAM: “Hago todo para verte feliz”

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

INFOBAE AMÉRICA

Las fotos del regreso de

Las fotos del regreso de la Navidad a Belén: “Después de dos años de oscuridad, necesitamos la luz”

El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

El papa León XIV celebrará su primera Navidad recuperando la tradicional misa en San Pedro después de 30 años

La policía australiana arrestó a un hombre que apoyó el atentado de Bondi Beach y sospechan que preparaba otro similar

La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz