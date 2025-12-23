Teleshow

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La conductora de SQP respaldó la decisión de Wanda Nara de vender piezas icónicas de su guardarropa. Su apoyo a la moda circular

Yanina Latorre defendió la moda circular y aseguró que comprar ropa usada de marcas premium es una tendencia en crecimiento (Video: SQP, América TV)

Durante la última emisión de SQP (América TV), Yanina Latorre sorprendió al contar que compra ropa y accesorios de segunda mano, defendió la llamada moda circular y, en ese marco, salió a respaldar sin medias tintas a Wanda Nara, luego de que la mediática fuera duramente criticada por poner a la venta algunas de sus prendas personales a precios millonarios. “Hay que tener ojo”, sintetizó la panelista, convencida de que el problema no es vender usado, sino no saber comprar.

Todo comenzó a raíz de la decisión de Wanda Nara de ofrecer en su tienda online dos piezas icónicas de su guardarropa: una campera de cuero negra con la inscripción “Bad Bitch”, que lució en un evento de Martín Cirio, valuada en más de un millón de pesos, y una polera blanca de Balenciaga que había usado en televisión, cuyo precio rozó los cinco millones. La reacción en redes fue inmediata: muchos usuarios cuestionaron los valores, otros se preguntaron por qué no donaba la ropa y algunos directamente calificaron la movida como “excesiva”.

Frente a esa catarata de críticas, Yanina Latorre tomó la palabra en su programa y fue tajante. Para ella, la polémica tiene más que ver con una mirada moralista que con el hecho en sí. “Si es millonaria y tiene plata, ¿por qué tendría que donar todo?”, planteó, desarmando uno de los argumentos más repetidos contra Wanda. Y fue más allá: recordó que, en el mundo, todas las celebrities venden la ropa que usan, desde vestidos de gala hasta carteras de lujo. “Afuera es lo más normal del mundo. Acá recién estamos entendiendo lo que es la moda circular”, explicó.

Wanda Nara fue criticada por vender prendas personales como una campera de cuero y una polera de Balenciaga a precios millonarios en su tienda online

En ese contexto, sorprendió al hacer una confesión personal: ella misma compra artículos usados, especialmente carteras y zapatos de marcas premium. “Yo banco la moda circular. Me cansé de una cartera, la vendo y con esa plata me compro otra”, contó, sin vueltas. Incluso detalló que adquirió piezas de firmas como Chanel o Bottega Veneta en el exterior, a precios sensiblemente más bajos que los originales. “Te ahorrás una fortuna y están impecables”, aseguró.

La conductora del ciclo reveló que no llegó sola a ese mundo, sino que hubo alguien clave que le abrió la puerta a la moda circular. Según contó al aire, fue Analía Franchín quien le enseñó a comprar ropa, carteras y zapatos de segunda mano con criterio y sin prejuicios. “¿Sabés quién me enseñó a comprar usado? Analía Franchín, que es reviva”, dijo. Tal como explicó, comprar de esa manera requiere atención al estado del producto, conocer bien las marcas y entender qué piezas mantienen su valor y cuáles lo pierden rápidamente. “No es lo mismo una Chanel clásica, que es atemporal, que una Balenciaga, que es más de moda y pierde valor más rápido”, analizó.

Las redes sociales reaccionaron a la venta de ropa usada de Wanda Nara, cuestionando los precios elevados y sugiriendo la donación como alternativa

En ese sentido, también relativizó una de las críticas más fuertes hacia Wanda: que los descuentos sobre el precio original eran “mínimos”. Para Latorre, eso no convierte la operación en algo reprochable. “Wanda tiene derecho a poner el precio que quiera. Después, cada uno decide si lo compra o no”, sostuvo.

La panelista también se permitió ironizar sobre uno de los aspectos más comentados en redes: el “valor simbólico” de las prendas. “Hay gente que paga por el objeto y hay gente que paga porque lo usó Wanda”, deslizó, sugiriendo que, en el mundo del espectáculo, el fetiche y la historia detrás de un ítem también cotizan. “Para algunos, el hecho de que sea de ella ya es otro precio”, agregó.

Al final del debate, Yanina dejó en claro que no todos tienen que hacer lo mismo, pero sí cuestionó la hipocresía detrás de ciertas críticas. “A mí no me sorprende nada de esto. Lo que me sorprende es que se escandalicen”, concluyó.

