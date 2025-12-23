La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

Ian Lucas y Wanda Nara en Vélez durante el show de Fede Vigevani (@ludmila.lombardi2)

El Estadio de Vélez se iluminó la noche de este lunes para presenciar un show impactante que cerró el año y consagró a Fede Vigevani como uno de los grandes referentes del universo digital en habla hispana. Más de setenta millones de suscriptores respaldan la magnitud de su comunidad, y una gira internacional a sala llena terminó por sellar el fenómeno: Fede ya no es solo un influencer, es un artista que conquista escenarios y corazones de toda Latinoamérica.

El viaje de Fede Vigevani comenzó en las redes sociales, pero el salto al espectáculo integral marcó un antes y un después. ¿Quién habría imaginado, años atrás, que esos videos caseros serían la antesala de una noche donde nadie quería quedarse afuera? Las tribunas vibraban, y entre la multitud se adivinaban rostros conocidos, amigos y seguidores de todas las edades.

Entre los invitados, una figura brillaba con luz propia: Ian Lucas, amigo de Fede y participante de Masterchef Celebrity. El público lo reconoció apenas pisó el escenario, y los flashes lo siguieron durante toda la velada. ¿El motivo? Su creciente popularidad y los rumores de un posible romance con Evangelina Anderson. Pero la sorpresa de la noche todavía aguardaba entre bambalinas.

Cuando Fede e Ian compartían el centro de la escena, la atmósfera cambió con la irrupción de Wanda Nara. Presentadora de Masterchef Celebrity y empresaria, Wanda desató una ovación apenas apareció. “¡La jefa! ¿Cómo está la jefa?”, exclamó Ian, desbordado de entusiasmo. El estadio explotó en gritos y aplausos mientras Wanda, entre la gratitud y la sorpresa, dejó claro su apoyo: “¡Qué feliz que estoy acá con ustedes, chicos! No sé lo que vine a hacer, pero siempre estoy para un amigo como Ian, lo sabés, amigo”.

La noche se tornó lúdica. Sobre las tablas, propusieron un desafío: competencia de tiros libres de básquet. La consigna era simple: quien encestara, tenía derecho a hacerle una pregunta al otro. El estadio contenía el aliento, esperando que Wanda anotara y preguntara de una vez por todas a Ian sobre su vínculo con Evangelina Anderson. ¿Quién no quería escuchar esa respuesta?

La Joaqui con la hija de Eva Anderson

Pero los tiros de Wanda esquivaron el aro. Fue entonces cuando Fede Vigevani tomó el micrófono con picardía: “Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?”. El auditorio estalló. Ian, paralizado, intentó esquivar la pregunta más ansiada de la noche. Wanda, rápida, intervino jugando con el tiempo: “A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso”. El público reía. Ian, señalando a Fede, replicó: “Sí, fuiste vos”. Y remató: “Ahora mi mejor amiga es Wanda”.

El clima de complicidad se instaló. Las cámaras capturaron la sonrisa de Ian, mientras Wanda redoblaba la apuesta: “Y entre panqueque y panqueque...”. La pregunta flotó en el aire, y Wanda consultó: “Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?”. El estadio aguardaba la respuesta definitiva.

Finalmente, Ian Lucas habló: “Yo ya dije que era la mujer más linda de la Argentina. La queremos mucho, la queremos mucho. Somos compañeros”. El murmullo de la multitud se transformó en aplausos, mientras la tensión se disipaba. ¿Era suficiente esa declaración? ¿Acaso faltaba algo más para confirmar la buena sintonía entre Ian y Eva?

La respuesta llegó pronto. Emma “Abrojito” Demichelis, hija de Evangelina Anderson, subió al escenario para bailar junto a Ian y La Joaqui el tema “TikTok”. No fue la única sorpresa: Shaina, hija de La Joaqui, también se sumó. Ambas, fanáticas declaradas de Ian Lucas y Fede Vigevani, vivieron un momento que difícilmente olvidarán. Todo el estadio aplaudió a las niñas, que, entre sonrisas y asombro, parecían no creer lo que les ocurría.

La noche se coronó con la participación de la novia de Luck Ra, quien interpretó junto a los dos artistas el tema que comparten. Los rostros de las niñas, iluminados por la ovación, sellaron la reconciliación tácita entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Nada quedó pendiente. Ni rumores, ni dudas. Solo el eco de un show que unió a figuras de la música, la televisión y las redes, bajo el mismo techo y ante una multitud que no olvidará esa noche.