Teleshow

La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

El streamer participaba del show de Federico Vigevani cuando apareció la conductora y todo giró sobre el vínculo con la modelo, quien estaba presente entre el público

Guardar
Ian Lucas y Wanda Nara en Vélez durante el show de Fede Vigevani (@ludmila.lombardi2)

El Estadio de Vélez se iluminó la noche de este lunes para presenciar un show impactante que cerró el año y consagró a Fede Vigevani como uno de los grandes referentes del universo digital en habla hispana. Más de setenta millones de suscriptores respaldan la magnitud de su comunidad, y una gira internacional a sala llena terminó por sellar el fenómeno: Fede ya no es solo un influencer, es un artista que conquista escenarios y corazones de toda Latinoamérica.

El viaje de Fede Vigevani comenzó en las redes sociales, pero el salto al espectáculo integral marcó un antes y un después. ¿Quién habría imaginado, años atrás, que esos videos caseros serían la antesala de una noche donde nadie quería quedarse afuera? Las tribunas vibraban, y entre la multitud se adivinaban rostros conocidos, amigos y seguidores de todas las edades.

Entre los invitados, una figura brillaba con luz propia: Ian Lucas, amigo de Fede y participante de Masterchef Celebrity. El público lo reconoció apenas pisó el escenario, y los flashes lo siguieron durante toda la velada. ¿El motivo? Su creciente popularidad y los rumores de un posible romance con Evangelina Anderson. Pero la sorpresa de la noche todavía aguardaba entre bambalinas.

Cuando Fede e Ian compartían el centro de la escena, la atmósfera cambió con la irrupción de Wanda Nara. Presentadora de Masterchef Celebrity y empresaria, Wanda desató una ovación apenas apareció. “¡La jefa! ¿Cómo está la jefa?”, exclamó Ian, desbordado de entusiasmo. El estadio explotó en gritos y aplausos mientras Wanda, entre la gratitud y la sorpresa, dejó claro su apoyo: “¡Qué feliz que estoy acá con ustedes, chicos! No sé lo que vine a hacer, pero siempre estoy para un amigo como Ian, lo sabés, amigo”.

La noche se tornó lúdica. Sobre las tablas, propusieron un desafío: competencia de tiros libres de básquet. La consigna era simple: quien encestara, tenía derecho a hacerle una pregunta al otro. El estadio contenía el aliento, esperando que Wanda anotara y preguntara de una vez por todas a Ian sobre su vínculo con Evangelina Anderson. ¿Quién no quería escuchar esa respuesta?

La Joaqui con la hija de Eva Anderson

Pero los tiros de Wanda esquivaron el aro. Fue entonces cuando Fede Vigevani tomó el micrófono con picardía: “Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?”. El auditorio estalló. Ian, paralizado, intentó esquivar la pregunta más ansiada de la noche. Wanda, rápida, intervino jugando con el tiempo: “A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso”. El público reía. Ian, señalando a Fede, replicó: “Sí, fuiste vos”. Y remató: “Ahora mi mejor amiga es Wanda”.

El clima de complicidad se instaló. Las cámaras capturaron la sonrisa de Ian, mientras Wanda redoblaba la apuesta: “Y entre panqueque y panqueque...”. La pregunta flotó en el aire, y Wanda consultó: “Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?”. El estadio aguardaba la respuesta definitiva.

Finalmente, Ian Lucas habló: “Yo ya dije que era la mujer más linda de la Argentina. La queremos mucho, la queremos mucho. Somos compañeros”. El murmullo de la multitud se transformó en aplausos, mientras la tensión se disipaba. ¿Era suficiente esa declaración? ¿Acaso faltaba algo más para confirmar la buena sintonía entre Ian y Eva?

La respuesta llegó pronto. Emma “Abrojito” Demichelis, hija de Evangelina Anderson, subió al escenario para bailar junto a Ian y La Joaqui el tema “TikTok”. No fue la única sorpresa: Shaina, hija de La Joaqui, también se sumó. Ambas, fanáticas declaradas de Ian Lucas y Fede Vigevani, vivieron un momento que difícilmente olvidarán. Todo el estadio aplaudió a las niñas, que, entre sonrisas y asombro, parecían no creer lo que les ocurría.

La noche se coronó con la participación de la novia de Luck Ra, quien interpretó junto a los dos artistas el tema que comparten. Los rostros de las niñas, iluminados por la ovación, sellaron la reconciliación tácita entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Nada quedó pendiente. Ni rumores, ni dudas. Solo el eco de un show que unió a figuras de la música, la televisión y las redes, bajo el mismo techo y ante una multitud que no olvidará esa noche.

Temas Relacionados

Wanda NaraIan LucasFede VigevaniEvangelina Anderson

Últimas Noticias

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

El conductor de Buenas noches Familia mostró su emoción y felicidad generando una noche distinta en el estudio y para la audiencia

Guido Kaczka recibió en su

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

El actor relató un desopilante episodio durante el espectáculo de José María Muscari, sin saber que la protagonista era la madre de su pareja

La tremenda anécdota de Christian

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

La flamante conductora del ciclo de El Nueve le dedicó en el programa un mensaje sincero al histórico animador del ciclo, despejando rumores y refiriéndose a esta nueva etapa. El momento

Edith Hermida regresó a Bendita

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

La hija del diseñador atraviesa una etapa de felicidad plena al compartir con sus seguidores que espera su primera hija junto al DJ Santiago Vázquez. Los mensajes de las famosas

Clara, la hija de Ricky

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La conductora de SQP respaldó la decisión de Wanda Nara de vender piezas icónicas de su guardarropa. Su apoyo a la moda circular

Yanina Latorre contó que compra
DEPORTES
El jefe de Alpine aclaró

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

TELESHOW
Guido Kaczka recibió en su

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

INFOBAE AMÉRICA

Michael Douglas reveló que habló

Michael Douglas reveló que habló varias veces con Rob Reiner sobre la paternidad y las adicciones de sus hijos

Dónde se celebran las Navidades más extravagantes del mundo

Justicia uruguaya condenó a nueve militares retirados por torturas ocurridas durante la dictadura

Piden pena de cuatro años de cárcel para una corredora de bolsa acusada de estafar a sus clientes en Uruguay

Más calorías y menos nutrientes: cómo el cambio climático afecta a los alimentos, según un estudio