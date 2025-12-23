Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Edith Hermida habló sobre la salida de Beto Casella de Bendita (Video: Bendita, El Nueve)

Tras semanas de rumores y especulaciones sobre un supuesto distanciamiento, Edith Hermida decidió hablar públicamente y aclarar su vínculo con Beto Casella, luego de la salida del conductor de Bendita tras más de 20 años al frente del histórico ciclo de El Nueve. En su vuelta al programa después de sus vacaciones, en medio de versiones acerca de que sería la elegida para suceder al conductor, habló sobre la despedida del animador y el comienzo de una nueva etapa.

“Lo único que quiero decir es que yo adoro a Beto Casella. Lo adoro, lo quiero y lo voy a querer siempre. Y está todo bien entre nosotros dos”, comenzó diciendo Hermida al aire, movilizada. La periodista explicó que incluso habló con él horas antes de salir al programa y que el afecto sigue siendo el mismo de siempre. “Hablé con él hasta recién, estábamos hablando, y tengo la mejor. Lo quiero mucho. Hubiese trabajado hasta el resto de mi vida con él”, aseguró, desmintiendo cualquier tipo de conflicto personal.

Edith también se refirió al ruido mediático que generó su ausencia en el último programa de Casella y reconoció que fue una semana difícil a nivel emocional. “Fue una semanita con todo. No lo disfruté para nada. A mí no me gusta todo esto”, confesó, en referencia a las especulaciones sobre un enojo entre ambos que circularon. De hecho, contó que evitó leer las noticias para no angustiarse más: “Ni leía los portales, porque decían de todo. Ni me meto ahí. Esto es así, lo digo yo acá y punto”.

La ausencia de Edith Hermida en la despedida de Beto Casella se debió al impacto emocional que le generó su partida del ciclo Bendita

Uno de los momentos más contundentes de su descargo fue cuando explicó que, lejos de querer separarse del conductor, intentó persuadirlo para que no se fuera del canal. “Yo siempre me quise quedar en Bendita, porque me encanta este programa. Me encanta trabajar en Canal 9. Yo intenté convencerlo a Beto de que se quede, que este era su canal. Yo le dije: ‘Vos acá sos Messi’”, reveló, dejando en claro la admiración profesional que siente por él y el peso que tiene su figura dentro del programa.

Sin embargo, explicó que la decisión final fue personal y estuvo atravesada por cuestiones familiares y de rutina. “Beto tenía una decisión tomada. Yo también tomé mi decisión, por un montón de razones”, explicó. Entre ellas, destacó el rol de madre y la necesidad de estar presente en la vida cotidiana de su hija adolescente. “Tengo una hija en edad escolar que me espera todas las noches para cenar y yo quiero estar con ella, cenando todas las noches y viéndola cómo se va a dormir. Me levanto todos los días a las cinco de la mañana y era muy complicado acompañarlo a Beto”, detalló.

Sobre su ausencia en la despedida del conductor, Edith fue clara y honesta: “No estuve en el último programa porque me angustió mucho la partida de Beto. La verdad es que no lo iba a poder ayudar, no le iba a sumar para nada mi presencia”. Por ese motivo, decidió adelantarse a sus vacaciones: “Preferí tomarme vacaciones, porque ahora ya arranca mi año 2026”, explicó, dejando en evidencia el impacto emocional que le generó el cierre de una etapa tan larga.

Edith Hermida explicó que su decisión de permanecer en Bendita está motivada por el valor personal y profesional que el programa tiene en su vida

En su discurso, Hermida también hizo un repaso profundo de lo que Bendita significó en su vida personal y profesional. “Para mí Bendita es un programa que significa mucho en mi vida. Me asentó, me compré mi casa gracias a Bendita y gracias a Canal 9. Nació mi hija, que ahora tiene 15 años. Me han pasado un montón de cosas acá”, recordó con gratitud. Incluso destacó el rol del ciclo durante la pandemia: “Fue un antes y un después. Nos dimos cuenta de lo importante que era Bendita para una generación y para muchas generaciones”.

La periodista también reivindicó el trabajo colectivo detrás de cámaras y el equipo humano que sostiene el programa desde hace años. “Bendita es un programa que lo hacemos para atrás de cámara. Hay casi cincuenta personas trabajando: visualizadores, editores, productores, técnicos, guionistas. Es un gran equipo”, remarcó, explicando por qué eligió quedarse más allá de la partida de su conductor histórico.

Finalmente, Edith cerró su mensaje con una declaración que sintetiza su postura y despeja cualquier duda sobre su vínculo con Casella: “Nunca me voy a pelear con él. Lo adoro y lo voy a adorar siempre”. Y reafirmó su compromiso con el programa: “Elegí quedarme en Bendita hasta que se termine. Para alegrarnos y para alegrarlos a ustedes cada noche. Eso es Bendita: diversión, alegría y buena onda”.