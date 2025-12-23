Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte. Este último tiempo estuvo consolándome”

Edith Hermida le dedicó unas palabras a Beto Casella, al comenzar la nueva temporada del programa

Edith Hermida asumió el desafío de protagonizar una nueva etapa en Bendita tras la salida de Beto Casella, quien cerró su ciclo al frente del programa y tomó otro rumbo profesional. Enfrentar el estudio de Canal 9 sin la presencia de Casella marcó, para Hermida, un cambio tanto personal como profesional, y compartió su experiencia con franqueza y emoción.

La propia Hermida contó a Teleteshow, el significado de este momento en su vida: “Beto me mandó un mensaje relindo, cariñoso, como deseándome suerte, como diciéndome que me cambiaba la vida. Yo trato de no ver eso (ríe). Yo siempre voy día a día, eso me da cierta tranquilidad. Siempre fui así en mi vida y me funcionó. Entonces camino día a día”.

En ese clima de transición, fue fundamental el mensaje de despedida y aliento de Casella, así como el emotivo intercambio que mantuvieron. Hermida resumió ese gesto especial: “Le puse yo que lo quería mucho y él me dijo que también. Mandó un mensaje muy cariñoso deseándome buena onda y, y que me enfoque. Sí, en este último tiempo que yo estuve tan angustiada, él estuvo como un poco consolándome”, relató.

Edith Hermida compartió su emotiva reacción y la nostalgia que sintió durante la transición en Bendita, luego de la partida de Casella

La comunicadora compartió cómo el exconductor la acompañó a distancia en los días previos al debut, remarcando su forma de procesar lo vivido: “Yo soy de exteriorizar mis sentimientos (ríe). Siempre lo hice y así evoluciono, hago catarsis, entonces eso me hace bien a mí” explica la conductora a Teleshow.

Para Edith no fue fácil tomar la determinación de quedarse en el canal al frente del clásico Bendita. Estos días estuve, exteriorizando mi tristeza...todo este tiempo. Por eso era mejor que no esté, el día que Beto se despedía. Me armé las vacaciones, porque la verdad que no iba a sumar en nada exteriorizando mi tristeza, en el programa. Y eso me ayuda a avanzar, a elaborar situaciones”, cuenta aún emocionada Edith Hermida, la compañera histórica del Casella.

El período previo al estreno de Hermida como conductora de Bendita estuvo marcado por la ansiedad y la nostalgia. Describió el clima emocional de estas últimas horas, con autenticidad: “La verdad que yo toda la previa la viví muy nerviosa, muy angustiada y también todos los días anteriores.

Edith estuvo unos días en Brasil para luego volver algo despejada: “El viernes pasado, cuando Beto se despedía del programa, yo no pude ver mucho, vi algunos cortecitos”. Aunque estaba de vacaciones, permaneció atenta a todo lo que ocurría: “Estaba pendiente de todo lo que estaba pasando. Y creo que fue la mejor decisión. Yo no hubiese podido estar en esa despedida de Beto. No, se me partía el corazón. Nunca pensé que esto podía llegar a pasar de la manera en que pasó. Yo hubiese gustado que sea el final de Bendita juntos. Pero bueno...”, reflexiona la nueva conductora de canal 9.

El regreso al canal, tras cerrar la etapa junto a Casella, significó no solo un reto profesional, sino también un reencuentro con el afecto del equipo técnico y de los trabajadores. Hermida evocó ese momento: “Ayer, estuve todo el día nerviosa hasta que puse un pie en el canal. Yo hace muchos años que trabajo en el nueve y la verdad que es muy buena onda...”

Edith Hermida refuerza la actitud de sus compañeros: “Somos un equipo, es como un club, En medio de los pasillos y la preparación para el programa, percibió el respaldo de quienes la rodean: “Desde que llegué fui a peluquería, a maquillaje y a vestuario, había varios cambios de ropa preparada para mí. Y los chicos en los pasillos me saludaban así como: Ehhh, (se ríe) como la hinchada, y cuando sale la hinchada, sentí que había mucho cariño, mucho afecto. Me sentí muy querida, muy contenida por toda la gente del Canal”, remarca Edith a Teleshow.

Ese recibimiento le permitió afrontar la emisión con renovada energía: “Eso hizo que automáticamente, ni bien pasé por el molinete que tiene el canal, fue algo que, que me, llenó de alegría. Y yo creo que eso se vio en este primer programa, como que estaba contenta, por suerte. Me fui recontra arriba. Me costó mucho dormirme. (ríe)”.