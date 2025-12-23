Cami Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y habló de su evolución personal: “Soy otra persona”

Camila Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y fue letal

Pasaron casi tres años del final de su relación, sin embargo, para ella, esa etapa representó mucho más que el final de un noviazgo, significó un camino de evolución personal. Entre polémicas, conflictos legales y fuertes descargos en redes sociales, Cami Mayan dio vuelta la página tras su ruptura con Alexis Mac Allister. En ese sentido, en las últimas horas, la influencer recordó su anterior vida y reflexionó sobre su cambio.

“Encontré en mis borradores de TikTok un unboxing que hice de Sephora en diciembre de 2022. ¿Entienden de qué momento hablo? No entienden chicas, soy otra persona. Es tremendo. El video es un embole. Lo voy a subir así lo ven porque son dos minutos de una persona que ni se anima a hablar y no sabe qué está haciendo”, comenzó diciendo la joven sobre el clip que encontró en la plataforma y que había sido grabado días antes de la ruptura.

Luego, Camila reflexionó sobre su cambio personal: “Gracias a esa persona es que hoy estoy acá, así que la vamos a abrazar y le vamos a dar amor aunque hayamos dejado atrás a esa Cami. Es tremendo. El video es muy aburrido y da mucho cringe. Era otra persona”.

Cami Mayan reaccionó a su vínculo con el exfutbolista al revisitar un antiguo video

Un mes atrás, la joven había atravesado una situación similar al reflexionar sobre su vínculo con el futbolista junto a sus compañeros al aire de Luzu Tv. “Era horrible”, así resumió Cami Mayan el peso emocional de sus últimos días en Inglaterra junto a Alexis Mac Allister. Sus palabras fueron un testimonio sincero. La influencer expuso las emociones difíciles de enfrentar el final de una etapa lejos de su entorno íntimo, dejando a la vista una realidad muchas veces oculta tras las apariencias.

“No había vuelto a ver nada de esto, primero, porque era un cringe. Lloré de flash, real, era otra persona”, expresó conmovida al revisar antiguos videos grabados durante su estadía en Brighton. Mientras las imágenes de su canal de YouTube la mostraban cocinando para una sola persona y recorriendo una casa lejana, Mayan confesó: “Yo nunca más había vuelto a ver los videos de YouTube”. El reencuentro con esas escenas la llevó a recordar todo lo que conservó en silencio durante ese período como extranjera. “Me causa como que me quiero abrazar en ese momento, es lo que les decía al principio del programa, todo lo que contenía y guardaba solo para mí. Y también el hecho de estar haciendo un vlog de mier...”.

La experiencia de adaptarse a una vida lejos de su país y seres queridos resultó especialmente dura durante la pandemia, cuando las restricciones para viajar complicaban todo intento de conexión con lo familiar. “Encima yo estaba allá cuando no se podía viajar mucho”, mencionó. La influencer recordó la dificultad de asentarse en una ciudad desconocida, enfrentarse al clima, el idioma y una rutina en una casa que no sentía propia. “No importaba si era un vlog de mier... Me daba una vergüenza tremenda, pero ¿entienden que yo empecé a hacer algo, porque yo no quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida? Era horrible para mí eso. No, no era mi fin”.

Cami Mayan habló de su vida con Mac Allister

En su testimonio, Mayan relató sus esfuerzos por encontrar un sentido propio, más allá del acompañamiento a la carrera de su entonces pareja. “Y me dije ‘bueno, no importa, yo arranco a hacer videos de YouTube’, aunque no tenga nada interesante para contar, es mi perspectiva de lo que estoy viviendo ahora”. Las primeras grabaciones la mostraban hablando en voz baja, reflejo de la soledad y la necesidad de adaptación. “Me da una pena bárbara cómo hablo, yo arranqué a hacer videos muy en mood hablando como pidiendo permiso, estaba sola en la casa ¿por qué hablaba despacio? Me daba miedo”. Ese estado emocional la llevó a reflexionar: “Para mí cuando tenés esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar”.

El proceso de asentamiento en Inglaterra estuvo marcado por una profunda sensación de desarraigo. Mayan compartió que tomar la decisión de mudarse no fue sencillo y que dejó atrás su vida en Buenos Aires, incluyendo trabajo y universidad. “Yo al principio no me iba a ir, a mí me costó mucho tomar la decisión de irme. No era fácil para mí dejar mi equipo, mi trabajo y la facultad, o sea estaba a la mitad de la carrera”. El contexto de pandemia aportó aún más incertidumbre: “Me acuerdo que empezó la pandemia. Yo tenía un viaje con mis amigas pero no lo pude hacer obviamente, porque era 2020 y seguí trabajando, también con la facultad virtual y en un momento dije ‘me voy’... Mi vida allá era muy difícil porque también iba cambiando según lo que tiene el otro (por su pareja)”.

La ruptura con Mac Allister se produjo de forma directa y en persona. “La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada básicamente... Él se tenía que volver allá (porque estaba en Argentina de vacaciones) a reincorporarse a su equipo. Ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas y me tuve que plantear qué hago... Yo tenía a mi perro en Inglaterra”, relató. El regreso a Brighton planteó un desafío complejo: “Él me dice ‘¿vas a buscar tus cosas o te las mando?’ Y le dije que tenía que procesar lo que estaba sucediendo. Le aseguré: ‘Voy a ir, es mi casa. Tengo que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago’... Era plantearme qué hacía con todo esto que soy yo. Así que obviamente que fui para allá y estuve un tiempo ahí, un mes que aproveché. Vivimos juntos en esa casa, yo cocinaba como siempre y a lo mejor comíamos juntos. Pero estaba sola”.

El final de esa etapa llegó con un impacto inesperado al enterarse de que Mac Allister estaba en pareja con su amiga Ailén Cova. “El segundo fin de semana, o sea, una semana después que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes después de separarme, me dicen que había una persona en mi casa que no era yo ¡con mi perro!”