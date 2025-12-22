Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este: “Mi sueño”

Acompañada por sus dos hijos, Zaira Nara disfrutó de las comodidades de su nuevo hogar recién terminado (Instagram)

La ciudad de Punta del Este vuelve a convertirse en el refugio elegido por las figuras del espectáculo argentino para recibir el verano y preparar la llegada de las fiestas. En la lista, Zaira Nara ocupa un lugar destacado: desde hace tiempo, la modelo viene soñando con construir su propio espacio en una de las playas más exclusivas del Este. Ahora, en las vísperas de un fin de año cargado de cambios, Zaira sorprendió a sus seguidores mostrando las primeras imágenes de su nueva y lujosa casa, inaugurando una etapa soñada y compartiendo los primeros días bajo el sol junto a sus hijos.

El proyecto llevó meses de planificación entre la modelo y la constructora en cuanto al diseño y a la estructura de su nuevo hogar. La residencia, de una planta única, se llevó a cabo de manera horizontal y se luce con una fachada de paredes lisas y texturizadas en color arena, logrando una estética serena y mediterránea que se integra perfectamente con el entorno natural del lugar. El acceso principal se destacó por un arco de medio punto revestido en madera clara, remarcado a ambos lados por luminarias metálicas rectangulares que enmarcan la entrada con un guiño moderno y práctico. Las aberturas, combinación de formas arqueadas y rectangulares, exhiben ventanales amplios de vidrio y marcos en tonos marrones claros que permiten la entrada de la luz y el disfrute de las vistas hacia el jardín y la piscina. “Me muero. Mi sueño”, escribió la flamante propietaria del hogar luego de ver una foto del resultado final que posteó la constructora encargada del proyecto.

La modelo aprovechó para disfrutar de sus primeros días de verano bajo el sol en su casa en Punta del Este (Instagram)

Zaira junto a sus hijos, Malaika y Viggo, quienes la acompañaron en sus vacaciones en Uruguay

Pero más allá del diseño y la arquitectura, Zaira eligió compartir con sus seguidores los detalles más vivenciales y cotidianos de su estreno como anfitriona en la nueva casa. Así, celebró la llegada junto a sus hijos, Malaika y Viggo, disfrutando los primeros días en un entorno natural y apacible. En las historias de Instagram, la modelo mostró cómo organizó la primera comida en “casa nueva”: sentados alrededor de una mesa blanca improvisada en el parque, compartieron un plato de asado y ensalada, utilizando cubiertos de mango revestidos en hilo tejido artesanalmente, detalles que resaltan el clima relajado y el esmero por acompañar cada momento con toques personales. “No tengo mesa, pero miren mis cubiertos. Esperé este momento de estrenarlos un año”, escribió la conductora, resaltando la ilusión y el valor de lo simple.

El recorrido visual incluyó la zona de la piscina, que se erigió como uno de los puntos fuertes de la residencia. En el jardín, sobre el deck de madera, Malaika posó, lista para un chapuzón, con dos flotadores a rayas rojas y azules sobre los hombros. El escenario es de postal: dunas, pinos y un cielo salpicado de nubes iluminadas por la luz cálida del atardecer. Las reposeras de la zona de descanso están tapizadas con mantas azules y blancas, y desde la misma perspectiva de Zaira, se observa la vista panorámica hacia la casa, la piscina y la pérgola de madera, donde seguramente pasarán tardes y noches de verano entre juegos y charlas.

Zaira armó una mesa improvisada para disfrutar del almuerzo a poco tiempo de su llegada

Malaika lució su traje de baño luego de darse un chapuzón en la piscina de la nueva casa

La calidez y el tono familiar también se sintieron en la vida diaria de Viggo. El pequeño posó sentado sobre una manta azul con motivos náuticos, enfundado en un buzo azul oscuro con un velero en el pecho, mirando hacia la piscina y la fachada mediterránea de la casa. La sencillez del almuerzo improvisado fue otro de los momentos compartidos: después de sumergirse en la piscina, el niño disfrutó de una comida al paso en el jardín. “¿Qué comés?”, le preguntó divertida su mamá, a lo que el nene respondió: “Un choripán”. Zaira no pudo evitar reírse y acotar: “Qué rico… El primer choripán”.

El entorno descripto por Zaira, donde la arquitectura mediterránea se fusiona con la naturaleza autóctona y la vida en familia impone el ritmo, deja ver que la mudanza a Uruguay no solo es un cambio de casa, sino una apuesta por un proyecto de vida más conectado con lo esencial. Cada rincón, cada ventana y cada espacio al aire libre parecen pensados para crear momentos de encuentro lejos del bullicio de la ciudad, espacio para crecer, jugar y compartir.

Cabe recordar que, en enero de este año, cuando Zaira todavía mantenía una relación con Facundo Pieres, todo indicaba que el proyecto de la casa en Uruguay era parte de un sueño común. En enero de este año, la pareja planeaba construir juntos su propio hogar en José Ignacio, con un valor que trascendió en la prensa y rondaba los 1,8 millones de dólares: un escenario pensado para combinar sofisticación y calidez, e integrar a la familia en un entorno idílico. La llegada a Punta del Este dos veranos atrás fue el puntapié inicial de aquel proyecto compartido, aunque tras la posterior ruptura, la modelo decidió seguir adelante y concretar la mudanza sola, reinventando el sueño familiar entre nuevas rutinas y recuerdos.

El pequeño Viggo lució su buzo azul con un velero luego de nadar en la piscina

A poco tiempo de instalarse en su flamante casa, la modelo y sus hijos disfrutaron de un almuerzo en familia (Instagram)

Con la inauguración de la casa cerca de la playa, Zaira da inicio a una temporada de celebraciones en familia, en la intimidad de un hogar diseñado a medida de sus sueños y necesidades. Entre las primeras comidas, los chapuzones y los juegos de los chicos, la modelo y conductora renueva el mensaje: la felicidad está en los detalles simples, en los pequeños logros y en el tiempo compartido con quienes más se ama. Y, mientras el verano va sumando días y recuerdos, las nuevas historias de la familia Nara empiezan a escribirse entre la brisa uruguaya, la arena, la casa nueva y el inagotable entusiasmo de los días por venir.