Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las primeras imágenes de las decoración de su casa en Córdoba

A poco tiempo de terminar su mini luna de miel, Nicolás Cabré y Rocio Pardo comenzaron los preparativos de su nuevo hogar (Instagram)

Estrenando una nueva etapa de amor y convivencia, Nicolás Cabré y Rocío Pardo acaban de dar otro paso importante como pareja: la puesta a punto de la casa que eligieron para comenzar su vida juntos. A dos semanas de su boda soñada, compartieron orgullosos cómo va quedando el hogar que eligieron para desconectarse del ajetreo de la ciudad y priorizar los momentos compartidos en Córdoba. Con dedicación y entusiasmo, la pareja abrió las puertas de la intimidad y mostró los detalles más personales del espacio pensado para disfrutar, relajarse y encontrar calma en el día a día.

En esta oportunidad, ambos decidieron compartir con sus seguidores uno de los espacios más emblemáticos del hogar: la terraza. Se trata de un espacio recientemente remodelado, pensado y decorado con dedicación, detalles y una búsqueda clara de bienestar. La casa, ubicado en Carlos Paz, refleja la esencia de la pareja, donde priorizan los espacios al aire libre, como este refugio diseñado para disfrutar del exterior durante el verano, lejos del ritmo frenético del espectáculo y de las exigencias de la gran ciudad.

La pareja disfrutando de su tiempo a solas en la nueva terraza

El actor aprovechó para tomar unos mates en el nuevo mobiliario al aire libre

El mobiliario de jardín se volvió el protagonista indiscutido en la terraza remodelada. Sillones de diseño simple, una mesa baja y asientos amplios invitan a dejarse llevar por la calma, mirar el atardecer y disfrutar de encuentros íntimos o simplemente del silencio del entorno. Todas las piezas, de líneas curvas y acabados suaves, se integran perfectamente con el verde del jardín que rodea la propiedad, reforzando la sensación de confort y relax. “Amo el verano. Terminando la terraza de Carlos Paz”, escribió Rocío en redes sociales, posando con una sonrisa desde distintos rincones del lugar y dejando en claro la felicidad compartida.

En cuanto a la paleta de colores, la pareja optó por los tonos que marcan tendencia y al mismo tiempo generan un clima de serenidad y amplitud visual: beige, arena, gris claro y blanco tiza dominan la escena, sumándose a la luz natural y dialogando armónicamente con la vegetación. Los colores claros, además de aportar frescura, contribuyen a la sensación de continuidad y armonía, permitiendo que tanto el día como la noche se puedan disfrutar desde la terraza, sin estridencias pero con mucha personalidad.

Uno de los espacios de la amplia terraza para disfrutar a solas como con amigos debajo de la amplia sombrilla

El espacio también fue decorado con elementos zen como una estatua de Buda de la meditación

Uno de los elementos más destacados de este espacio remodelado es la imponente sombrilla que corona la terraza. Su estructura blanca y la lona clara que lo acompaña ofrecen protección solar sin sacrificar elegancia. Debajo, el living exterior se convirtió en el escenario ideal tanto para recibir amigos como para relajarse en pareja; ese espacio a medio camino entre el interior y el exterior que se vuelve el corazón del hogar. En las tardes templadas o las noches estrelladas, el gazebo invita a alargar el tiempo y desconectarse de cualquier preocupación.

Los detalles y la decoración minimalista hacen su aporte, sumando carácter y estilo propio sin recargar el ambiente. La presencia de una escultura zen de Buda, plantas ubicadas en puntos estratégicos y luminarias tenues aportan un toque distintivo, y revelan la búsqueda de tranquilidad y equilibrio que caracteriza a la pareja. Cada elemento fue seleccionado con intención: acompañar la propuesta general, reforzar la conexión interior-exterior y garantizar que todo el espacio invite a vivirlo y disfrutarlo.

Cabré, cómodo, relajándose en el nuevo espacio de su hogar

La actriz lució su traje de baño negro mientras aprovechaba del buen tiempo a las afueras de su hogar (Instagram)

Así, Nicolás y Rocío vuelven a demostrar que, más allá de los grandes eventos o los flashes del espectáculo, lo esencial está en la vida diaria, en el ambiente cálido y funcional que se construye a medida y en la posibilidad de crear con dedicación un espacio propio para el disfrute compartido. Tras su boda de inspiración de cuento, la pareja encontró en Córdoba el lugar perfecto para seguir soñando, reírse y construir nuevos recuerdos. La flamante terraza, pensada hasta el último detalle para el descanso y el bienestar, es ahora el corazón de su casa y el reflejo más fiel de una manera personal de entender el hogar: simple, cómodo, elegante y siempre abierto a los abrazos, las conversaciones y el disfrute bajo el sol.