Teleshow

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las primeras imágenes de las decoración de su casa en Córdoba

A dos semanas de haber contraído matrimonio, la pareja de actores compartió los detalles de cómo está quedando su hogar en Villa Carlos Paz. Las fotos

Guardar
A poco tiempo de terminar su mini luna de miel, Nicolás Cabré y Rocio Pardo comenzaron los preparativos de su nuevo hogar (Instagram)

Estrenando una nueva etapa de amor y convivencia, Nicolás Cabré y Rocío Pardo acaban de dar otro paso importante como pareja: la puesta a punto de la casa que eligieron para comenzar su vida juntos. A dos semanas de su boda soñada, compartieron orgullosos cómo va quedando el hogar que eligieron para desconectarse del ajetreo de la ciudad y priorizar los momentos compartidos en Córdoba. Con dedicación y entusiasmo, la pareja abrió las puertas de la intimidad y mostró los detalles más personales del espacio pensado para disfrutar, relajarse y encontrar calma en el día a día.

En esta oportunidad, ambos decidieron compartir con sus seguidores uno de los espacios más emblemáticos del hogar: la terraza. Se trata de un espacio recientemente remodelado, pensado y decorado con dedicación, detalles y una búsqueda clara de bienestar. La casa, ubicado en Carlos Paz, refleja la esencia de la pareja, donde priorizan los espacios al aire libre, como este refugio diseñado para disfrutar del exterior durante el verano, lejos del ritmo frenético del espectáculo y de las exigencias de la gran ciudad.

La pareja disfrutando de su
La pareja disfrutando de su tiempo a solas en la nueva terraza
El actor aprovechó para tomar
El actor aprovechó para tomar unos mates en el nuevo mobiliario al aire libre

El mobiliario de jardín se volvió el protagonista indiscutido en la terraza remodelada. Sillones de diseño simple, una mesa baja y asientos amplios invitan a dejarse llevar por la calma, mirar el atardecer y disfrutar de encuentros íntimos o simplemente del silencio del entorno. Todas las piezas, de líneas curvas y acabados suaves, se integran perfectamente con el verde del jardín que rodea la propiedad, reforzando la sensación de confort y relax. “Amo el verano. Terminando la terraza de Carlos Paz”, escribió Rocío en redes sociales, posando con una sonrisa desde distintos rincones del lugar y dejando en claro la felicidad compartida.

En cuanto a la paleta de colores, la pareja optó por los tonos que marcan tendencia y al mismo tiempo generan un clima de serenidad y amplitud visual: beige, arena, gris claro y blanco tiza dominan la escena, sumándose a la luz natural y dialogando armónicamente con la vegetación. Los colores claros, además de aportar frescura, contribuyen a la sensación de continuidad y armonía, permitiendo que tanto el día como la noche se puedan disfrutar desde la terraza, sin estridencias pero con mucha personalidad.

Uno de los espacios de
Uno de los espacios de la amplia terraza para disfrutar a solas como con amigos debajo de la amplia sombrilla
El espacio también fue decorado
El espacio también fue decorado con elementos zen como una estatua de Buda de la meditación

Uno de los elementos más destacados de este espacio remodelado es la imponente sombrilla que corona la terraza. Su estructura blanca y la lona clara que lo acompaña ofrecen protección solar sin sacrificar elegancia. Debajo, el living exterior se convirtió en el escenario ideal tanto para recibir amigos como para relajarse en pareja; ese espacio a medio camino entre el interior y el exterior que se vuelve el corazón del hogar. En las tardes templadas o las noches estrelladas, el gazebo invita a alargar el tiempo y desconectarse de cualquier preocupación.

Los detalles y la decoración minimalista hacen su aporte, sumando carácter y estilo propio sin recargar el ambiente. La presencia de una escultura zen de Buda, plantas ubicadas en puntos estratégicos y luminarias tenues aportan un toque distintivo, y revelan la búsqueda de tranquilidad y equilibrio que caracteriza a la pareja. Cada elemento fue seleccionado con intención: acompañar la propuesta general, reforzar la conexión interior-exterior y garantizar que todo el espacio invite a vivirlo y disfrutarlo.

Cabré, cómodo, relajándose en el
Cabré, cómodo, relajándose en el nuevo espacio de su hogar
La actriz lució su traje
La actriz lució su traje de baño negro mientras aprovechaba del buen tiempo a las afueras de su hogar (Instagram)

Así, Nicolás y Rocío vuelven a demostrar que, más allá de los grandes eventos o los flashes del espectáculo, lo esencial está en la vida diaria, en el ambiente cálido y funcional que se construye a medida y en la posibilidad de crear con dedicación un espacio propio para el disfrute compartido. Tras su boda de inspiración de cuento, la pareja encontró en Córdoba el lugar perfecto para seguir soñando, reírse y construir nuevos recuerdos. La flamante terraza, pensada hasta el último detalle para el descanso y el bienestar, es ahora el corazón de su casa y el reflejo más fiel de una manera personal de entender el hogar: simple, cómodo, elegante y siempre abierto a los abrazos, las conversaciones y el disfrute bajo el sol.

Temas Relacionados

Nicolás CabréRocío PardoRemodelacionesTerrazaCarlos PazCórdobaDecoraciónDecoración zen

Últimas Noticias

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

La decisión de organizar eventos separados para los 15 de su hija refleja años de disputas y diferencias irreconciliables. La familia enfrenta otro capítulo de desencuentros

Dos celebraciones y reclamos legales:

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La cantante compartió en redes sociales su agradecimiento y una foto viral con los cinturones que consiguió tras imponerse frente a su histórica rival de Combate

El festejo de Flor Vigna

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La actriz sorprendió al contar, entre risas y complicidad, que junto a su marido siguen apostando a la diversión fuera de casa, demostrando que el romance y el humor no faltan en su relación

La confesión hot de Nancy

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

La conductora en un ida y vuelta con Sofía Gonet “La Reini” se despachó con un filoso comentario sobre el padre de sus tres hijos mayores. El momento

La tremenda frase de Wanda

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

El relato de los periodistas permitió conocer detalles inéditos sobre el distanciamiento que vivieron durante la premiación y cómo el episodio marcó un antes y un después en su vínculo

Marina Calabró y Rolando Barbano
DEPORTES
Una figura del fútbol jugó

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

TELESHOW
Dos celebraciones y reclamos legales:

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades de Tailandia y

Las autoridades de Tailandia y Camboya reanudarán las negociaciones para un alto el fuego duradero

La Policía de Australia trasladó a un penal a Naveed Akram, uno de los autores del ataque en Bondi Beach

Imputaron a Luis Fernández Albín en Uruguay tras el hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en una chacra

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es seguridad nacional de Estados Unidos

El lado oscuro de la Navidad: historias reales de delitos cometidos bajo la figura de Papá Noel