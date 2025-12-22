Teleshow

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

En una serie de publicaciones en redes sociales, la participante de MasterChef Celebrity volvió a dar que hablar en medio de rumores de acercamiento con Martín Demichelis y con su compañero de reality

El divertido video que publicó Evangelina Anderson, que funciona como confirmación de su soltería (Video: Instagram)

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena con una serie de movimientos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió una producción de fotos en bikini rojo que, para muchos, funcionó como una confirmación implícita de su presente sentimental: soltera, relajada y sin intenciones de ocultarlo.

Las imágenes, tomadas al aire libre y con una estética natural, mostraron a Evangelina posando con seguridad y comodidad, acompañadas por un breve pero elocuente mensaje y una interacción que no tardó en viralizarse. En los comentarios, varias figuras del espectáculo dejaron elogios, entre ellas Wanda Nara, quien reaccionó con complicidad y emojis, siendo ella la dueña de la marca de la bikini. En cuestión de minutos, las fotos superaron las decenas de miles de “me gusta” y se multiplicaron las lecturas sobre lo que la modelo buscó transmitir con ese posteo.

Evangelina Anderson confirmó su soltería
Evangelina Anderson confirmó su soltería con una producción de fotos en bikini rojo que causó furor en redes sociales
Las imágenes de Evangelina Anderson
Las imágenes de Evangelina Anderson al aire libre superaron las decenas de miles de 'me gusta'
Wanda Nara reaccionó con complicidad
Wanda Nara reaccionó con complicidad a la publicación de Evangelina Anderson, luciendo una bikini de su marca

Pero el gesto no quedó solo en lo visual. Horas después, Evangelina reposteó en sus historias un reel humorístico protagonizado por ella misma que terminó de consolidar el mensaje. El video, titulado “Mi amiga viendo cómo llega soltera a fin de año”, la muestra en un detrás de escena del reality culinario de Telefe, con tono irónico y guiño cómplice al público. En el clip, Anderson lanza una frase que no pasó inadvertida: “Estoy buscando alguien disponible para que pruebe mi empanada”, un comentario leído con doble sentido que fue interpretado como una confirmación directa, aunque en clave de humor, de su soltería actual.

La elección de ese contenido no fue casual. En medio de versiones cruzadas sobre su vida privada, Evangelina optó por apropiarse del relato desde la ironía y el humor, una estrategia que ya utilizó en otras oportunidades. Lejos de victimizarse o salir a aclarar rumores de forma frontal, eligió exponerse desde un lugar descontracturado. Sin embargo, el capítulo más llamativo de esta historia llegó poco después y volvió a encender las especulaciones. Tras varias horas en los que Evangelina Anderson e Ian Lucas se habían dejado de seguir mutuamente en Instagram, un gesto que había sido interpretado como señal de distanciamiento definitivo y que muchos leyeron como un acercamiento de la modelo a su exmarido Martín Demichelis, en los últimos minutos se detectó un nuevo movimiento: volvieron a darse follow. El detalle no es menor. En tiempos donde cada acción en redes sociales se analiza al milímetro, el “dejar de seguir” y el “volver a seguir” se convierten en mensajes casi tan potentes como una declaración pública. A pesar de este acercamiento digital, el creador de contenido no reaccionó ni comentó la última publicación en bikini de Eva.

El seguimiento mutuo entre Evangelina
El seguimiento mutuo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en Instagram reaviva los rumores de romance entre ambos

Los rumores de romance entre ambos comenzaron semanas atrás, cuando coincidieron en el marco de MasterChef Celebrity y mostraron una química que no pasó inadvertida para el público. Desde entonces, cada gesto, palabra o silencio fue leído en clave sentimental. Sin embargo, ni Evangelina ni Ian confirmaron nunca una relación formal, y ambos se encargaron de mantener un discurso prudente frente a las versiones. En este nuevo escenario, las publicaciones recientes de Anderson parecen marcar una postura clara: su presente es de soltería. Las fotos en bikini, el reel y el tono relajado con el que se muestra en redes refuerzan esa idea, incluso cuando ciertos gestos mantienen viva la intriga.

Así, Evangelina Anderson vuelve a demostrar su habilidad para mantener su vida privada como una incógnita ante el público. Entre la exposición medida, el humor y los silencios, la modelo logra mantenerse en el centro de la conversación sin dar definiciones tajantes. Mientras tanto, los rumores de romance con Ian Lucas siguen flotando en el aire.

