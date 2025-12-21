Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La exvedette compartió algunas de las postales del festejo íntimo que tuvo su pareja por sus 83 años (Instagram)

El amor y la celebración se instalaron este fin de semana en la vida de Moria Casán y Fernando Pato Galmarini, quienes volvieron a demostrar que disfrutan cada instante juntos y eligen siempre dar importancia a lo cotidiano. A poco de cumplir cuatro años de relación, la exvedette y el histórico referente del partido Justicialista aprovecharon la ocasión para homenajear al exfuncionario en su cumpleaños número 83, una fecha que la One inmortalizó con toda su impronta personal y un álbum de postales íntimas y familiares que despertaron sonrisas y cariño entre sus seguidores.

Desde sus historias de Instagram, la diva subió imágenes y videos que condensaron la esencia de la fiesta. “83 años celebrando la vida con Galma. Aguante el militante más fervoroso que conozco”, escribió cariñosa sobre una de las principales postales. En la imagen, se la puede ver posando de perfil, derrochando glamour con una camisa blanca de satén y un pantalón de jeans customizado. Mientras tanto, Pato, vestido con camisa celeste y pantalón blanco, parece querer robarle un beso, reafirmando el romance y la complicidad que los une desde hace años.

Las fotos continuaron y el evento se fue tornando más multitudinario y festivo, pero siempre manteniendo la calidez de lo familiar. Una de las postales más celebradas por los fans de la One fue la que mostró a toda la familia Galmarini reunida frente a la cámara: los hijos de Pato, Malena, Socorro, Bernardita, Martín y Sebastián, el propio Sergio Massa y otras figuras cercanas que posaron entre risas, brindis y abrazos. La instantánea, llena de afecto y con la energía festiva que siempre caracteriza a Moria, fue el reflejo perfecto de la armonía y el cariño que chicotea la relación.

El cierre, como no podía ser de otra manera, fue alrededor de la mesa y con la torta como centro. Moria subió un retrato junto al cumpleañero, rodeados de copas de champagne y una de vino blanco. “Discurso de Pato. Celebrando la vida. Maravillosos 83”, escribió sobre la imagen, permitiendo que sus seguidores sean espectadores privilegiados del brindis y la celebración de una pareja que sigue eligiéndose cada día. También hubo foto con Pato y sus tres hijas, momento que la diva resumió como“con sus cuatro minas”, sumando a las tres hijas de Galmarini y, por supuesto, a ella misma.

Este festejo, tan simple como cargado de sentido, volvió a dejar claro el tipo de vínculo que la Moria construyó con Galmarini. Lejos de los flashes de una boda, la pareja nunca pasó por el altar, algo que Moria explicó en junio pasado en la radio junto a Catalina Dlugi: “No podemos. Estamos muy casados ambos, es un rótulo que me la baja”. Atravesando ya casi cuatro años juntos, la actriz se mostró enamorada y satisfecha: “Con Galmarini estamos divinos. Casi a punto de transitar nuestro cuarto año. Es una pareja hermosa. Él es amoroso. Es una persona hermosa con una lealtad única, unos valores que es difícil también”.

También se refirió a la personalidad de su pareja. “Tiene esa cualidad de la lealtad. Un valor que tiene este hombre para lo que él considera que es fundamental en la vida, que son sus creencias, sus ideales. En este momento se le están yendo muchos amigos y no deja de visitarlos. Semejantes edades y él va a todos lados cuando alguno está enfermo enseguida va a verlo al hospital. Él no para. Mientras tanto, milita, va con los curas villeros, se encuentra con amigos”, aseguró en dicha entrevista.

Entre brindis, fotos familiares y una complicidad única, Moria y Fernando celebran amor y vida lejos de etiquetas y de los convencionalismos. Mantienen el pulso en lo que importa: la compañía diaria, la fuerza de los vínculos, la pasión por el presente y la capacidad de reír y agradecer, aun cuando todos los focos busquen otra cosa. Así, la One, a pura alegría y sin necesidad de pasar por el altar, demuestra que las grandes historias se celebran todos los días, pero mucho más cuando llega un cumpleaños que une familia, valores y esas ganas imparables de festejar “estando vivos”.