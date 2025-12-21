Teleshow

El radical cambio de look de Nancy Pazos inspirado en sus comienzos en la TV

La periodista dejó atrás su melena larga y apostó por un estilo evocando sus años de irrupción en los medios

Nancy Pazos sorprendió con un
Nancy Pazos sorprendió con un cambio de look radical que remite a sus orígenes en los años 90

Nancy Pazos volvió a ser tendencia, esta vez lejos de la coyuntura política y del debate televisivo, para instalarse de lleno en el terreno de la moda. La periodista sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical, que no solo marcó un quiebre con su imagen reciente, sino que también funcionó como un viaje directo a sus orígenes estéticos, aquellos que la identificaron en los años 90 y que forman parte de su identidad pública desde hace décadas.

Todo comenzó cuando el estilista Claudio Cerini compartió en sus redes sociales una imagen del “antes” del corte. En la foto se la veía a Nla periodista sentada frente al espejo del salón, con su cabello largo, visiblemente tratado y preparado para el cambio. Sobre esa postal, la propia conductora de Inteligencia artesanal (C5N) escribió una frase tan breve como contundente: “Vuelvo a las fuentes”. Con esas palabras, dejó en claro que la transformación no era caprichosa ni improvisada, sino una decisión consciente, cargada de simbolismo personal.

El estilista Claudio Cerini compartió
El estilista Claudio Cerini compartió imágenes del antes y el después del corte de Nancy Pazos

Minutos más tarde llegó el “después” y el impacto fue inmediato. Nancy dejó atrás su melena larga, lacia y en corte en V, para apostar por un corte corto tipo shag, descontracturado, con capas livianas y un flequillo protagonista. El resultado fue un look moderno, canchero y, al mismo tiempo, profundamente nostálgico. Para muchos usuarios, el nuevo peinado evocó de manera automática a la Nancy de los 90, aquella periodista que irrumpía en los medios con una imagen fuerte y segura.

El corte se caracteriza por su estructura desarmada y natural, lejos de la rigidez o la prolijidad extrema. Las capas generan movimiento y textura, mientras que el flequillo enmarca el rostro sin endurecerlo. No busca perfección ni simetría absoluta: es un flequillo que se acomoda con los dedos, que admite el paso del tiempo y que incluso luce bien en su versión más espontánea. Esa elección estética refuerza una impronta relajada, casi effortless, que dialoga con la personalidad de la periodista.

El corte shag corto y
El corte shag corto y el tono cobrizo marcan el nuevo estilo de Nancy Pazos, tendencia en redes sociales

En cuanto al color, el tono cobrizo elegido potenció aún más el efecto del cambio. Lejos de un rojo estridente, el matiz acompaña la textura del corte y aporta calidez al rostro. La combinación entre el shag corto y el color generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos seguidores celebraron la transformación como un gesto de libertad, coherencia y autoafirmación. Comentarios como “hermoso trabajo”, “espectacular, en las mejores manos” y “me encanta el corte” se multiplicaron en las publicaciones, destacando el resultado final y la valentía de animarse a un giro tan marcado.

Como suele ocurrir cuando una figura pública se anima a un cambio tan visible, también aparecieron comparaciones. Algunos usuarios mencionaron un leve parecido con Cersei Lannister, un personaje icónico de Game of Thrones. Lejos de los memes o la polémica, el foco se mantuvo en el revival noventoso y en la potencia simbólica del gesto: volver a un look que ya fue parte de su historia.

La periodista eligió un peinado
La periodista eligió un peinado descontracturado y nostálgico, inspirado en su identidad pública de los 90

Este no es, de todos modos, el primer giro estético de Nancy Pazos. En los años 90, su pelo corto fue casi una marca registrada, y en 2015 volvió a experimentar con un estilo similar. Sin embargo, esta vez el impacto fue distinto. El contexto, las redes sociales y la madurez personal le dieron a este cambio una lectura más profunda: no se trata solo de moda, sino de identidad. De elegir cómo mostrarse, sin pedir permiso y sin ajustarse a expectativas ajenas.

El nuevo look también dialoga con una idea de practicidad. Es un corte funcional, ideal para el verano, fácil de mantener, que no exige producciones complejas ni estilizados rígidos.

