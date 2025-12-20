Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

La periodista hizo un emotivo video para festejar el año de vida de su hijo (Video: Instagram)

Victoria Braier, conocida por todos como Juariu, celebró con un emotivo video el primer cumpleaños de su hijo Manuel y compartió sus sensaciones y aprendizajes de este intenso año de maternidad a través de sus redes sociales. En el clip pueden verse fragmentos cotidianos, risas, descubrimientos y la rápida transformación del bebé, que en apenas 12 meses revolucionó la vida de la periodista y generadora de contenidos.

Junto a las imágenes, Juariu escribió un extenso mensaje reflexivo y sensible: “No entiendo en qué momento parí y hoy ya tiene un año Manuel. Y me pongo a ver sus videos de bebé y lloro porque te dicen muchas cosas cuando vas a tener un bebé: ‘dormí ahora’, ‘vas a conocer el amor’, pero la que más te estruja la garganta es que ‘el tiempo pasa rápido’, y parece trillado sin sentido y hasta obvio, pero es real, tan real que te deja recalculando. Qué experiencia tan diferente, tan compleja, desbordante. No comprende de tiempos ni horarios, Manuel llegó rápido, como si hubiese estado esperando llegar, dijimos bueno es ahora y así llegó. Rápido pero sin apuro, ni bien pudo llego”.

La periodista detalló los cambios y emociones que trajo el primer año de Manuel: “Fue un año intenso, tan así que me cuesta poner en palabras lo que significa para mí Manu, lo que siento cuando se ríe, lo que me pasa por el cuerpo cuando hace alguna cosa nueva, su carita cuando descubre, cuando la comida no le gusta, o cuando le gusta mucho. Ese desborde de amor, la entrega, poner el cuerpo, el alma entera, mi vida. Pero realmente qué fácil que me hizo todo Manuel”.

Y cerró su saludo con una declaración llena de ternura y deseos: “Ojalá que siempre conserve la risa fácil, su simpatía y su curiosidad. Te amo con todo mi corazón hijo. Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura, yo siempre voy a estar a tu lado para descubrirnos una y otra vez. Feliz primer año mi gringo”.

El festejo virtual conmovió a sus seguidores, quienes resaltaron el mensaje y la capacidad de Juariu para poner en palabras las emociones y el vértigo de la maternidad, recordando que, como suele decirse, “el tiempo pasa volando” cuando un hijo llega a la vida.

A mediados de agosto, se tomó un momento en sus redes sociales para reflexionar y abrir su corazón sobre uno de los procesos más íntimos y transformadores que transitó en los últimos años: el cáncer de mama que logró superar y el impacto que esa experiencia dejó en su vida actual como mamá de Manuel.

“Ayer me hice la eco mamaria de control. La anual. Desde hace siete años y medio que le tengo terror a esas ecos, pero nunca tuve tanto miedo como ayer. Por el factor madre”, comenzó Juariu en un posteo sincero y emotivo, describiendo la angustia y la vulnerabilidad que la atravesó en la previa del estudio de control.

Manuel cumplió un año de vida y Victoria se animó a reflexionar sobre estos meses

La periodista compartió abiertamente cómo, cuando le detectaron el cáncer de mama hacía varios años, la maternidad no estaba en sus planes: “Cuando me detectaron el cáncer hace mucho tiempo atrás no estaba en mis planes aún ser mamá, mucho menos pensar en amamantar. Pasó el terremoto y me llevó mucho tiempo volver a armarme. No sabía si iba a poder ser mamá, y rápidamente llegó Manuel. Tampoco sabía si iba a poder dar la teta, y aquí estamos hace ocho meses alimentando a este changuito con una sola”, escribió, acompañando sus palabras con dos imágenes íntimas donde amamanta a su hijo y muestra la cicatriz de la operación en su pecho.

Juariu explicó el significado de compartir su experiencia: “Lo cuento porque hay muchas chicas que me escriben y si este mensaje puede servir de inspiración y fuerza para la que lo está atravesando, los que tienen un familiar en esa, la que tiene que hacerse un chequeo y tiene miedo. El 90% de las que lo detectan a tiempo se curan. Esta es mi breve historia. Hace siete años y medio me detectaron cáncer de mama. Hoy estoy aquí con un bebé amamantando, saliendo de un control que dio todo normal y para mí es un día feliz”.