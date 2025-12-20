Teleshow

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

La influencer usó sus redes sociales para marcar el primer cumpleaños de su pequeño Manuel

Guardar
La periodista hizo un emotivo video para festejar el año de vida de su hijo (Video: Instagram)

Victoria Braier, conocida por todos como Juariu, celebró con un emotivo video el primer cumpleaños de su hijo Manuel y compartió sus sensaciones y aprendizajes de este intenso año de maternidad a través de sus redes sociales. En el clip pueden verse fragmentos cotidianos, risas, descubrimientos y la rápida transformación del bebé, que en apenas 12 meses revolucionó la vida de la periodista y generadora de contenidos.

Junto a las imágenes, Juariu escribió un extenso mensaje reflexivo y sensible: “No entiendo en qué momento parí y hoy ya tiene un año Manuel. Y me pongo a ver sus videos de bebé y lloro porque te dicen muchas cosas cuando vas a tener un bebé: ‘dormí ahora’, ‘vas a conocer el amor’, pero la que más te estruja la garganta es que ‘el tiempo pasa rápido’, y parece trillado sin sentido y hasta obvio, pero es real, tan real que te deja recalculando. Qué experiencia tan diferente, tan compleja, desbordante. No comprende de tiempos ni horarios, Manuel llegó rápido, como si hubiese estado esperando llegar, dijimos bueno es ahora y así llegó. Rápido pero sin apuro, ni bien pudo llego”.

La periodista detalló los cambios y emociones que trajo el primer año de Manuel: “Fue un año intenso, tan así que me cuesta poner en palabras lo que significa para mí Manu, lo que siento cuando se ríe, lo que me pasa por el cuerpo cuando hace alguna cosa nueva, su carita cuando descubre, cuando la comida no le gusta, o cuando le gusta mucho. Ese desborde de amor, la entrega, poner el cuerpo, el alma entera, mi vida. Pero realmente qué fácil que me hizo todo Manuel”.

En un posteo cargado de
En un posteo cargado de sensibilidad, escribió: “Fue un año intenso, tan así que me cuesta poner en palabras lo que significa para mí Manu"

Y cerró su saludo con una declaración llena de ternura y deseos: “Ojalá que siempre conserve la risa fácil, su simpatía y su curiosidad. Te amo con todo mi corazón hijo. Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura, yo siempre voy a estar a tu lado para descubrirnos una y otra vez. Feliz primer año mi gringo”.

El festejo virtual conmovió a sus seguidores, quienes resaltaron el mensaje y la capacidad de Juariu para poner en palabras las emociones y el vértigo de la maternidad, recordando que, como suele decirse, “el tiempo pasa volando” cuando un hijo llega a la vida.

A mediados de agosto, se tomó un momento en sus redes sociales para reflexionar y abrir su corazón sobre uno de los procesos más íntimos y transformadores que transitó en los últimos años: el cáncer de mama que logró superar y el impacto que esa experiencia dejó en su vida actual como mamá de Manuel.

“Ayer me hice la eco mamaria de control. La anual. Desde hace siete años y medio que le tengo terror a esas ecos, pero nunca tuve tanto miedo como ayer. Por el factor madre”, comenzó Juariu en un posteo sincero y emotivo, describiendo la angustia y la vulnerabilidad que la atravesó en la previa del estudio de control.

Manuel cumplió un año de
Manuel cumplió un año de vida y Victoria se animó a reflexionar sobre estos meses

La periodista compartió abiertamente cómo, cuando le detectaron el cáncer de mama hacía varios años, la maternidad no estaba en sus planes: “Cuando me detectaron el cáncer hace mucho tiempo atrás no estaba en mis planes aún ser mamá, mucho menos pensar en amamantar. Pasó el terremoto y me llevó mucho tiempo volver a armarme. No sabía si iba a poder ser mamá, y rápidamente llegó Manuel. Tampoco sabía si iba a poder dar la teta, y aquí estamos hace ocho meses alimentando a este changuito con una sola”, escribió, acompañando sus palabras con dos imágenes íntimas donde amamanta a su hijo y muestra la cicatriz de la operación en su pecho.

Juariu explicó el significado de compartir su experiencia: “Lo cuento porque hay muchas chicas que me escriben y si este mensaje puede servir de inspiración y fuerza para la que lo está atravesando, los que tienen un familiar en esa, la que tiene que hacerse un chequeo y tiene miedo. El 90% de las que lo detectan a tiempo se curan. Esta es mi breve historia. Hace siete años y medio me detectaron cáncer de mama. Hoy estoy aquí con un bebé amamantando, saliendo de un control que dio todo normal y para mí es un día feliz”.

Temas Relacionados

Juariu

Últimas Noticias

Silvina Escudero cerró una importante etapa de su vida y festejó la obtención de su diploma

La artista celebró su perseverancia y capacidad de reinventarse con una jornada repleta de alegría y agradecimientos

Silvina Escudero cerró una importante

Arturo Puig reflexionó sobre la muerte de Selva Alemán y habló de mala praxis: “Entró y no salió más”

El actor habló como nunca acerca del fallecimiento de su esposa, que ocurrió a finales de septiembre del año pasado

Arturo Puig reflexionó sobre la

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

El conductor aprovechó la última emisión del histórico ciclo para agradecer a su público y a sus compañeros por el apoyo en estas dos décadas

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos:

La divertida reacción de Patricia Sosa al ser interrumpida por un celular en pleno show

El gesto de la cantante se volvió viral luego de que decidiera hacer una pausa en su recital para atender un llamado en el público

La divertida reacción de Patricia

Ca7riel y Paco Amoroso posponen el lanzamiento de “Top of the Hills”: “Pedimos perdón, decidimos frenar”

Los músicos habían anunciado el pasado 14 de noviembre la llegada de un nuevo álbum

Ca7riel y Paco Amoroso posponen
DEPORTES
El ranking de los 100

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

TELESHOW
Silvina Escudero cerró una importante

Silvina Escudero cerró una importante etapa de su vida y festejó la obtención de su diploma

Arturo Puig reflexionó sobre la muerte de Selva Alemán y habló de mala praxis: “Entró y no salió más”

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

La divertida reacción de Patricia Sosa al ser interrumpida por un celular en pleno show

Ca7riel y Paco Amoroso posponen el lanzamiento de “Top of the Hills”: “Pedimos perdón, decidimos frenar”

INFOBAE AMÉRICA

Una ONG con sede en

Una ONG con sede en Honduras pidió por un escrutinio “transparente” y llamó a respetar la voluntad popular que “no se negocia”

Un hallazgo arqueológico en San Pietro di Castello desafía las creencias sobre la historia del vidrio veneciano

Así se almorzaba en la antigua Roma: comida rápida, bares urbanos y costumbres que cambiaron la historia

Guerra en Ucrania: la inteligencia de Estados Unidos asegura que Putin busca recuperar regiones del antiguo imperio soviético

El recuento que definirá al presidente de Honduras avanza en medio de la desconfianza