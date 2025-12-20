Teleshow

Cande Tinelli sorprendió con un posteo irónico tras ganar el título nacional de equitación

El regreso a la competencia luego de una lesión estuvo marcado por el acompañamiento de sus padres y el vínculo con su yegua Caruscha, en una jornada de superación personal

El momento en el que le entregaron el premio a Cande Tinelli

Candelaria Tinelli, reconocida por su presencia en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, sorprendió a sus seguidores con un posteo irónico tras consagrarse campeona nacional de equitación en Argentina. “Recibiendo el premio de campeona que compró mi viejo 🤣”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con emojis y agradecimientos, en un mensaje que generó repercusión tanto por su humor como por el trasfondo familiar. La publicación, que celebraba su logro deportivo, también incluyó palabras de gratitud: “Fuera de joda que felicidad, gracias por todos los mensajes lindos. Valió la pena tener el culo en la montura todos los días del año. Caruscha sos única. Esto recién empieza”, según se lee en su perfil.

El triunfo de Cande Tinelli marcó su regreso a la competencia ecuestre tras una lesión, un proceso que, según relató en sus redes, estuvo atravesado por miedos e inseguridades. La joven se presentó en el “Día 1 Nacional” de equitación, donde, junto a su yegua Caruscha —a la que definió como “la que tanto amo”—, sorteó vallas de 0,90 metros y se alzó con el primer puesto. Tinelli no solo compartió imágenes de su desempeño en la pista, sino que también dedicó un mensaje especial a su entrenadora, Coti Abdala, a quien agradeció por motivarla a volver a competir y ayudarla a superar el pánico escénico: “Gracias a mi hermosa yegua Caru que tanto amo, y a la yegua, potra y amiga de mi profe nro. 1 @cotiabdala por motivarme y hacer que vuelva a las pistas, sabiendo el pánico escénico que tengo, la inseguridad y todo lo que me costaba mentalmente”, publicó en Instagram.

El irónico posteo de Cande
El irónico posteo de Cande Tinelli

El entorno familiar de Tinelli acompañó de cerca su consagración. Marcelo Tinelli, su padre, celebró el logro con un emotivo mensaje en redes sociales: “Campeona Nacional, lo lograste mi amor”, expresó en un posteo, donde agregó: “Hoy es uno de esos días soñados para vos. Y hoy lo sentí así. Te sentí así. Desde que volviste a saltar después de la lesión, te lo propusiste con una convicción que se notaba a la distancia, aun con lo que todos tenemos en cualquier actividad, que son los miedos y las inseguridades. Y allá fuiste a atravesarlos y lo hiciste. Con tu fuerza y energía que VOS TENÉS, y que cuando la sacás, sos imparable. Hoy sos CAMPEONA NACIONAL DE EQUITACIÓN. SIIIII. Lo lograste mi amor. Estoy orgulloso de vos, te admiro. Fue una mañana hermosa que disfrutamos junto a tu vieja @m.soledadaquino, que fue la que te metió el ‘bichito’ de tu amor por los caballos. Maravilloso laburo de tu entrenadora @cotiabdala, que es una genia. Y tu yegua, Caruscha, vuela literalmente. Felicitaciones mi vida @candelariatinelli. Te amo mucho CAMPEONA.”

El conductor también compartió un video junto a Soledad Aquino, madre de Cande, presenciando la competencia. Marcelo destacó la determinación de su hija para regresar a las pistas tras la lesión y elogió el trabajo de la entrenadora y la conexión con Caruscha. Por su parte, Soledad Aquino resumió la jornada con un mensaje breve: “La campeona total”, mientras que Mica Tinelli, hermana de la deportista, comentó: “Te amoooooo y te admiro mucho”, según informó el mismo medio.

Cande Tinelli, con su premio
Cande Tinelli, con su premio y rodeada por sus padres, Marcelo y Soledad Aquino

Más allá del resultado deportivo, el campeonato representó para Tinelli un logro de superación personal y emocional. En sus publicaciones, la joven subrayó el esfuerzo invertido y la importancia del acompañamiento de su familia y equipo. “Valió la pena tener el culo en la montura todos los días del año”, reiteró en tono distendido, y agradeció especialmente a quienes la alentaron a enfrentar sus temores y volver a competir. La presencia de sus padres en la tribuna fue, según su respuesta al posteo de Marcelo, un factor determinante en la vivencia de la jornada: “Qué lindo verlos ahí. Un día inesperado y especial para mí teniéndolos a ambos juntos mirándome y bancándome. Gracias por apoyarme tanto”, respondió Candelaria.

El reciente campeonato de Candelaria Tinelli se transformó en una muestra de resiliencia y unión familiar, donde el deporte, el humor y el apoyo mutuo se entrelazaron en una experiencia que trasciende el podio y refuerza la pasión por la equitación como parte esencial de su vida.

