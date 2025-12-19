Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

La publicación de Tamara Báez recibió tanto elogios como críticas por su aspecto físico en redes sociales (Instagram)

Tamara Báez sorprendió a sus seguidores al mostrarse en ropa interior en una reciente publicación de Instagram, a un mes y medio de haberse sometido a una cirugía estética. La influencer, reconocida por su presencia en redes sociales y su vínculo anterior con L-Gante, compartió con orgullo el resultado de su intervención, generando un fuerte impacto entre sus fans.

En la imagen, Báez posó frente al espejo en la intimidad de su hogar, luciendo un conjunto rojo y verde. Acompañó la foto con la frase “1 mes y medio de mi cirugía” y un emoji de corazón, mostrando por primera vez su figura sin la faja modeladora que debe utilizar tras la operación.

Ante la consulta de sus seguidoras sobre el uso de esta prenda, explicó: “Sí, chicas, tengo que usarla. Pero la otra vez ya fui a un cumple con faja y la pasé mal. Así que hoy no me quedaba otra que sacármela”.

A un mes de su cirugía estética, Tamara Báez publicó una sensual foto que deja ver su nueva imagen

La intervención, realizada a fines de octubre, incluyó una liposucción en distintas zonas del cuerpo y un levantamiento de glúteos brasileño (BBL). Báez relató que la decisión formó parte de una búsqueda de bienestar personal, tras atravesar meses difíciles. Compartió detalles del proceso y la recuperación, mostrando tanto los cambios físicos como las emociones que la acompañaron durante este período.

La publicación generó una rápida repercusión. Mientras muchos seguidores celebraron su actitud positiva y el resultado de la cirugía, otros usuarios aprovecharon la ocasión para lanzar críticas y comentarios negativos sobre su aspecto físico. Báez, acostumbrada a compartir aspectos íntimos de su vida en Instagram, se convirtió en tendencia por la sinceridad con la que abordó su experiencia y por la forma en que enfrentó el hostigamiento.

La influencer posó en ropa interior a un mes y medio de su liposucción y levantamiento de glúteos brasileño

Semanas atrás, frente a mensajes hostiles, la influencer decidió exponer públicamente a una seguidora que la había criticado de manera persistente. Entre los comentarios recibidos se encontraban frases como “Bastante gorda la desagradecida” y “Tamara se comió a Tamara”.

Al conocer la reciente cirugía estética de Tamara, la usuaria redobló la apuesta con nuevos ataques: “Ridícula”; “Adelgazá asquerosa”; “La única forma que adelgaces”. Harta de la violencia verbal, Tamara decidió ponerle un freno. Subió las capturas con un mensaje claro y contundente: “¿Qué le hice yo para ser tan asco de persona? ¿Qué le pasa? ¿Nunca vio a una persona gorda, como dice ella todo el tiempo? ¿No tenés vida? Enferma”. Lejos de quedarse ahí, en otra historia remató: “Voy a empezar a escrachar a todas las forr… criticonas (como hacía antes)”.

La joven también recurrió al humor y la ironía para responder a las críticas en su cuenta secundaria, donde escribió: “No se enojen cuando una dice las cosas como son. No digo nada de ninguna porque esa de regalar seguidores no se banca”. De este modo, Báez dejó en claro su postura frente al hostigamiento y defendió su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo.

Tamara Báez mostró el resultado de su cirugía estética en Instagram y generó impacto entre sus seguidores

Detrás del enojo, la joven de General Rodríguez lleva tiempo luchando con su salud. Ya en junio pasado, Tamara habló por primera vez sobre el diagnóstico de hipotiroidismo. En medio de consultas de sus seguidores, una usuaria le preguntó cómo llevaba el tratamiento. Tamara respondió con honestidad y sin buscar lástima: “Estoy medicada hace dos meses y de por vida, no me queda otra”. También compartió las consecuencias físicas del camino: “Ya me siento mucho más deshinchada de cara”, reveló, mostrándose orgullosa de los pequeños logros y animando a quienes enfrentan lo mismo a no aflojar en el proceso.

En medio de rumores sobre supuestas rivalidades, Báez aclaró que la decisión de operarse fue compartida con su amiga Eliana, desmintiendo que lo haya hecho para imitarla. “Y esa de copiarme de mi amiga, nada que ver. ¿Quién no se quiere tunear? Tenemos las dos la oportunidad de hacerlo, fuimos y lo hicimos”, afirmó, acompañando sus palabras con una foto junto a Eliana que reflejaba la buena relación entre ambas.

Con un mensaje de empoderamiento, Tamara Báez instó a sus seguidores a dejar de lado las críticas ajenas y a enfocarse en sus propias vidas, reafirmando su decisión de vivir según sus propias reglas.