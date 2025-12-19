El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

El posteo de Edith Hermida por el último día del conductor al frente de Bendita TV

El último día de Beto Casella al frente de Bendita TV estuvo marcado por un intercambio de mensajes cargados de afecto y sorpresa entre el conductor y Edith Hermida, panelista histórica del ciclo. Mientras Casella se preparaba para despedirse del programa tras más de dos décadas, Hermida, de vacaciones en Brasil junto a su hija, compartió públicamente su sentir ante la inminente partida de su compañero.

“Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor… sos groso! Te quiero y ya te extraño! Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende!! Te quiero!!!”, escribió Hermida, dejando ver la mezcla de incredulidad y cariño que le generaba la despedida.

La imagen elegida para acompañar el mensaje mostraba a ambos abrazados y mirando a cámara, con un corazón giratorio y la frase “I love you”, reflejando la cercanía y complicidad que caracterizó su vínculo en pantalla. Casella replicó la fotografía y sumó su respuesta: “Gracias Negra, yo también quiero lo mejor para vos”.

La respuesta de Beto Casella a su emblemática panelista Edith Hermida antes de la despedida

Este intercambio no fue un hecho aislado. En las semanas previas, ambos compartieron mensajes en los que afloraban el afecto y la nostalgia por el cierre de una etapa. Casella, en un mensaje grabado para Hermida durante su visita al ciclo Qué tupé de Eltrece Streams, expresó: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi 20 años al lado tuyo. Por esas cosas de la dinámica del laburo y de la tele, hay alguna posibilidad muy cierta de que nos separemos profesionalmente. Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”.

Hermida, visiblemente emocionada, respondió: “Ay, me van a hacer llorar. Ojalá que nos vaya bien a nosotros y ojalá que le vaya bien a él también. Ese es mi deseo de corazón. No puedo creer que haya tomado esta decisión igual”.

La relación entre ambos, forjada a lo largo de casi dos décadas de trabajo conjunto, transitó momentos de humor, tensión y afecto, como quedó reflejado en los intercambios públicos y privados que acompañaron la salida de Casella.

En octubre, cuando ya se conocía el pase, hubo un cruce entre ambos, que combinó risas y frases filosas, se produjo en el contexto de las fuertes versiones de salida del conductor del programa tras más de dos décadas al frente, y dejó en el aire la incertidumbre sobre el futuro de Edith y del emblemático ciclo de El Nueve.

Durante la emisión, el animador se acercó a Hermida y, en tono de despedida, le advirtió: “Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?”. Hermida, lejos de quedarse callada, replicó con ironía: “No te vas nada”, y redobló la apuesta con un “no te vas una mierd...”, mientras el conductor insistía en que, cuando ella necesitara ayuda, él ya no estaría y se fundían en un abrazo en medio de las bromas. La panelista, fiel a su estilo, retrucó: “De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo”, a lo que Casella respondió: “Yo te saqué del barro, quedate en el barro”. El ida y vuelta continuó con Hermida bromeando sobre el futuro de Casella en otro canal y el conductor rematando: “Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá”. Ambos aclararon que la discusión formaba parte del humor que caracteriza al programa, aunque el trasfondo real de la conversación reflejó la tensión y las expectativas ante los cambios que se avecinan.

Más adelante, Beto dijo “El programa sigue, por supuesto, y posiblemente algunos compañeros y compañeras se vengan conmigo a esta aventura que me da un poco de vértigo y de responsabilidad. Mi respaldo es a muerte, pero ahora también tenemos que respaldarlo funcionando bien como programa. Eso Dios y el público lo dirán”... aseguró en Intrusos.

Sobre Edith, señaló diferencias esenciales: “Yo la quiero mucho. Ella va, se sienta y se hacen las diez de la noche. Si puede se divierte un rato. Si yo no estoy, me reemplaza. Tiene otras cosas en la cabeza. No tiene las mismas cosas en la cabeza que tengo yo. Posiblemente no tenga la misma pasión por la tele que yo traigo, ni por todos los días reinventarse. Es otro carácter, otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero con sus unipersonales. Ella se armó su paquetito y está en una comodidad que yo la entiendo. Yo no quiero vivir en esa comodidad”.

El trasfondo de este cruce tiene como eje la salida de Casella de El Nueve, con destino a América TV, donde planea desembarcar acompañado por la mayor parte de su equipo. Sin embargo, la figura de Hermida aparece como la excepción: aunque Casella expresó su deseo de que ella lo acompañe, la panelista se quedará en el canal y asumirá, según se prevé, la conducción de Bendita.