Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

El conductor de Buenas noches familia propuso un reto inesperado y la docente, reconocida por su rigor, aceptó el intercambio con humor y espontaneidad

El desafío que enfrentó Guido Kaczka por parte de una docente en "Buenas noches familia"

En un giro sorpresivo más de su programa, Guido Kazcka propuso un desafío inesperado a una profesora de Matemáticas reconocida por su rigor, en un ambiente distendido y con música de fondo. El conductor, alejado de su rol habitual, se animó a poner a prueba sus conocimientos frente a la docente, quien aceptó el reto y no dudó en mostrar su carácter exigente.

El intercambio, cargado de humor y espontaneidad, giró en torno a conceptos fundamentales como el teorema de Pitágoras y el número pi, generando expectativa entre los presentes sobre el desempeño de Guido ante las preguntas de la profesora.

“Profesora de matemáticas exigente”, anunció Guido, mientras la docente asentía con firmeza. Ante la consulta sobre su nivel de exigencia, la profesora respondió sin titubeos: “Muy”. Guido insistió: “¿Del uno al diez?”, a lo que la docente replicó: “Diez”.

El conductor, entre risas, buscó confirmar la fama de la profesora: “¿Muy exigente?”, y ella reafirmó: “Muy, muy”. El tono se mantuvo relajado, pero la docente no dudó en autodefinirse: “Jodida, jodida”. La profesora remarcó: “Sí, sí, porque si no...”, advirtió la docente invitada al programa.

El primer desafío no tardó en llegar. Guido pidió: “Haceme una pregunta de matemáticas que vos sientas que yo debería saber”. La profesora, tras una breve pausa, lanzó: “El teorema de Pitágoras”. Después de una pausa, Guido se animó a responder: “Pi por radio al cuadrado. La suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa”.

La profesora validó la respuesta: “Muy bien”. El conductor celebró su logro y trató de ordenar el conocimiento: “La suma de los catetos es igual a la hipotenusa... así, más o menos, ¿no? La suma de los catetos es igual al cuadrado”, sumó el conductor. La docente corrigió: “Hipotenusa al cuadrado”. Guido repitió: “Ah, la hipotenusa al cuadrado”.

Sin perder el ritmo, Guido propuso invertir los roles: “Y te voy a decir una cosa... y te lo voy a decir bien para ver si vos lo sabés”. La profesora aceptó el reto: “A ver, decí”. Guido planteó el desafío ahora para la profesora: Mirá, si vos agarrás y me decís: ‘Hay una circunferencia’”.

La docente confirmó: “Correcto”. Guido, con gestos y explicaciones, describió: “O sea, por ejemplo... y pidió a la producción que se activará la parte técnica del estudio, ”Bajá los sombreros. Fijate toda esta circunferencia”.

Guido Kaczka precisó: “Si vos agarrás toda esta circunferencia, la dividís por el diámetro, siempre te queda 3,14”. La profesora validó: “Correcto, el número pi”. Guido remató como un especialista: “El número pi. ¿Y qué me contás?”.

El ambiente en el estudio se llenó de risas y comentarios, mientras la profesora reconocía el desempeño de Guido: “Ah, sabe muy bien, muy bien”. Entre bromas y aplausos, el conductor cerró el intercambio con una referencia al ambiente relajado y a la distracción de los presentes, dejando en claro que, más allá de las matemáticas, el humor y la complicidad marcaron el final del desafío.

Guido y otro desafío en su programa

En otro episodio de Buenas noches Familia, la rutina de la televisión en vivo se quebró con la presencia del grupo Música y Voz en un instante de esos que no se pueden ensayar. Sobre el escenario, seis amigos se alinearon en semicírculo, sin más instrumentos que sus propias voces, y la atmósfera se cargó de una energía inesperada. El público, acostumbrado a la dinámica ágil del programa, se encontró de pronto ante una exhibición vocal que desbordó creatividad y humor.

En ese clima de entusiasmo, Guido Kaczka —conductor y anfitrión— se vio invitado a abandonar su rol habitual para sumarse a la performance, en un gesto de complicidad que desató una de las escenas más celebradas de la noche. El grupo desplegó un repertorio que viajó desde el tango hasta clásicos del rock nacional e internacional, como Queen, Soda Stereo y AC/DC.

El momento cúlmine llegó cuando, en plena interpretación de un tema de “Back in Black”, uno de los integrantes se dirigió a Kaczka con una invitación directa: “Nos tenés que ayudar, nos tenés que dirigir”. La propuesta incluyó una breve instrucción: “Tenés que mover las manos, si las ponés para abajo vamos a cantar como un coro, y si hacés cuernos para arriba, vamos a rockear como una banda heavy metal”.

Guido Kaczka aceptó el desafío con humor y soltura. Tras unos segundos de ensayo, sumó su propio toque pop moviendo el dedo hacia adelante y comandó un medley que fusionó “Back in Black” de AC/DC con “Walk this way” de Aerosmith. El conductor guio al grupo y aportó su carisma, desatando la ovación del público. Al finalizar la intervención, Kaczka no escatimó elogios: “Genios, no, nunca había visto esto. ¿Dónde estaban ustedes? Muy bueno, qué bárbaro, cómo suenan, cómo ensamblan. No se confunden”, celebró, subrayando la calidad y el impacto de la presentación.

