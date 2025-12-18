Los cálidos mensajes de cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: “Coco de mi vida”

Em mensaje de cumpleaños de Maxi López a su hijo Constantino (Instagram)

Este jueves, el segundo hijo de Wanda Nara y Maxi López celebra sus 15 años rodeado de muestras de cariño de sus afectos más cercanos. No son días cualquiera cuando la celebración gira en torno a la familia, mucho menos si esa familia aprendió a construir lazos por encima de las diferencias. ¿Cómo logran los padres separados encontrarse en un mismo abrazo a través de los hijos? La respuesta parece encontrarse en los gestos, los acuerdos silenciosos y en el motor innegociable del amor paternal.

A lo largo de los años, los roces entre la conductora de Masterchef y el exfutbolista ocuparon titulares y arrastraron rumores sobre la dinámica familiar. Sin embargo, Wanda y Maxi lograron dejar atrás viejos capítulos, guiados por el deseo incansable de proteger el bienestar de sus hijos.

El particular saludo de Valentino en el cumpleaños de Constantino

En este aniversario, Constantino, a quien apodan Coki, compartió con orgullo en sus redes sociales el calor de los mensajes recibidos. El más esperado, acaso, llevaba la firma de su padre. Una imagen simple: ellos dos abrazados. Y la frase: “Feliz cumple, Coco de mi vida”. Ningún adorno, ningún artilugio lingüístico: solo el amor desnudo, cristalino.

No faltó el homenaje fraterno. Valentino, el mayor, remontó la memoria fotográfica hasta esos años en los que juntos descubrían el mundo y compartió una imagen entrañable de ellos siendo niños. “Siempre juntos”, parece decir esa instantánea, aunque el mensaje se condense solo en la emoción y en unos emojis de caritas felices y festejos.

Ezequel López. hermano de Maxi y tío de Constantino, también lo recordó en sus redes

También se sumó Matías Napolitano, padrino de Constantino y amigo cercano de Maxi, con unas palabras sencillas: “Feliz cumple, Coco”, acompañadas por una foto juntos. Los afectos elegidos también tienen su espacio: de eso se trata crear una familia extendida, sin prejuicios ni rencores. En el círculo íntimo, Ezequiel López, hermano de Maxi, se unió al festejo y publicó otra imagen junto al cumpleañero, ampliando la constelación de abrazos virtuales y reales.

Por su parte, en las primeras horas del día, Wanda decidió recibir la fecha con un mensaje que conmovió a quienes la siguen. Apenas pasados los primeros minutos del día la empresaria tomó su cuenta de Instagram, donde una multitud de casi 18 millones de seguidores acompaña cada uno de sus pasos, y compartió un collage de fotos junto a un texto dedicado especialmente al joven.

El mensade de Wanda Nara a Constantino Lopez

“Hace 15 años nacía mi siciliano, gracias por venir a mi vida, gracias por enseñarme y gracias por ser alguien tan especial. Te amo infinito, tu mamá”, escribió la empresaria, sin economizar ternura. La frase, impresa sobre las imágenes, late con la calidez de un abrazo.

Si algo lo distingue al joven no es solo su lugar intermedio en la línea familiar, sino la distancia elegida respecto al fútbol. ¿Por qué no repetir el perfil calcado? Su madre lo dijo sin titubeos: “Él es nuestro genio de la música. Estudia guitarra y piano”. Una pasión que contrasta con la ruta de Valentino, abocado ya a las inferiores de River Plate, soñando con llegar al profesionalismo como antes lo hicieron su padre y su padrastro, Mauro Icardi.

Matías Napolitano, amigo de Maxi López y padrino de Constantino

Las teclas de un piano, las cuerdas de una guitarra, el tiempo dedicado a practicar y crear: ese es el refugio de Constantino. Su madre reconoce ese talento secreto y lo impulsa a perfeccionarlo. El arte suena fuerte en esta casa, aunque la tradición futbolística tire de los otros hermanos.

¿No es admirable encontrar la identidad propia en medio de tantas expectativas ajenas? El arte parece ser parte de su esencia: una faceta artística única. En cada melodía que ensaya, en cada cumpleaños celebrado, la familia de Constantino López confirma que las diferencias suman, que las distancias no son sino otro modo de acercarse. Quizá es ahí, en la diversidad pacífica de pasiones y elecciones, donde reside la mejor lección para cualquier hogar que intenta curar las heridas del pasado.