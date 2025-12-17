Fabián Mazzei habló del llanto de Araceli González en lo de Mirtha: “Eso es de mala leche”

Fabián Mazzei habló de llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha (Video: Intrusos- América TV)

Fabián Mazzei, esposo de Araceli González, habló en una conversación con Intrusos (América TV) luego de que la actriz se mostrara visiblemente emocionada y llorara en el programa de Mirtha Legrand, tras el escándalo mediático originado por sus declaraciones sobre Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Toto. Con calma, Mazzei explicó el contexto del momento —convertido en tema de debate en distintos medios— y defendió la autenticidad de Araceli, enfrentando las especulaciones sobre el verdadero motivo de sus lágrimas.

“Un momento emotivo, nada, es Ara. Y está bien. Si tenía necesidad en ese momento fue que tenía angustia y nada, es eso. No es otra cosa, no es nada raro”, resumió Mazzei, rechazando interpretaciones forzadas. Cuando el cronista le marcó que muchos señalaban a Suar como la causa del llanto, Mazzei fue claro: “Yo sé por qué lloró, pero tampoco lo puedo decir por qué lloró, porque si no, se hace una bola más grande. El que quiere pensar eso, puede pensar eso. El que es inteligente, puede pensar otra cosa. En algún momento va a decir algo porque no la pasó bien. Y despacito o no, se va saber lo que quiera que se sepa ella”.

Consultado por si le afectó en lo personal verla en ese estado, Mazzei expresó: “Me gusta verla bien, cómo se ríe, cómo es ella. Yo la admiro, ¿qué querés que diga?”. Además, descartó que la aparición en televisión haya sido una estrategia profesional ante un posible regreso a la conducción: “Eso es de alguien de muy mala leche, que cuando vos sos tan mala leche, se te ve en la cara porque te vas poniendo viejo o feo. Eso es de mala leche”.

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar

Frente al rumor de que la actriz podría volver a la conducción, Mazzei aclaró: “No sé si va a conducir, si va a actuar. Sí, sé que la llamaron para dos programas, pero no porque pasó esto. Entonces, es como que siempre el bichito ese está”.

Por último, Mazzei dio su visión sobre el rol de la producción en la reacción de Araceli al aire: “Yo no me voy a tirar con la producción de Mirta. Yo sé cómo es las reglas de televisión. Ella lo pidió, no se lo dieron y bueno, está bien, ella sabrá, pero yo sé que es así. Aparte, creo que no sé si fue la medición más alta que tuvo, así que le vino bárbaro”.

Mazzei cerró la nota dejando claro que, más allá de las lecturas externas y el ruido mediático, la historia la completará Araceli cuando elija y que, mientras tanto, prefiere celebrar su alegría diaria y admirar su integridad y su modo de encarar la vida y la profesión.

Araceli y las razones de un llanto

En medio del revuelo por pedir que recorten su llanto en el programa de Mirtha Legrand, Araceli González explicó el motivo detrás de su reacción (Intrusos – América)

A través de sus historias de Instagram, que fueron replicadas y analizadas en la edición de Intrusos (América). En sus mensajes, la actriz admitió el torbellino de mensajes y comentarios que comenzó a recibir tras el programa: “Qué locura, me empiezan a mandar todo lo que hablan. Estaba en Intrusos y conté que pedí que cortaran el llanto. Yo les voy a ser muy sincera. La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”.

En un gesto de honestidad brutal, Araceli puso el foco lejos de los rumores y aclaró que la emoción “nació en la intimidad”, producto de un cúmulo de sensaciones personales que no respondió al guion ni a estrategias mediáticas. “Y la verdad que cuando uno habla de cosas tan íntimas y brota una emoción, es difícil sostenerla, aunque seas actor. No lo haces porque sos actor, dios”, cerró, con una frase que sirvió para transmitir la genuinidad del momento vivido en el programa de Mirtha Legrand.