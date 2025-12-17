Teleshow

Fabián Mazzei habló del llanto de Araceli González en lo de Mirtha: “Eso es de mala leche”

El actor volvió a hacer referencia al conflicto de la actriz con Adrián Suar y dio detalles de las lágrimas que derramó su esposa el sábado por la noche

Guardar
Fabián Mazzei habló de llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha (Video: Intrusos- América TV)

Fabián Mazzei, esposo de Araceli González, habló en una conversación con Intrusos (América TV) luego de que la actriz se mostrara visiblemente emocionada y llorara en el programa de Mirtha Legrand, tras el escándalo mediático originado por sus declaraciones sobre Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Toto. Con calma, Mazzei explicó el contexto del momento —convertido en tema de debate en distintos medios— y defendió la autenticidad de Araceli, enfrentando las especulaciones sobre el verdadero motivo de sus lágrimas.

Un momento emotivo, nada, es Ara. Y está bien. Si tenía necesidad en ese momento fue que tenía angustia y nada, es eso. No es otra cosa, no es nada raro”, resumió Mazzei, rechazando interpretaciones forzadas. Cuando el cronista le marcó que muchos señalaban a Suar como la causa del llanto, Mazzei fue claro: “Yo sé por qué lloró, pero tampoco lo puedo decir por qué lloró, porque si no, se hace una bola más grande. El que quiere pensar eso, puede pensar eso. El que es inteligente, puede pensar otra cosa. En algún momento va a decir algo porque no la pasó bien. Y despacito o no, se va saber lo que quiera que se sepa ella”.

Consultado por si le afectó en lo personal verla en ese estado, Mazzei expresó: “Me gusta verla bien, cómo se ríe, cómo es ella. Yo la admiro, ¿qué querés que diga?”. Además, descartó que la aparición en televisión haya sido una estrategia profesional ante un posible regreso a la conducción: “Eso es de alguien de muy mala leche, que cuando vos sos tan mala leche, se te ve en la cara porque te vas poniendo viejo o feo. Eso es de mala leche”.

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar

Frente al rumor de que la actriz podría volver a la conducción, Mazzei aclaró: “No sé si va a conducir, si va a actuar. Sí, sé que la llamaron para dos programas, pero no porque pasó esto. Entonces, es como que siempre el bichito ese está”.

Por último, Mazzei dio su visión sobre el rol de la producción en la reacción de Araceli al aire: “Yo no me voy a tirar con la producción de Mirta. Yo sé cómo es las reglas de televisión. Ella lo pidió, no se lo dieron y bueno, está bien, ella sabrá, pero yo sé que es así. Aparte, creo que no sé si fue la medición más alta que tuvo, así que le vino bárbaro”.

Mazzei cerró la nota dejando claro que, más allá de las lecturas externas y el ruido mediático, la historia la completará Araceli cuando elija y que, mientras tanto, prefiere celebrar su alegría diaria y admirar su integridad y su modo de encarar la vida y la profesión.

Araceli y las razones de un llanto

En medio del revuelo por pedir que recorten su llanto en el programa de Mirtha Legrand, Araceli González explicó el motivo detrás de su reacción (Intrusos – América)

A través de sus historias de Instagram, que fueron replicadas y analizadas en la edición de Intrusos (América). En sus mensajes, la actriz admitió el torbellino de mensajes y comentarios que comenzó a recibir tras el programa: “Qué locura, me empiezan a mandar todo lo que hablan. Estaba en Intrusos y conté que pedí que cortaran el llanto. Yo les voy a ser muy sincera. La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”.

En un gesto de honestidad brutal, Araceli puso el foco lejos de los rumores y aclaró que la emoción “nació en la intimidad”, producto de un cúmulo de sensaciones personales que no respondió al guion ni a estrategias mediáticas. “Y la verdad que cuando uno habla de cosas tan íntimas y brota una emoción, es difícil sostenerla, aunque seas actor. No lo haces porque sos actor, dios”, cerró, con una frase que sirvió para transmitir la genuinidad del momento vivido en el programa de Mirtha Legrand.

Temas Relacionados

Fabián MazzeiAraceli GonzálezAdrián SuarMirtha Legrand

Últimas Noticias

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

El actor chileno, que hace unos días coincidió con Pampita en el Abierto de Polo de Palermo, posteó una sesión de taqueo y sus habilidades con la bocha

Benjamín Vicuña mostró en redes

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Mientras manejaba rumbo al colegio, la modelo se pronunció por la fecha elegida por la institución educativa para esa celebración. En octubre ya se había manifestado contra el sistema de faltas

La queja de Nicole Neumann

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La esposa de Lionel Messi generó una catarata de comentarios con un look que se suma a la tendencia de la moda sustentable

Cuánto cuesta el vestido con

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

El streamer anticipó nuevos desafíos profesionales y explicó que su decisión responde a motivos personales y no a la controversia con su expareja Sofía Gonet

La aclaración de Homero Pettinato

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La histórica abogada de Wanda Nara relató los mensajes de alerta y confesó la decepción por no haber recibido respaldo público luego del conflicto con el exabogado de Wanda Nara

La palabra de Ana Rosenfeld
DEPORTES
Estupor por la muerte de

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

TELESHOW
El divertido paseo navideño de

El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó al CNE

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley de defensa por más de USD 900.000 millones

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza