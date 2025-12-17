Teleshow

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

La actriz compartió imágenes caseras junto a Toribio y Belisario, mostrando su panza y la complicidad familiar que la caracteriza, en un retrato íntimo que conquistó a sus seguidores

Juana Repetto volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación íntima y profundamente familiar. En medio de su séptimo mes de embarazo, la actriz y creadora de contenido compartió una serie de fotos tomadas en su baño, frente al espejo, junto a sus hijos Toribio y Belisario, que rápidamente se convirtieron en un retrato sincero de este momento vital que atraviesa.

“Mi vida entera en un par de fotos”, escribió la influencer en el epígrafe del posteo, acompañado por un emoji de brillo, una frase simple que condensó el espíritu de las imágenes y el clima emocional que transmiten.

Las postales muestran a la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech con su panza de embarazo ya bien marcada, vestida con ropa interior en tonos marrones, sin poses impostadas ni producciones elaboradas. El foco está puesto en el vínculo cotidiano con sus hijos, que interactúan de manera espontánea con ese vientre que alberga a Timoteo, el bebé que llegará en las próximas semanas. En algunas imágenes, los niños aparecen abrazando la panza, apoyando las manos con curiosidad y ternura, como si intentaran establecer un primer contacto con su hermano menor antes de conocerlo cara a cara.

En una de las fotos publicadas este martes, Juana posa frente al espejo con expresión de sorpresa exagerada, mientras uno de los chicos imita el gesto con la boca abierta, generando una escena divertida y cómplice. En otra, el clima es completamente distinto: uno de los niños apoya la cabeza sobre la panza de su mamá, en una actitud serena y protectora, mientras ella observa la escena con una sonrisa suave. Cada imagen parece contar una historia diferente, pero todas comparten un mismo eje: la construcción de un lazo familiar que se expande.

Las fotos, lejos de responder a una estética idealizada del embarazo, muestran a Repetto tal como es, con marcas en la piel, gestos cotidianos y una naturalidad que ya se volvió una marca registrada de su manera de comunicar en redes sociales. Esa honestidad fue celebrada por sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación de mensajes de cariño. “Los amo”, “Divinos”, “Qué bendición de familia” y “Ese Timo está enorme” fueron algunos de los comentarios que se repitieron debajo del post, junto a saludos y deseos para esta etapa final de la gestación.

El contexto personal de Juana le da un peso aún mayor a estas imágenes. Embarazada de su tercer hijo, atraviesa este proceso en medio de cambios importantes en su vida. Separada de Sebastián Graviotto, padre de Belisario y de Timoteo, la actriz contó en distintas oportunidades cómo intenta sostener una crianza amorosa y presente, priorizando el bienestar emocional de sus hijos. En ese sentido, las fotos funcionan también como una reafirmación de ese núcleo familiar que sigue fortaleciéndose.

Además, compartió que este embarazo transcurre con ciertas limitaciones, ya que se encuentra atravesando un período de reposo, lo que vuelve aún más valiosos estos momentos de contacto y juego tranquilo en casa. Las imágenes reflejan justamente eso: escenas simples, domésticas, sin grandes despliegues, donde el eje está puesto en el tiempo compartido y en la espera amorosa del nuevo integrante de la familia.

Timoteo, aunque todavía no nació, ya ocupa un lugar central en la dinámica familiar. La manera en que Toribio y Belisario interactúan con la panza anticipa un vínculo cercano, lleno de curiosidad y afecto. Con esta serie de fotos, la actriz volvió a mostrar por qué su manera de narrar la maternidad conecta con tanta gente. Sin discursos largos ni frases elaboradas, eligió dejar que las imágenes hablen por sí solas. Y en esa simpleza, logró capturar algo profundo: el amor en estado puro, la espera compartida y la sensación de que hay momentos que alcanzan para definirlo todo.

