Teleshow

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El conductor sorprendió al relatar cómo el actor y la bailarina lograban despistar a todos durante su romance oculto, usando un ingenioso método que dejó boquiabiertos hasta a sus propios compañeros de canal

Ángel de Brito brindó detalles sobre cómo eran los encuentros íntimos entre Fede Bal y Laurita Fernández (Video: Instagram)

Un nuevo capítulo se sumó a uno de los escándalos más recordados del espectáculo argentino. A casi una década del conflicto que involucró a Fede Bal, Barbie Vélez y Laurita Fernández como tercera en discordia, Ángel de Brito reveló detalles inéditos sobre cómo el actor y la bailarina se manejaban para verse a escondidas mientras él todavía estaba en pareja.

La confesión surgió al aire de Ángel Responde, el ciclo que conduce el periodista en el canal de streaming Bondi Live, y sorprendió incluso a quienes creían conocer toda la historia.

“Así los embocamos a Laurita (Fernández) y a Fede Bal en su momento”, lanzó el conductor, antes de aclarar que recién ahora podía contarlo. “Era recontra clandestino todo. Ahora que Barbie ya se fue de Carlos Paz, lo podemos decir”, agregó, marcando el tono de primicia que atravesó todo el relato. La aclaración se debe a que la hija de Nazarena Vélez es su compañera de canal. Según explicó al aire Ángel, la relación entre Fede Bal y Laurita Fernández se daba en pleno Bailando, cuando ambos engañaban a Barbie Vélez, por entonces novia del actor.

El escándalo entre Fede Bal, Laurita Fernández y Barbie Vélez volvió a la agenda mediática tras nuevas confesiones de Ángel de Brito

El periodista detalló el ingenioso y riesgoso método que usaban para despistar a la prensa. “A mí lo que me gustaba era el sistema”, dijo, antes de explicar la maniobra y todos sus detalles en profundidad. Laurita dejaba su auto en un taller mecánico y se iba en remís, de modo que, ante cualquier consulta o seguimiento, la excusa era perfecta: el vehículo estaba “en el taller”. “El que hace la cámara qué dice ahí: ‘Y no, ya está, dejó el auto en el taller’”, ironizó De Brito sobre la cámara oculta de LAM, que fue la que descubrió la infidelidad en primera instancia.

Sin embargo, el plan no era infalible. “Nosotros la seguimos. ¿A dónde iba? A la casa de Fede Bal”, reveló. La guardia terminó siendo clave: el equipo de LAM logró captar el momento exacto en el que la bailarina llegaba al departamento del actor. Incluso, según recordó el presentador, el seguimiento más recordado fue en moto. “Fue Sposato, no vio que era él”, contó, en referencia a Santiago Sposato, quien logró pasar inadvertido gracias al casco polarizado que usó.

La escena más contundente llegó al día siguiente. “A la otra mañana los enganchamos en la salida del coito”, lanzó sin eufemismos el conductor, provocando risas y sorpresa en el estudio. Según relató, Fede y Laurita se retiraron juntos en un auto para volver al lugar donde habían dejado el auto el día anterior, completando así el circuito del engaño.

El relato dejó en evidencia el nivel de cuidado y de complicidad que rodeaba al vínculo. Por su parte, Mariana Brey recordó cómo el productor Federico Hoppe, entonces pareja de Laurita, también descubrió la infidelidad haciendo guardia en el lugar.

El equipo de LAM logró captar el momento exacto en que Laurita Fernández llegaba al departamento de Fede Bal

Luego, De Brito ahondó en el tema y sumó un dato más que reavivó la polémica: “Eso era un engaño 360, para todos los costados”, dijo, y señaló que incluso había terceros involucrados en el encubrimiento. Sin dudarlo, lanzó un nombre que encendió la mesa: Flor de la V, a quien señaló como “cómplice” de la situación.

Estas revelaciones reactivan un conflicto que marcó a toda una generación del espectáculo. El romance clandestino entre Fede Bal y Laurita Fernández fue uno de los detonantes del escándalo con Barbie Vélez, una relación atravesada por celos, denuncias cruzadas y un proceso judicial que terminó con ambos sobreseídos, pero con heridas mediáticas que nunca cerraron del todo.

Ahora, varios años después, cuando parecía que ya estaba todo dicho, Ángel de Brito volvió a aportar detalles desconocidos sobre cómo se tejía esa historia puertas adentro. Una prueba más de que, en la farándula argentina, siempre queda un capítulo por contar.

