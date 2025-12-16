La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

La China Suarez los últimos días se ocupó de compartir imágenes junto con su familia y amigos, además de Mauro Icardi

El regreso de Rufina Cabré a Turquía no solo marcó un reencuentro familiar esperado: fue la ocasión en la que la hija de la China Suárez impactó a todos con un cambio de look que acentuó de manera sorprendente el parecido con su madre. La noticia comenzó a girar en redes sociales, allí donde la vida cotidiana de la familia cobra dimensión pública. Esta vez fue la propia actriz de Linda quien expuso ese vínculo íntimo a través de un collage: seis imágenes que capturan días de paseos al aire libre, abrazos entre hermanos, y escenas distendidas junto a amigos y animales. ¿Lo más comentado? El perfil de Rufina, el flequillo nuevo, el cabello más rubio y la madurez que asoma en la niña de solo doce años.

Las fotos, compartidas entre fogatas, risas y tazas humeantes en ambientes abiertos, mostraron a la niña con una melena inédita. Eligió el corte “curtain bangs”, uno de los flequillos más deseados del año, con una caída larga y suave que enmarca la mirada, realzando los gestos familiares que la acercan a su madre. “Me sorprendió verla así, iguales, hasta los mismos ojos”, escribió una seguidora, y los comentarios se multiplicaron con ese mismo asombro. ¿Es solo la genética o la adolescencia viene con el deseo de ser, de alguna manera, reflejo de quienes más admiramos?

El collage compartido por la China Suárez que incluye la nueva foto de Rufina Cabré

Apenas días antes, Rufina había llamado la atención en otro contexto: la boda de su padre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Para la celebración llevó un peinado clásico, cabello lacio con ondas cuidadas en las puntas y un aire de fiesta guiado por la etiqueta.

Durante esa celebración–un evento de atmósfera mágica inspirado en la temática de bosque encantado–, Rufina reflejó alegría sincera por la etapa nueva en la vida de su papá. Pero eso no fue lo único que los invitados supieron observar: la adolescente demostró una vez más su pasión por la moda. Con la elección de un vestido que combinaba el respeto por lo clásico y una impronta propia, perfectamente alineada a la atmósfera del evento.

El primer plano de Rufina Cabré y su nuevo look, que evoca a su madre (Instagram)

Eligió un vestido corto en tono champagne satinado, con corte princesa, strapless y mangas off shoulder caídas. Desde la cintura surgía una falda corta, estilo globo, con un volumen sutil y un movimiento ligero, ideal para una niña que sabe disfrutar cada momento. En esa noche especial, la moda dialogó con la inocencia: el vestido brilló tanto como la sonrisa de Rufina, dejando en claro que a sus doce años, ya es dueña de una mirada personal sobre el estilo.

La China Suarez diafruta de familia y amigos en Turquía

Ahora, el corte nuevo inclinó la balanza hacia la frescura: pelo suelto, ondas que caen sin esfuerzo y ese flequillo que apenas roza los ojos, dejando a la vista lo suficiente del rostro para que las comparaciones afloren. El parecido con la China Suárez es innegable, sobre todo porque la actriz también eligió ese estilo en el año 2022, generando un efecto espejo en el relato visual de madre e hija.

El look de Rufina en el casamiento de su padre

Las imágenes subidas por la actriz–donde se la ve compartiendo con Mauro Icardi y el resto de sus hijos– proyectaron una sensación de pausa y disfrute. Los ojos de los seguidores no solo repararon en el corte, sino en la mirada y los gestos de Rufina. Lo que comenzó como una decisión estética, pronto se transformó en una ola de halagos dirigidos a la joven, quien terminó recibiendo elogios tanto por el look como por la seguridad que transmitió en ese retrato colectivo.

La vuelta a clases la encuentra transformada. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Rufina? La mirada de muchos parecería insinuarlo, mientras la adolescente, en silencio, se apropia de un estilo, de una identidad, y del derecho a brillar tanto como su madre–o aun más, si así lo decide.