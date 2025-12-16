Teleshow

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Apenas regresó a Estambul luego de asistir a la boda de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, la pequeña renovó su estilo y deslumbró por la similitud familiar

Guardar
La China Suarez los últimos
La China Suarez los últimos días se ocupó de compartir imágenes junto con su familia y amigos, además de Mauro Icardi

El regreso de Rufina Cabré a Turquía no solo marcó un reencuentro familiar esperado: fue la ocasión en la que la hija de la China Suárez impactó a todos con un cambio de look que acentuó de manera sorprendente el parecido con su madre. La noticia comenzó a girar en redes sociales, allí donde la vida cotidiana de la familia cobra dimensión pública. Esta vez fue la propia actriz de Linda quien expuso ese vínculo íntimo a través de un collage: seis imágenes que capturan días de paseos al aire libre, abrazos entre hermanos, y escenas distendidas junto a amigos y animales. ¿Lo más comentado? El perfil de Rufina, el flequillo nuevo, el cabello más rubio y la madurez que asoma en la niña de solo doce años.

Las fotos, compartidas entre fogatas, risas y tazas humeantes en ambientes abiertos, mostraron a la niña con una melena inédita. Eligió el corte “curtain bangs”, uno de los flequillos más deseados del año, con una caída larga y suave que enmarca la mirada, realzando los gestos familiares que la acercan a su madre. “Me sorprendió verla así, iguales, hasta los mismos ojos”, escribió una seguidora, y los comentarios se multiplicaron con ese mismo asombro. ¿Es solo la genética o la adolescencia viene con el deseo de ser, de alguna manera, reflejo de quienes más admiramos?

El collage compartido por la
El collage compartido por la China Suárez que incluye la nueva foto de Rufina Cabré

Apenas días antes, Rufina había llamado la atención en otro contexto: la boda de su padre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Para la celebración llevó un peinado clásico, cabello lacio con ondas cuidadas en las puntas y un aire de fiesta guiado por la etiqueta.

Durante esa celebración–un evento de atmósfera mágica inspirado en la temática de bosque encantado–, Rufina reflejó alegría sincera por la etapa nueva en la vida de su papá. Pero eso no fue lo único que los invitados supieron observar: la adolescente demostró una vez más su pasión por la moda. Con la elección de un vestido que combinaba el respeto por lo clásico y una impronta propia, perfectamente alineada a la atmósfera del evento.

El primer plano de Rufina
El primer plano de Rufina Cabré y su nuevo look, que evoca a su madre (Instagram)

Eligió un vestido corto en tono champagne satinado, con corte princesa, strapless y mangas off shoulder caídas. Desde la cintura surgía una falda corta, estilo globo, con un volumen sutil y un movimiento ligero, ideal para una niña que sabe disfrutar cada momento. En esa noche especial, la moda dialogó con la inocencia: el vestido brilló tanto como la sonrisa de Rufina, dejando en claro que a sus doce años, ya es dueña de una mirada personal sobre el estilo.

La China Suarez diafruta de
La China Suarez diafruta de familia y amigos en Turquía

Ahora, el corte nuevo inclinó la balanza hacia la frescura: pelo suelto, ondas que caen sin esfuerzo y ese flequillo que apenas roza los ojos, dejando a la vista lo suficiente del rostro para que las comparaciones afloren. El parecido con la China Suárez es innegable, sobre todo porque la actriz también eligió ese estilo en el año 2022, generando un efecto espejo en el relato visual de madre e hija.

El look de Rufina en
El look de Rufina en el casamiento de su padre

Las imágenes subidas por la actriz–donde se la ve compartiendo con Mauro Icardi y el resto de sus hijos– proyectaron una sensación de pausa y disfrute. Los ojos de los seguidores no solo repararon en el corte, sino en la mirada y los gestos de Rufina. Lo que comenzó como una decisión estética, pronto se transformó en una ola de halagos dirigidos a la joven, quien terminó recibiendo elogios tanto por el look como por la seguridad que transmitió en ese retrato colectivo.

La vuelta a clases la encuentra transformada. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Rufina? La mirada de muchos parecería insinuarlo, mientras la adolescente, en silencio, se apropia de un estilo, de una identidad, y del derecho a brillar tanto como su madre–o aun más, si así lo decide.

Temas Relacionados

Rufina CabréChina SuárezNuevo lookLookFlequilloTurquíaEstambulMauro Icardi

Últimas Noticias

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

La participante de la edición 2022 mostró las imágenes de la recién nacida y enterneció a sus seguidores

La felicidad de la ex

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

El artista compartió emocionado la invitación personal de la estrella pop, quien fue su coach en el certamen y esta noche dará el quinto show del año en el Amalfitani

El sueño de Alan Lez

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

El actor regresa a las tablas tres años después del fenómeno de Casados con hijos. Dirección de Marcos Carnevale, coproducción de Adrián Suar y un gran elenco

Guillermo Francella vuelve al teatro

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

En una noche de giros inesperados, la influencer priorizó su determinación y estilo personal en el certamen de gastronomía

El nuevo desafío de La

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La hija de Fernando Burlando y Barby Franco vivió una celebración inolvidable en compañía de familiares y amigos, entre ellos Ana García Moritán y Pampita

Una fiesta de cuento: Sarah
DEPORTES
FIFA entregó los primeros premios

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028

TELESHOW
El sueño de Alan Lez

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026